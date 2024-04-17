Страх Запада перед эскалацией даст России использовать его в своих интересах, - Ландсбергис

Запад позволяет России использовать свой страх перед эскалацией в интересах Кремля.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал на внеочередной видеоконференции министров иностранных дел Европейского Союза (ЕС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Страх Запада перед эскалацией ситуации путем предоставления ПВО Украине позволит России использовать такую нерешительность в своих интересах", - заявил министр.

Ландсбергис заявил, что успех совместных усилий Израиля и его союзников по защите ракет и беспилотников, запущенных Ираном, должен привести к увеличению поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) в Украину.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис: Цинично говорить о единстве с Украиной без реальной помощи

Министр обратил внимание на последствия промедления Запада с усилением санкций - за выходные в сторону Израиля было запущено около 300 баллистических и крылатых ракет и беспилотников "Шахед", а на прошлой неделе Россия запустила в направлении Украины еще 180 таких же дронов "Шахед", которые Россия использует в агрессивной войне против Украины.

Называя ближайшие приоритеты, министр подчеркнул необходимость избежать распространения конфликта в регионе, который "привел бы к катастрофическим последствиям не только для государств Ближнего Востока, но и для Украины, которая продолжает защищаться от России".