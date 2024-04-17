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Новости Война
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Около 650 тыс. мужчин призывного возраста уехали незаконно из Украины с начала полномасштабной войны, - Politico

заробітчани,кордон,мігранти,мігрант,чоловік,чоловіки

"Всплеск патриотизма", который был в начале войны, испарился. Около 650 000 мужчин призывного возраста смогли уехать из Украины с начала полномасштабного вторжения. Большинство из них сделали это незаконно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что "всплеск патриотизма", который был в начале войны, испарился. Теперь украинцы массово уклоняются от призыва.

"Два года назад поезда, следующие из Украины, перевозили почти исключительно женщин, детей и пожилых людей, которые искали убежища. Теперь поезда на треть заполнены мужчинами, которым каким-то образом удалось получить документы о выезде", - говорится в статье.

Также читайте: РФ проводит в соцсетях информационную операцию по "героизации" уклонистов в Украине, - ГУР МО

Кроме того, отмечает издание, президент Владимир Зеленский и парламент "не решаются назначать новый массовый призыв".

По мнению Politico, масштабная мобилизация не будет иметь поддержки среди населения. Издание связывает это с отсутствием должной помощи от Запада, что "помогает Путину выигрывать войну".

"Запад не смог предложить то, что необходимо, а это, в свою очередь, подрывает желание Украины делать то, что необходимо", - резюмирует издание.

Читайте также: Во всех регионах Украины уже оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которых могут мобилизовать, - Минобороны

Автор: 

мужчины (131) мобилизация (2734) уклонисты (800)


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Топ комментарии
+19
650 тис множимо на 6-8 тис зелених....
Хороша сума ... у зелених
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17.04.2024 15:36
+16
Не тікають по різним причинам.Батьки хворі,немає грошей,є бронь і тд.Жінок виїхали мільйони,причому велетенська кількість без дітей і багато хто вже познаходили собі чоловіків.А є такі,які залишили тут своїх чоловіків і знайшли інших.Навіть військових які воюють тут,також залишили.Дуже багато такого в соцмережах набачився.
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17.04.2024 16:07
+15
Палковнік люська абдрістовіч очолить цю армію і піде на штурм Ібіци.
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17.04.2024 15:42
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І що тут дивного? Жінок виїхали мільйони.
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17.04.2024 15:54 Ответить
Зате як повилазила в коментах різноманітна сцикотня!
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17.04.2024 15:55 Ответить
Не повнолітніх дітей.також багато хто вивіз і вивозить.
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17.04.2024 15:52 Ответить
"Сплеск патріотизму", який був на початку війни, випарувався. Близько 650 000 чоловіків призовного віку змогли виїхати з України від початку повномасштабного вторгнення. Більшість із них зробили це незаконно. Джерело:
І з початку виїжджали і ніхто не думав,що війна буде роки.Війна це страшна штука.В багатьох були і є родичі,друзі,знайомі,колеги і тд на війні.
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17.04.2024 15:56 Ответить
замість того щоб посередники та кінцеві бенефіціари отримували незаконні доходи, ці мільярди могли б потрапити до бюджету країни
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17.04.2024 15:57 Ответить
Це смердюче політіко давно відоме написанням провокаційних статей за кацапські гроші. Не варто реагувати на цей вкид.
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17.04.2024 15:58 Ответить
Це смердюче політіко давно відоме написанням провокаційних статей за кацапські гроші. Не варто реагувати на цей вкид.

Абсолютно точная оценка : эту провокаторскую парашу цитируют на всех рашистских форумах во во всех рашистских СМИ.

Откуда, нахрен, может знать какое-то частное говённое издание точную цифру "незаконно уехавших " 650 тыс. мужчин призывного возраста Откуда такая статистика? Никакое госучреждение не обладает такой статистикой.
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23.04.2024 05:00 Ответить
99% тих хто виїхав, це лохторат зеленої гниди, це типові "какая разніца", їм завжди було насрати на країну, ці організми поприколу наголосували, але відповідати за це не хочуть, тому під шумок ще у Європу змились і сидять там на соціалці, мало того, я вас запевняю, ця шваль хоче, щоб війна в Україні тривала якогомга довше, щоб сидіти на соціалці і не працювати.
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17.04.2024 16:00 Ответить
по закінченні війни вони перші повернуться на свої прикомлені місця, з яких вони і зараз отримують дивіденти
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17.04.2024 16:11 Ответить
Якщо взяти приблизну ціну пререправників за чоловіка у 10 тис дол. то загалом ділки на ухилянтах заробили приблизно 6 000 000 000(Шість мільярдів) доларів. Оце хтось нагрібся...(сбу? погранці?)
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17.04.2024 16:04 Ответить
Більшість із 650 тисяч - нехай буде 500 тисяч. З кожного по 10.000 - 5.000.000.000 - п'ять міль'ярдів доларів зрубали владні бандюги тільки на нелегальному перетині кордону. А скільки владні зелені бандюги мають на он-лайн казино? А на конрафактних циграках? А хабарів на митниці? А скільки напряму вкрали на державних закупівлях вже під час війни?
І ще ця морда, типу, "президент" Зеленський щось там гундосить щодо західної допомоги.
Не дадуть.
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17.04.2024 16:04 Ответить
араби вдома без заводів роблять ракети, які запускають без проблем, а для нас це вже проблема
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17.04.2024 16:09 Ответить
В перший рік війни в середньому брали по $3500-5000, лише потім ціни почали стрімко зростати.
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17.04.2024 16:10 Ответить
Тоді брали $3500-5000, зараз 15.000. В середньому 10.000.
Але то таке - міль'ярд туди, міль'ярд сюди
Тільки би в кишені зелених владних ворюг.
А сіромахи нехай воюють далі. Без мобілізації...
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17.04.2024 16:13 Ответить
А сіромахи нехай воюють далі. Без мобілізації... або з Германії як "морально" підтримують
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17.04.2024 17:14 Ответить
Вибори. Вже давно на часі
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17.04.2024 16:13 Ответить
Вибори фонарних стовпів. Які зручніше...
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17.04.2024 16:15 Ответить
Це хотєлки. Ще й дебільні.
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17.04.2024 16:26 Ответить
Ви, схоже, пацифіст По-вашому краще, коли черговий зелений ворюга, типу тимошенка чи резнікова, вкраде шалені гроші і сидить в комфорті, попльовуючи і на Вас у тому числі. Я учасник і свідок чотирьох Майданів (якщо революцію на граніті вважати Майданом). Все закінчилося пшиком. Якби можна було у Небесної Сотні спитати - нащо вони віддали свої життя? Щоб Україною керувало оце зелене прокацапське малоросійське мурло?
На "вибори" вчергове виставлять набір якихось "притул" і пройдисвітів різних мастей - і обирати знову буде нічого - або жулік, або шахрай....
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17.04.2024 17:34 Ответить
Якщо провалять український пакет допомоги, це вже буде знак до чогось...
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17.04.2024 16:20 Ответить
А потім ці ухилянти прїдуть після війни і наш нарід буде за них голосувати, якщо ті захочуть в політику. А за Чмута чи за Притулу ні, бо ті або "збагатилися на донатах" або "недосвідчені в політиці". І будуть в нас нові Єрмаки і Зеленські.
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17.04.2024 16:06 Ответить
О, так, Чмут ще той брехун і популіст)))) Ви нічим від того наріда не відрізняєтеся....
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17.04.2024 16:25 Ответить
хто випускав і давав добро на виїзд як покарання відправити виконувати обовязок по захисту країни
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17.04.2024 16:06 Ответить
А якщо їх в шеренгу...буде ланцюг від Харкова до Чопа
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17.04.2024 16:09 Ответить
Можу порадити лише одне - після війни, не забудьте обрати в депутати "героїчних" начальників ТЦК, "досвідчених" лікарів з ВЛК, прикордонників з західного кордону і т.п. Особливо враховуючи факт, що кошти на виборчу кампанію в них тепер є.
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17.04.2024 16:16 Ответить
Как должен поступить настоящий Президент Украины в такой ситуации!?
Кто, когда, через какие пункты выезжал и кто их выпускал - не есть гостайной.
Поэтому всех погранцов, таможенников (причастных к этим схемам) увольняем с одновременным вручением боевых повесток и на фронт, всех до единого !!!
В первую очередь виноват тот, кто выпустил, а не тот, кто незаконно выехал...
Но у нас же преЗедент - "Янетряпка", поэтому рыбу, как всегда, начнут чистить с хвоста....
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17.04.2024 16:16 Ответить
650тыс да каждый заплатил по 10000у.е. ето же $6.5млрд кто то получил себе в карман. А теперь остальные должны за них отдуваться утроенными налогами, тарифами и на фронте.
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17.04.2024 16:18 Ответить
Мерзотники. Блювотні слимаки! 🤮
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17.04.2024 16:22 Ответить
треба позбавити їх хоча б права голосу назавжди. Жінок, що там сидять, теж на де-який час. якщо будуть вибори, то не їм раду та президента обирати, а тим хто тут чи на фронті, чи під ракетами.
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17.04.2024 16:25 Ответить
Дітей, дітей забув)))) країна 🤡🤡🤡🤡
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17.04.2024 16:27 Ответить
щодо жінок ви серйозно?
жінки та діти повинні тікати від війни, жінки та діти повинні зберегти свої життя.
припиніть цей недолугий розподіл на нібито героїв, які залишились в країні та тих, хто виїхав.
ті, хто залишився - не герої (кожен залишився через свої власні причини, й тих, хто залишився з ідейних міркувань дуже небагато).
ті, хто виїхав (в законний спосіб) - не зрадники й не другий сорт.
ті, хто виїхав в незаконний спосіб, як герої цієї статті - підараси.
ті, хто сприяв незаконному виїзду чи то отримавши хабар, чи то оформивши їм волонтерство чи дозвіл через "шлях" - злочинці.
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17.04.2024 16:39 Ответить
Ну, за їхньою логікою митники які випустили справжніх ухилянтів герої, бо з України не виїхали і "несцикуни" 😂. Ви цим дурням нічого не докажете, за їхньою логікою чим більше жінок з дітьми сидять під бомбами тим краще
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18.04.2024 15:40 Ответить
Проблеми з логікою?
Наприклад, жінка з дітьми виїхала за кордон бо її дім/квартиру/майно/машину.... спалили/розбомбили.
Ви пропонуєте їй другий раз це пережити в Чернігові чи в Сумах?
Знаю не одну сім'ю, які вже двічи втратили житло....
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17.04.2024 16:45 Ответить
голосу на виборах. Як людина, що живе десь в Іспанії 2 чи більше років. не платить податків може голосувати. То вони й виберуть кого? Чи пацики, що за гроші виїхали - знов "по приколу"
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17.04.2024 17:09 Ответить
Ооо логіка, та в Україні пів країни не платить податків, а працює в чорну. Не хочете їх позбавити права голосу?
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18.04.2024 15:38 Ответить
Враховуючи що в західні країни офіційно, виїхало 7 млн громадян, думаю що цифра явно занижена...
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17.04.2024 16:30 Ответить
ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М, - источники РБК-Украина в спецслужбе

Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М
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17.04.2024 16:34 Ответить
Сплеск випарувався у 19 р... тому шо зрозуміли шо вибрали зеленого 🤡ворога для себе ! Який їх здасть ... шкода дітей, які залишилися з батьками ждунами , на ТОТ...
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17.04.2024 16:46 Ответить
"президент Володимир Зеленський і парламент "не наважуються призначати новий масовий призов,"-

дарма вони так дескридитують преЗЕдента.
Зеленський закон про мобілізацію під себе готував, 18 травня він вступає в силу; 19-закінчується каденція Зеленського.
І вже о 8й ранку 20го він буде під дверима тцк! Під ручку з високомотивованим Рєзніковим та іншими однодумцями (особинами, у яких одна думка в голові- де б щось вкрасти? І побільше!)
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17.04.2024 16:58 Ответить
Якщо незаконно то як вони на поїзді виїхали. Маніпулятивний брєд, типу не тільки Захід вже втомився.
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17.04.2024 17:00 Ответить
Это не наши люди. Надо их близких родственников им вдогонку отправить.
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17.04.2024 17:07 Ответить
Незаконно? Та в нас закон не першому місці, особливо з утворенням НАБУ, ДБР, САП та й до того було кілька сильних борців за закон.
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17.04.2024 17:22 Ответить
курва, в оригіналі назва статті геть хєрова...
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17.04.2024 17:25 Ответить
А хто ж побіжить в ТЦК "оновлювати " свої дані ?
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17.04.2024 17:44 Ответить
Цікаво.Діти Порошенко теж входять в цю цифру?
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17.04.2024 18:11 Ответить
Цiкаво, ти i твоi дiти входять в цю цифру?
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17.04.2024 18:41 Ответить
потім повернуться коли-небудь і знову проголосують за кого-небудь "Гірше не буде - хоч поржем"
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17.04.2024 18:16 Ответить
650 тис? У нас, що діряві кордони?
Ну і звісно, ні один прикордонник не постраждав!
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17.04.2024 18:32 Ответить
Хай краше розкажуть, чому з Ізраїлю можна ВСІМ цивільним вільно виїздити (і чоловікам в тому числі), а з України - ні. Навіть з рашки можна виїхати.
Зробили концтабір з України (це вам так ще вдхаркуватисб буде, і ще гірше на мобілізацію і армію вплине, ніж якби не закривали; я вже мовчу, щотв такій країні просто не захотять жити люди)
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17.04.2024 18:32 Ответить
650 тисяч **********.
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17.04.2024 18:36 Ответить
Не было закона ЗАПРЕЩАЮЩЕГО выезд!!!
А следовательно ВСЕ, кто покинул страну - покинули её ЗАКОННО!
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17.04.2024 18:55 Ответить
Рідко заходжу на цензор. І він мене не розчаровує. Особливо ******** читати коментарі.
Я тут нещодавно у під'їзді бачив недопалки з пляшками з пивом.
Зеленський! Кулеба! **** ви мнє тут мусора накідалі?
На ютубчику почув гімн ухилянта.
Зеленський! Малюк! Какого х.я ютуб мнє показиваєт єто гавно?

Шановна дивна спільнота цензора, що вірить у ЗСУ. Розуміючи усю безперспективність діалогу, процитую телеграм Карася, чисто після роботи поки п'ю чай:

«Киев идёт по принципу провокации метода выжженной земли. На данный момент под мобилизацию на украине попадают те люди, которые не являются нам врагами. Это потенциальный наш человеческий ресурс. Тоже самое касается инфраструктуры. Выгодно нам уничтожать то, что потенциально наше? Нет. Но выхода иного нет. Вот в задачу Киева и входит не оставлять нам этого выхода, с которой он блестяще справляется. Минимакс классический. Воспринимать это как данность, неизбежность - да. Но радоваться по этому поводу, точно нет смысла. Наших тоже умрет больше.

Безусловно, победа всё перекроет и многое спишет. В итоге, всё, что должно отстроиться - отстроится. Живых будет больше чем погибших, и в человеческом ресурсе это перекроет все потери многократно. Мы в любом случае будем в хорошем плюсе, в случае бесспорной победы. Но, радоваться раньше этой победы, уже нет смысла.»
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17.04.2024 19:33 Ответить
Ну то твари ссыкливые, главное что бы не возвращались.
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17.04.2024 22:30 Ответить
"Більшість із них зробили це незаконно."

Звідки така інфа? Це що, більшість з них перетнула кордон поза пунктом пропуску (в що я абсолютно не вірю)?

Якщо ж ні, то звідки вони знають, законно чи ні? При перетину кордону західні митники не питають військовий квиток чи перевіряють є в чоловіка 3 неповнолітні дитини/інваліди на утриманні. Це їм взагалі до лампочки. Перевіряють, щоб не був в міжнародну розшуку, все. Тому це маніпулятивна стаття.
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18.04.2024 15:49 Ответить
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