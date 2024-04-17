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Новости Война
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РФ никогда не вернет Крым Украине и не уйдет с Донбасса, - премьер Словакии Фицо

роберт,фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил членам комитета парламента по европейским делам, что Россия не вернет оккупированные ею Крым и Донбасс Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, признание принципа территориальной целостности в случае Украины является лишь теорией международного права, и любой мир будет стоить дорого, а россияне выиграют в военном плане.

"С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но... россияне никогда не отдадут Крым, никогда не уйдут с Донбасса и Луганска", – сказал Фицо.

Он также выразил мнение, что Украина не имеет военного потенциала и военной силы в противостоянии с РФ.

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"У нее нет военного решения и никогда не будет. Будет только на 100 тысяч больше погибших с одной стороны и с другой. Единственное, что может помочь, это если вмешается НАТО, а это Третья мировая война", – считает Фицо.

Он снова выступил за прекращение военных действий в Украине и сказал, что участники переговоров могут предложить, например, введение особого статуса для контролируемых РФ районов Восточной Украины, а затем провести референдум относительно их будущего.

"Вы можете рисовать воздушные замки, но россияне не собираются отсюда уходить, это их", – подчеркнул он.

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Автор: 

прогноз (698) Словакия (975) Фицо (179)


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Топ комментарии
+55
Завалив би свій свинячий хавальник,підар. Не піде, а винесуть вперед ногами.
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17.04.2024 15:46
+39
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17.04.2024 15:48
+24
Фіця ********** сосалка!
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17.04.2024 15:47
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Страница 2 из 2
шо то я плохо не понял - "вариант Российской империи без перехода в ссср."
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17.04.2024 16:57 Ответить
РИ развалилась - а СССР не образовался. Чтобы область с областью воевали.
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17.04.2024 18:13 Ответить
Мирний договір між московською та псковською губерніями обговорювали.
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17.04.2024 19:01 Ответить
рф - это империя, тюрьма народов. Но сейчас у них случился потоп, возможно затопило ядерное оружие - наступил благоприятный момент для Украины забрать своё, но Украина не идёт в контрнаступление.
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17.04.2024 16:56 Ответить
Про ГДР теж так казали в 1989 році
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17.04.2024 16:56 Ответить
Ніхто ніколи , до обрання фіця, прем'єр - міністром , не називав його "членосос куйла", а тепер всі знають.що він ним став.Ніколи ,не кажи ніколи ,,,
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17.04.2024 16:57 Ответить
ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М, - источники РБК-Украина в спецслужбе

Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М
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17.04.2024 16:58 Ответить
Словацкій жопі слова не давали
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17.04.2024 17:00 Ответить
Замість того, щоб усім світом боротися із ******** Гітлером деякі радіють, що цей Гітлер гадить Україні.

Але це закінчиться погано для всіх, хто так думає.
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17.04.2024 17:00 Ответить
Мы на правильной стороне Истории , а они нет
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17.04.2024 17:03 Ответить
поки нам від цього не легше....
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17.04.2024 23:11 Ответить
❗️НАТО скликає засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського-Столтенберга 19 квітня

На засіданні будуть обговорені поставки систем ППО та снарядів в Україну.
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17.04.2024 17:04 Ответить
Физ. яйцо!
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17.04.2024 17:05 Ответить
Атака на Джанкой: появились кадры уничтоженного российского ЗРК С-400 «Триумф».
Ракеты достали ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

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17.04.2024 17:08 Ответить
шо опять?
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17.04.2024 17:11 Ответить
против ATACMS нет приема
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17.04.2024 17:10 Ответить
Никогда, это конечно глупости, бо никто не знает что будет даже через неделю. Но так, как все складывается на сегодня, ни Крым ни Бамбас Украина вернуть не может. Воевать никто не хочет, ждут пока пойдет на фронт Кошовой, оружие хватает только на сдерживание кацапа, а он в это время укрепляет захваченные территории, подводит туда ж/дороги, выживает оставшееся проукраинском население и завозит свинопсов из Удмуртии и других дыр
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17.04.2024 17:18 Ответить
Какой референдум? Все любители рашки, должны переехать в рашку.
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17.04.2024 17:20 Ответить
Україна не питала думки раісі коли повернула Харківщину і Херсон.
Так само буде і з рештою рериторій.
Про думку Фіцо і говорити смішно.
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17.04.2024 17:26 Ответить
Деякі країни реально зайві в ЄС і НАТО. Це не союзники, це криси,
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17.04.2024 17:27 Ответить
завербованный фсб ***** такой же как орбан!
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17.04.2024 17:37 Ответить
Ну тоді Угорщина поверне собі свою другу історичну столицю і не піде звідти нікуди - я про Братіславу а шо НАТО а НАТО буде висловлювати глибоку занепокоєність і подібне ( бо якшо міжнародні закони і договори ламаються і ніхто не хоче їх ремонтувать навіть простою оплатою послуг ремонтника таке може статися - ну і не буде НАТО нападати на НАТО ).
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17.04.2024 17:52 Ответить
Ага, а фіцо буде житти вічно.
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17.04.2024 18:00 Ответить
Часи змінюються, держави також. ***** і його *************, їбануті імперці - не вічні. Виздихають, як мамонти, а там все залежить від розумної політики.
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17.04.2024 18:06 Ответить
Чому найбільш патріотично налаштовані - то люди з бронню?
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17.04.2024 18:14 Ответить
Найбільш патріотично налаштовані - то люди в броніках, а не з бронню.
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17.04.2024 18:42 Ответить
Хто тільки не володів Кримом, починаючи від скіфів та еллінів з грецьких полісів і до Османської та Росіської імперій. І де вони зараз? Отак буде і з кацапським володаруванням.
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17.04.2024 18:24 Ответить
Щоб ти звизділо, коли б мадяри забрали ваші території, які вони колись окупували, а тепер вважають ісконно мадярськімі?
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17.04.2024 18:34 Ответить
Звісно не віддасть! Вони або втечуть,або будуть знищені.
Вони віддавати і те що захопили в перший тиждень повномасштабної не збиралися.
Нагадаю історію. Подивіться на карту Райху 1942 року,і скажить які територіі вони збиралися віддавати від "1000 річного Райху"?
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17.04.2024 18:35 Ответить
Є три варіанти повернути Україні Крим:
1. НАТО вступає в ядерну війну з рф.
2. Ліберальна революція в рф.
3. На рф падає який-небудь"Челябінський астероїд".
4. Добрі інопланетяни знищують рф.
На мій погляд найбільш вірогідні варіанти 3 і 4.
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17.04.2024 18:55 Ответить
Росія ніколи не піде з Криму - так не піде, вона там поляже у землю. Не в перший раз.
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17.04.2024 19:01 Ответить
О! Знову ця потвора виповзла!
Не відволікайся від відсмоктування, дятле!
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17.04.2024 19:11 Ответить
Фіцо, вийми х*й путіна з рота. Ти ж наче в ЄС
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17.04.2024 19:20 Ответить
Параша и Нагорный Карабах говорила не оставит.москалi завжди *******
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17.04.2024 19:28 Ответить
росіяни не збираються звідси йти, це їхнє"???

це каже премєр європейської країни?
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17.04.2024 23:14 Ответить
це словацьке чучело вже *********
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18.04.2024 13:04 Ответить
Гірше ніж Фіцо мене вибішує тільки підр сійярто
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10.06.2024 08:05 Ответить
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