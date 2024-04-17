РФ никогда не вернет Крым Украине и не уйдет с Донбасса, - премьер Словакии Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил членам комитета парламента по европейским делам, что Россия не вернет оккупированные ею Крым и Донбасс Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, признание принципа территориальной целостности в случае Украины является лишь теорией международного права, и любой мир будет стоить дорого, а россияне выиграют в военном плане.
"С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но... россияне никогда не отдадут Крым, никогда не уйдут с Донбасса и Луганска", – сказал Фицо.
Он также выразил мнение, что Украина не имеет военного потенциала и военной силы в противостоянии с РФ.
"У нее нет военного решения и никогда не будет. Будет только на 100 тысяч больше погибших с одной стороны и с другой. Единственное, что может помочь, это если вмешается НАТО, а это Третья мировая война", – считает Фицо.
Он снова выступил за прекращение военных действий в Украине и сказал, что участники переговоров могут предложить, например, введение особого статуса для контролируемых РФ районов Восточной Украины, а затем провести референдум относительно их будущего.
"Вы можете рисовать воздушные замки, но россияне не собираются отсюда уходить, это их", – подчеркнул он.
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Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М
Але це закінчиться погано для всіх, хто так думає.
На засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.
Ракеты достали ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.
Так само буде і з рештою рериторій.
Про думку Фіцо і говорити смішно.
Вони віддавати і те що захопили в перший тиждень повномасштабної не збиралися.
Нагадаю історію. Подивіться на карту Райху 1942 року,і скажить які територіі вони збиралися віддавати від "1000 річного Райху"?
1. НАТО вступає в ядерну війну з рф.
2. Ліберальна революція в рф.
3. На рф падає який-небудь"Челябінський астероїд".
4. Добрі інопланетяни знищують рф.
На мій погляд найбільш вірогідні варіанти 3 і 4.
Не відволікайся від відсмоктування, дятле!
це каже премєр європейської країни?