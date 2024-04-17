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Во время атаки на Чернигов россияне пытались глушить некоторые украинские спутниковые каналы, - СМИ. СПИСОК

телевидение

Одновременно с атакой на Чернигов враги попытались заглушить спутниковое вещание 39 каналов. Трансляцию приостановили для устранения проблемы.

Об этом сообщили в 1+1 media, передает Цензор.НЕТ.

"Произошли очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где транслируются 39 телеканалов", - говорится в сообщении.

Трансляцию приостановили для устранения проблемы.

Среди каналов, подвергшихся атаке:

  • 1+1 Украина,
  • 1+1 Марафон,
  • 2+2 Телеканал,
  • Телеканал ТЕТ,
  • ПЛЮСПЛЮС,
  • Бигуди,
  • KVARTAL TV и другие.

"Рекомендуем, по возможности, обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из разных альтернативных источников – Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube)", – добавили в 1+1 media.

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Автор: 

1+1 (167) атака (371) телевидение (897)


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Топ комментарии
+20
Можна починати реготати?
Кацпи покусилися на канали зомбімарафону, які належать коломойському- медведчуку і які оплачує мудрий наріТ?
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17.04.2024 15:23
+11
особливо за поміхи на KVARTAL TV , голобородьковатне населення буде невдоволене
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17.04.2024 15:41
+9
Інформація надається на правах реклами шапіто-95.
Пам'ятай, зе-виборець, папріколу голосував саме ти!
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17.04.2024 15:28
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Можна починати реготати?
Кацпи покусилися на канали зомбімарафону, які належать коломойському- медведчуку і які оплачує мудрий наріТ?
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17.04.2024 15:23 Ответить
Таки да
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17.04.2024 15:33 Ответить
особливо за поміхи на KVARTAL TV , голобородьковатне населення буде невдоволене
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17.04.2024 15:41 Ответить
Про говноканали це фейк, кацапи не будуть блокувати таке лайно, від якого нудить!
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17.04.2024 15:58 Ответить
Інформація надається на правах реклами шапіто-95.
Пам'ятай, зе-виборець, папріколу голосував саме ти!
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17.04.2024 15:28 Ответить
..кацапи беруть приклад з влади дермака-дЗе, що закрили на Т2 прямий 5й еспресо і намагаються заходити здалеку, аж з космосу..
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17.04.2024 15:30 Ответить
..охренеть!! .. даже кацапы против зели.. переживаем.. скорбим..
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17.04.2024 15:34 Ответить
Яка потеря, яка потеря!
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17.04.2024 15:38 Ответить
А чо ви ржете, я не дуже розбираюсь, але цілком може бути. Глушать нікому не потрібний (крім Зе влади, і це важливо) канал. Зермак дзвонить всім РЕБовцям - "ахтунг! всєм срочна брасать сваю работу і усувать проблєму!" І в цей момент коли всі в паніці займаються супутником справжня атака.
Щось приблизно таке я часто бачив в фільмах. Підривають бомбу в якомусь людному місці, вся поліція мчить туди, і в цей час, коли всі зайняті якоюсь фігньой на іншому кінці міста грабують банк.
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17.04.2024 15:43 Ответить
Видно, що зовсім не розбираєшся. Астра 4А висить над екватором на висоті 40 000 км на довготі Амстердама і транслює вузьким промінем на частоті 11-12 гГц. Щоб його заглушити, треба із того самого місця таким же променем видати поміхи.
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17.04.2024 16:55 Ответить
Працювали коригувальники-ЖДУНИ!!
Їх ще, жодного, не покарали/ повісили, а тільки дивні строки їм виписали, оті судді МАЙДАНУ, від портнова-лукаш-льовочкиних-сівковичів-мертвечуків…
Тобто, ЖДУНИ уже тисячі Українців УБИЛИ, разом з московітами сруськага міфа, а їх лише якось так, щось осудили… І ніяких ЗМІН до законодавства, ні Стефанчук-Разумков, ні Зеленський, ні гончарук+шмигаль, так дивно, з 2019 року, таки і не внесли…. Оманські зустрічі, мабуть, таки їх зобов'язують перед отим, патрошоним… з болота сруськага міфа…
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17.04.2024 15:51 Ответить
Знаєте як в радянські часи новини переказували? Коли хтось не вірив в новину, завжди додавали: «по телевізору казали». Українці давно телевізору не вірять, а москалі йому поклоняються.
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17.04.2024 16:07 Ответить
підождіть кацапам приз полагається за це ..
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17.04.2024 17:00 Ответить
Орки вважають що в нас все через ТБ, як у них. тому й займаються то телевежами то ще таким чимсь.
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17.04.2024 17:15 Ответить
Ну прям на святое посягнули... Наивысшая угроза национальной безопасности! Срочно выделить несколько миллиардов на защиту КварталТВ!
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17.04.2024 19:02 Ответить
 
 