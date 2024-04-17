Около 650 тыс. мужчин призывного возраста уехали незаконно из Украины с начала полномасштабной войны, - Politico

"Всплеск патриотизма", который был в начале войны, испарился. Около 650 000 мужчин призывного возраста смогли уехать из Украины с начала полномасштабного вторжения. Большинство из них сделали это незаконно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что "всплеск патриотизма", который был в начале войны, испарился. Теперь украинцы массово уклоняются от призыва.

"Два года назад поезда, следующие из Украины, перевозили почти исключительно женщин, детей и пожилых людей, которые искали убежища. Теперь поезда на треть заполнены мужчинами, которым каким-то образом удалось получить документы о выезде", - говорится в статье.

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Кроме того, отмечает издание, президент Владимир Зеленский и парламент "не решаются назначать новый массовый призыв".

По мнению Politico, масштабная мобилизация не будет иметь поддержки среди населения. Издание связывает это с отсутствием должной помощи от Запада, что "помогает Путину выигрывать войну".

"Запад не смог предложить то, что необходимо, а это, в свою очередь, подрывает желание Украины делать то, что необходимо", - резюмирует издание.

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