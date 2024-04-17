Во время атаки на Чернигов россияне пытались глушить некоторые украинские спутниковые каналы, - СМИ. СПИСОК
Одновременно с атакой на Чернигов враги попытались заглушить спутниковое вещание 39 каналов. Трансляцию приостановили для устранения проблемы.
Об этом сообщили в 1+1 media, передает Цензор.НЕТ.
"Произошли очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где транслируются 39 телеканалов", - говорится в сообщении.
Трансляцию приостановили для устранения проблемы.
Среди каналов, подвергшихся атаке:
- 1+1 Украина,
- 1+1 Марафон,
- 2+2 Телеканал,
- Телеканал ТЕТ,
- ПЛЮСПЛЮС,
- Бигуди,
- KVARTAL TV и другие.
"Рекомендуем, по возможности, обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из разных альтернативных источников – Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube)", – добавили в 1+1 media.
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Кацпи покусилися на канали зомбімарафону, які належать коломойському- медведчуку і які оплачує мудрий наріТ?
Пам'ятай, зе-виборець, папріколу голосував саме ти!
Щось приблизно таке я часто бачив в фільмах. Підривають бомбу в якомусь людному місці, вся поліція мчить туди, і в цей час, коли всі зайняті якоюсь фігньой на іншому кінці міста грабують банк.
Їх ще, жодного, не покарали/ повісили, а тільки дивні строки їм виписали, оті судді МАЙДАНУ, від портнова-лукаш-льовочкиних-сівковичів-мертвечуків…
Тобто, ЖДУНИ уже тисячі Українців УБИЛИ, разом з московітами сруськага міфа, а їх лише якось так, щось осудили… І ніяких ЗМІН до законодавства, ні Стефанчук-Разумков, ні Зеленський, ні гончарук+шмигаль, так дивно, з 2019 року, таки і не внесли…. Оманські зустрічі, мабуть, таки їх зобов'язують перед отим, патрошоним… з болота сруськага міфа…