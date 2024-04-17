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Главы МИД стран G7 обсудят сегодня поддержку украинской системы ПВО, - The Guardian

g-7,велика,семи,група,сімка

Сегодня, 17 апреля, министры иностранных дел стран "Группы семи" поднимут вопросы поддержки системы противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отметил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, встреча состоится сегодня, 17 апреля, на Капри.

"Министры иностранных дел стран G7 обсудят поддержку украинской системы противовоздушной обороны на своей встрече на Капри в среду", - говорится в сообщении.

Читайте также: Лидеры стран G7 близки к согласованию плана использования замороженных российских активов для финансирования Украины, - МИД Великобритании

Автор: 

G7 (833) ПВО (2704) помощь и поддержка (864)


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Топ комментарии
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Для політиків немає значення: обговорювати питання до чи після.
Головне - замість.
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17.04.2024 16:41
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Ви ліпше пишіть коли вони не будуть обговорювати
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17.04.2024 16:21 Ответить
Якщо б вони замість дій займалися лише обговоренням атаки Ірану на Ізраїль, то не факт, що Ізраїль самостійно міг би витримати цю атаку
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17.04.2024 16:28 Ответить
Для політиків немає значення: обговорювати питання до чи після.
Головне - замість.
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17.04.2024 16:41 Ответить
немає

не має
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17.04.2024 16:43 Ответить
дарма виправив на помилку
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17.04.2024 19:54 Ответить
https://answiki.org.ua/1108-nemaye-ne-maye-pravopys.html
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17.04.2024 19:55 Ответить
Ця сімка обговорить кількість жертв, яку Україна має заплатити за зброю, за ракети, за допомогу. І все це в окремих пакетах почергово. А ніхто трамп напише на чистому папері цифру, яка задовольнить світ. А Байден оголосить її, закриваючи саміт. Трясця, Україна стала розмінною монетою між демократією та терористами.
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17.04.2024 16:48 Ответить
між двома імперіями
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17.04.2024 19:53 Ответить
После каждой данной ракеты обсуждение , епь... Вчера Харьков , сегодня Чернигов, ежеминутно гибнут люди , спят с открытыми глазами, мечтая дожить до утра ...
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17.04.2024 17:59 Ответить
ще тіко збираюця обговорювати.. ще один атракціон "розтягни котові.. фостік"
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17.04.2024 19:52 Ответить
 
 