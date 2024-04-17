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Новости Война
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Страх Запада перед эскалацией даст России использовать его в своих интересах, - Ландсбергис

ландсбергіс

Запад позволяет России использовать свой страх перед эскалацией в интересах Кремля.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал на внеочередной видеоконференции министров иностранных дел Европейского Союза (ЕС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Страх Запада перед эскалацией ситуации путем предоставления ПВО Украине позволит России использовать такую нерешительность в своих интересах", - заявил министр.

Ландсбергис заявил, что успех совместных усилий Израиля и его союзников по защите ракет и беспилотников, запущенных Ираном, должен привести к увеличению поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) в Украину.

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Министр обратил внимание на последствия промедления Запада с усилением санкций - за выходные в сторону Израиля было запущено около 300 баллистических и крылатых ракет и беспилотников "Шахед", а на прошлой неделе Россия запустила в направлении Украины еще 180 таких же дронов "Шахед", которые Россия использует в агрессивной войне против Украины.

Называя ближайшие приоритеты, министр подчеркнул необходимость избежать распространения конфликта в регионе, который "привел бы к катастрофическим последствиям не только для государств Ближнего Востока, но и для Украины, которая продолжает защищаться от России".

Автор: 

Израиль (1918) помощь (7754) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+4
Захід вже все показав *****, тому той кремлівський чорт має карт-бланш і мені такий Захід зовсім не шкода.

Як що чесно, єдині, кого мені шкода - це країни Балтії. Це наші справжні друзі і хто як не вони знають, що таке рузкій лапоть або чобіт.
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17.04.2024 16:32
+3
Та не дасть, а вже давно дав!!!
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17.04.2024 16:10
+2
Сразу на ум приходит ситуация когда собака увидев страх у своей жертвы всегда укусит. А если показать ей , что эта собака получит пилюлей , то и она поджав хвост убежит. Только вот все больше коллективный запад напоминает эту трусливую жертву, которая сама поджав хвост убежит.
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17.04.2024 16:31
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Та не дасть, а вже давно дав!!!
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17.04.2024 16:10 Ответить
*уйло вже і використовує, щось не так як *уйло хоче то зразу ядрьоною бімбою погрожує. І це спрацьовує..
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17.04.2024 16:13 Ответить
Сукупний Захід потайки мріє про перемогу *****.
Шо маємо - те маємо.
Пічалька...
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17.04.2024 16:18 Ответить
Так уже - Остін сказав шо бити по НПЗ не по - пацанськи
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17.04.2024 16:24 Ответить
Сразу на ум приходит ситуация когда собака увидев страх у своей жертвы всегда укусит. А если показать ей , что эта собака получит пилюлей , то и она поджав хвост убежит. Только вот все больше коллективный запад напоминает эту трусливую жертву, которая сама поджав хвост убежит.
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17.04.2024 16:31 Ответить
Захід вже все показав *****, тому той кремлівський чорт має карт-бланш і мені такий Захід зовсім не шкода.

Як що чесно, єдині, кого мені шкода - це країни Балтії. Це наші справжні друзі і хто як не вони знають, що таке рузкій лапоть або чобіт.
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17.04.2024 16:32 Ответить
Головна помилка західних політиків, це те, що вони віддали ініціативу в руки Путлєру. Щось поборсався нещодавно Макрон з відправкою військ, але...
Не Захід має боятись ескалації, а Кремлівський карлик має здригатись в бункері при кожних словах західних лідерів. І поки політики це не зрозуміють, поки диктатури і будуть шантажувати нормальні країни.
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17.04.2024 16:33 Ответить
Нормальні країни - це "демократії". Вони не можуть воювати. Бо тоді буде гинути "демос".

Тому "демократії" здаються "на мілость пабєдітєля". При цьому достеменно знають, що то за "милість". Але з усіх сил женуть від себе думки про майбутнє.

Намагаються заспокоїти "демос": '"тисячолітня культура", "Толстоєвскій", "Кон-фу-цій", "Омар Хаям"...
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17.04.2024 17:07 Ответить
Пан Ландсбергіс любить гучні заяви ,тільки про те що Литва відновила імпорт зерна з Росії нічого не каже, навірно не чув про це.
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17.04.2024 16:49 Ответить
"бізнес внє палітікі"
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17.04.2024 17:00 Ответить
Nekogda i nebylo zapreceno import s kacapni zerna.Tolko Litva sama vyracycajet zerna 5 raz bolse cem samoj nado.Jest ******** port vot ottuda zerno idiot dalse,tam kacapi arendovali,no zdes ona neostajiotsia,eto toze poka netu zapreta ot ES
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17.04.2024 18:49 Ответить
Страх перед власним виборцем, у своїй масі боягузливим і дурним, і неможливість йому сказати: ти робитимеш так, бо я так вирішив.
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17.04.2024 17:03 Ответить
Ніякого страху у запада немає:ЮСА,СНINAй,Ісраель і кремль-то братушкі.
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17.04.2024 17:59 Ответить
Чуть ошибся литовский парень. Страх---понятие физиологическое, страшно когда гром или молния, или когда гадюку увидел близко. Или шторм 12 баллов, а до берега три дня ходу. А вот бздливость, бздошность иное. Это всегда идёт рядом с жадностью. Жалко и бздошно потерять еду вкусную, деньги потерять большие бздошно, жаба душит когда долго было тепло, но холод на пороге, а дрова рубать лень---газ то прёт дешёвый и много и давно, привыкли. А ведь лафа всегда кончается.
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17.04.2024 20:43 Ответить
 
 