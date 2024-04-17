Посол ЕС Матернова об ударе РФ по Чернигову: Россия должна заплатить за эти военные преступления

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что Россия должна заплатить за свои военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Матернова написала в соцсети Х.

"Еще одна ужасная атака России, на этот раз на центр Чернигова. Уже погибли 14 невинных людей, пострадала гражданская инфраструктура. Люди все еще находятся под завалами. Россия должна заплатить за эти военные преступления", - подчеркнула она.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших и более 60 постраждалих.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".

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