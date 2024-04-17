Во время атаки на Чернигов россияне пытались глушить некоторые украинские спутниковые каналы, - СМИ. СПИСОК

Одновременно с атакой на Чернигов враги попытались заглушить спутниковое вещание 39 каналов. Трансляцию приостановили для устранения проблемы.

Об этом сообщили в 1+1 media, передает Цензор.НЕТ.

"Произошли очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где транслируются 39 телеканалов", - говорится в сообщении.

Трансляцию приостановили для устранения проблемы.

Среди каналов, подвергшихся атаке:

1+1 Украина,

1+1 Марафон,

2+2 Телеканал,

Телеканал ТЕТ,

ПЛЮСПЛЮС,

Бигуди,

KVARTAL TV и другие.

"Рекомендуем, по возможности, обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из разных альтернативных источников – Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube)", – добавили в 1+1 media.

Читайте также: Телестудия Кирилла Тимошенко просит о "финансовой поддержке", чтобы продолжать работать на "информационном фронте"