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Посол ЕС Матернова об ударе РФ по Чернигову: Россия должна заплатить за эти военные преступления

катерина,матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что Россия должна заплатить за свои военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Матернова написала в соцсети Х.

"Еще одна ужасная атака России, на этот раз на центр Чернигова. Уже погибли 14 невинных людей, пострадала гражданская инфраструктура. Люди все еще находятся под завалами. Россия должна заплатить за эти военные преступления", - подчеркнула она.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших и более 60 постраждалих.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".

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Автор: 

обстрел (26862) Чернигов (883) Матернова (53)


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Топ комментарии
+5
з цих куколдів кацапи вже ржуть навіть не приховуючись..про що це вона.....
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17.04.2024 16:44
+4
Катаріна а в якій валюті росія має заплатити ?
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17.04.2024 16:38
+3
А що там в ООН? Стурбованість висловили? Чи це не Алабуга з виробництвом Шахедів, тому і не переймаються?
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17.04.2024 16:39
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Катаріна а в якій валюті росія має заплатити ?
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17.04.2024 16:38 Ответить
А що там в ООН? Стурбованість висловили? Чи це не Алабуга з виробництвом Шахедів, тому і не переймаються?
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17.04.2024 16:39 Ответить
Ані ще нє слишалі...
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17.04.2024 17:19 Ответить
Платить вже півроку...в Конгресі.
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17.04.2024 16:39 Ответить
з цих куколдів кацапи вже ржуть навіть не приховуючись..про що це вона.....
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17.04.2024 16:44 Ответить
Росія має заплатити

Вона-то має чим платити.
А от чи стане?
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17.04.2024 16:45 Ответить
Ніхто , мабуть ,після ось цієї жидівської американської куйні проти українського народу,Україні не буде нічого платити-https://censor.net/ua/news/3484735/******************************************************************************
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17.04.2024 16:47 Ответить
Чим заплатить московія ? Нафтою, газом, алмазами чи ... українцями ?
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17.04.2024 16:50 Ответить
Матерновій, з огляду на її вигляд, більше підходить: " Женщіна! А гдє ви такой хароший лук бралі?"
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17.04.2024 16:51 Ответить
Ракетами платить майже кожен день
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17.04.2024 16:55 Ответить
В ответ на подобную констатацию что должна заплатить---охота спросить, а чем именно, деньгами может быть? А если нет, то чем? Пусть в кацапию съездит и спросит и решит. Подобного лицемерия как всё что мы выслушали за эти два года, да не было никогда в мире. Вот интересно бы подобное услыхать в 1943г во время разгара 2 мировой войны по части нацистов?! Что кому должен был гитлер заплатить!
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17.04.2024 21:03 Ответить
Якщо за кожну стурбованість та "рішучу" заяву, давати Україні по долару, то вона вже б купила собі 10 петріотив.
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18.04.2024 02:32 Ответить
 
 