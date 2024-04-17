Минцифры передает для Сил обороны две тысячи РЭБ ближнего действия, созданные участниками кластера Brave1. ФОТО

Государство уже закупило 2 тысячи средств радиоэлектронной борьбы, в том числе "окопный" РЭБ, от участников кластера Brave1, а Генштаб распределил и передал часть Силам обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм Минцифры.

Отмечается, что РЭБ ближнего действия будет точечно защищать позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации от российских FPV-дронов, дронов-сбрасывателей и дронов-разведчиков.

"Средства на закупку 2 тысяч средств РЭБ передала партия "Слуга народа". Парламентарии сэкономили 180 миллионов гривен по ежегодному государственному финансированию и направили их через UNITED24 на закупку РЭБ", - отметили в Минцифре.

Благодаря системной работе кластера оборонных разработок Brave1 в Украине продолжает активно развиваться рынок РЭБ. Когда Brave1 начал работу в 2023 году, было около 10 решений РЕБ/РЭР. Сейчас на платформе зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

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Чтобы открыть рынок РЭБ и создать условия для масштабирования производства уже адаптировали законодательство под производителей:

расширили fast track для средств РЭБ

упростили процедуру кодификации

увеличили маржинальность для производителей до 25%

освободили производителей от НДС и ввозной пошлины на комплектующие

"Целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных инновациями на поле боя", – добавили в ведомстве.





