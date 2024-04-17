Страх Запада перед эскалацией даст России использовать его в своих интересах, - Ландсбергис
Запад позволяет России использовать свой страх перед эскалацией в интересах Кремля.
Об этом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал на внеочередной видеоконференции министров иностранных дел Европейского Союза (ЕС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
"Страх Запада перед эскалацией ситуации путем предоставления ПВО Украине позволит России использовать такую нерешительность в своих интересах", - заявил министр.
Ландсбергис заявил, что успех совместных усилий Израиля и его союзников по защите ракет и беспилотников, запущенных Ираном, должен привести к увеличению поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) в Украину.
Министр обратил внимание на последствия промедления Запада с усилением санкций - за выходные в сторону Израиля было запущено около 300 баллистических и крылатых ракет и беспилотников "Шахед", а на прошлой неделе Россия запустила в направлении Украины еще 180 таких же дронов "Шахед", которые Россия использует в агрессивной войне против Украины.
Называя ближайшие приоритеты, министр подчеркнул необходимость избежать распространения конфликта в регионе, который "привел бы к катастрофическим последствиям не только для государств Ближнего Востока, но и для Украины, которая продолжает защищаться от России".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо маємо - те маємо.
Пічалька...
Як що чесно, єдині, кого мені шкода - це країни Балтії. Це наші справжні друзі і хто як не вони знають, що таке рузкій лапоть або чобіт.
Не Захід має боятись ескалації, а Кремлівський карлик має здригатись в бункері при кожних словах західних лідерів. І поки політики це не зрозуміють, поки диктатури і будуть шантажувати нормальні країни.
Тому "демократії" здаються "на мілость пабєдітєля". При цьому достеменно знають, що то за "милість". Але з усіх сил женуть від себе думки про майбутнє.
Намагаються заспокоїти "демос": '"тисячолітня культура", "Толстоєвскій", "Кон-фу-цій", "Омар Хаям"...