Минцифры передает для Сил обороны две тысячи РЭБ ближнего действия, созданные участниками кластера Brave1. ФОТО
Государство уже закупило 2 тысячи средств радиоэлектронной борьбы, в том числе "окопный" РЭБ, от участников кластера Brave1, а Генштаб распределил и передал часть Силам обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм Минцифры.
Отмечается, что РЭБ ближнего действия будет точечно защищать позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации от российских FPV-дронов, дронов-сбрасывателей и дронов-разведчиков.
"Средства на закупку 2 тысяч средств РЭБ передала партия "Слуга народа". Парламентарии сэкономили 180 миллионов гривен по ежегодному государственному финансированию и направили их через UNITED24 на закупку РЭБ", - отметили в Минцифре.
Благодаря системной работе кластера оборонных разработок Brave1 в Украине продолжает активно развиваться рынок РЭБ. Когда Brave1 начал работу в 2023 году, было около 10 решений РЕБ/РЭР. Сейчас на платформе зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.
Чтобы открыть рынок РЭБ и создать условия для масштабирования производства уже адаптировали законодательство под производителей:
- расширили fast track для средств РЭБ
- упростили процедуру кодификации
- увеличили маржинальность для производителей до 25%
- освободили производителей от НДС и ввозной пошлины на комплектующие
"Целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных инновациями на поле боя", – добавили в ведомстве.
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передала 2,000 і сцить в очі виборця ротом "фьйодарава.
кончені ПРяться на крові...
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Тьху, гидота!
Дешеві показушники "заощадили" на дрібницях, а розікрали мільярди.
Про збір там не "написано".
Я не шукаю того чого там не написано.
В мене є варіанти та їхня імовірність.
Недавно донатив на РЕБ для військових, де служить чоловік моєї колеги. Так називалась сума приблизно 1000$, тобто приблизно 40 000 грн.
У "слуг" вартість одного РЕБ становить 90 000 грн.
Не кажи гоп, поки не перестрибнеш….
Слава Україні!
і це ніби такий якийсь аукціон для стартаперів, а виявляється (коли в мене виникло питання, а хто башляє), то типу СН скинулись...
як там по класику "кручу-верчу, ****"?
Не щоб все прозоро відбувалось, тро тре на кожному кроці ноухау вигадувати й закодувати та й зашифрувати, щоб ніуя не зрозуміло було -- але виглядало ПОТУЖНО!