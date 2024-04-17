Главы МИД стран G7 обсудят сегодня поддержку украинской системы ПВО, - The Guardian
Сегодня, 17 апреля, министры иностранных дел стран "Группы семи" поднимут вопросы поддержки системы противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Как отметил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, встреча состоится сегодня, 17 апреля, на Капри.
"Министры иностранных дел стран G7 обсудят поддержку украинской системы противовоздушной обороны на своей встрече на Капри в среду", - говорится в сообщении.
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