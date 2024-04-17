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Новости Война
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Германия будет поддерживать Украину, но и следует способствовать дипломатическим усилиям для завершения войны, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с поддержкой Украины также будет активизировать дипломатические усилия по завершению войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, подводя итоги переговоров с руководством Китая

"Важно, чтобы для Германии, как и для многих друзей Украины, было понятно, что мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо, и в то же время будем способствовать дипломатическим усилиям, которыми занимается очень интенсивно и Украина", - сказал канцлер.

По словам Шольца, во время его визита в Пекин были получены сигналы, свидетельствующие о широкой поддержке и понимании необходимости продолжения начатых в Копенгагене, Джидде, Валлетте, Давосе разговоров. Подобные обсуждения намечены и на будущее, добавил политик.

"Я считаю, что это необходимый прогресс. Потому что, кроме военной поддержки Украины со стороны Германии и ее друзей и союзников, есть также вопросы дипломатии – и именно это сейчас в центре внимания… Для меня очень важно, чтобы было ясно, что Путин не может просто продолжать эту войну, как он ее начал", - добавил глава германского правительства.

Заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге в среду назвал "положительным" то, что Берлин и Пекин обсуждают вопросы "мирных конференций". В Германии приветствуют все мирные инициативы по завершению войны в Украине, добавил Бюхнер.

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Автор: 

Германия (6926) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+12
У Шольця і так були проблеми з яйцями, а тут ще й китайці покусали
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17.04.2024 17:01
+8
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17.04.2024 17:16
+7
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17.04.2024 17:02
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Як Китаи рашці скаже так і буде
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17.04.2024 16:59 Ответить
Як вже набридла ця Меркель у вигляді Шольця!

Яка не може визначитися- чи труси знімати, чи хрестик надіти.
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17.04.2024 18:15 Ответить
Шольцу то вони вже наказали, світ наводити
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17.04.2024 19:59 Ответить
У Шольця і так були проблеми з яйцями, а тут ще й китайці покусали
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17.04.2024 17:01 Ответить
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17.04.2024 17:02 Ответить
після візиту Штольца в Китай, китайці заразили його вакциною "куйла"
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17.04.2024 17:03 Ответить
Пане Шольц, агаласіте пжалуйста цифру оплати за цю підтримку ! Два чи три мільйона українців в дерев'яних гробах ? А давайте, пане, розрахуємось ПІСЛЯПЛАТОЮ. Вранці Таурси-снаряди-танки, в вечорі ...
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17.04.2024 17:04 Ответить
******** Гітлер- Муйло пілює на будь-яку дипломатію.

Чи може ви заради миру та дипломатії віддасте шматок своєї території замість України?
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17.04.2024 17:04 Ответить
хтось зрозумів, шо він сказав?! я нічого не зрозуміла - якісь сигнали отримали від Пекіну, Україна повинна знайти дипломатичні шляхи - з ким? з рашкою яка не зупиняється і шарашить по тилу ракетами, а пу не може так продовжувати війну, справді? але він продовжує! і це з ним треба бути дипломатами, а це як? так як европейські політики, зранку встав, сказав - треба підтрмати Україну, а до обіду вже остаточно проснувшись казати- шо нічого не дамо бо страшно і в самих нічого немає. Хочеться почути шо ж таке вони мають на увазі під словами - дипломатичні шляхи?!!!!!!
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17.04.2024 17:05 Ответить
Просто надіється що колись там хтось переконає росіян не воювати далі. І що він не проти цього. Проста заява поки що ні про що.
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17.04.2024 17:13 Ответить
В громадянина Шольца рейтинг впав, а частина німців підтримує мирні переговори між Україною та кацапами. От він ліпить горбатого, щоб сподобатись електорату.
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17.04.2024 17:22 Ответить
Це все було зрозуміло ще і ДО нападу.. Всі домовленності, гаранти-нічого спільного з реаліями і НЕ збиралися мати..Час спливає, а від балачок-сенсу ніякого
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17.04.2024 17:27 Ответить
З кацапами дипломатія не працює, і міжнародне право не працює.
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пи@дюлей!"
Лесь Подерв'янський
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17.04.2024 17:07 Ответить
а як немає ЧИМ їх давати??Хіба що-силою думки та піснями з молитвами.. ??Сенсу ще менше, ніж 0
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17.04.2024 17:29 Ответить
По кацапським НПЗ не молитви прилітали, флот кацапський - не пісні загнали за "можайські хмари", по Джанкою сьогодні не нуль прилетів...
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17.04.2024 17:35 Ответить
Українці вдячні, любій підтримці Німеччині щодо визволення України від московитів-убивць!!

А, на завивання московської агентури по мережі та заливання нею, отого московськага лайна/ІПСО, не звертайте уваги!! Просто прикопуйте його, повсякденно, по канавах, для чорнозему!!
Слава Україні!
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17.04.2024 17:09 Ответить
Дипломатичні зусилля - це як? Дипломатія у одічалих не працює, дайте краще Тауруси та Ф-16.
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17.04.2024 17:10 Ответить
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17.04.2024 17:16 Ответить
От і ще одне питання в мене виникає, чому після таких заяв про пошук дипломатичних шляхів для припинення війни всі дивляться на Україну? чому всі вони не довбають РФ цими пропозиціями?! при тому, що ми слабші, обороняємось на СВОЇЙ території, якшо зупинемось хоч на день - програємо і нас окупують, нам перестали допомагати і по іхньому це ми повинні знайти дипломатиний шлях врегулювання? чи вони діти і не розуміють що в нас небуло причин воювати, в нас небуло непримеренних претензій до рашки, дипломатія, це цікаве слово, вони ведуть нас до компромісу, але компроміс, це коли як хтось)) казав зійтись посередині? тобто віддати частину країни?!!!! так це вже було! ми не воювали за Крим шоб не було ескалації, і це нас Европа вмовляла, і до чого все дійшло?!!! а в гарантії США і Европи не вірю зовсім, вони не тримають слово, і не будуть нас захищати, невимовна туга за справжньою справедливістю...
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17.04.2024 17:22 Ответить
хіба ще не зрозуміло??Кинули "під каток" і начхали
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17.04.2024 17:30 Ответить
Хто про шо - дурний про воші...
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17.04.2024 17:23 Ответить
Вітаю. Дякую, додати нічого....
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17.04.2024 17:24 Ответить
а хто заважає поїхати до *****, дипломатично домовитись хай вйобує восвоясі і башляє на віднолення України та платить репарації за загиблих, скаліченим та морально-фінансоі збитки населеннюУкраїни??? вперед!!! ніхто ж не заважає!!! всі за!!!
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17.04.2024 17:25 Ответить
Ви-наівна людина чи аби писати??Нікому ми НЕ потрібні..І НЕ були..А оці всі домовленності-до дупи..Дивно, що це було НЕ зрозуміло з самого початку.. НЕ вірю.
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17.04.2024 17:45 Ответить
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17.04.2024 17:28 Ответить
Не тратьте, куме, сили на дипломатію. Завершенням війни для москальського фюрера є тільки знищення України.
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17.04.2024 19:02 Ответить
Давно треба було робити ядрьону бомбу, і не одну, а не заглядати усім в дупу !!!
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17.04.2024 19:38 Ответить
Все згадую слова Алькапоне.
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17.04.2024 19:48 Ответить
Шольц, ти якийсь ахтунг, ось би в тебе парочку федеральних земель типу Баварія і Баден-вюртенберг окупанти без обʼяви війни забрали, я б тодіподивився як би ти свої дипломатичні навики що б їх повернути використовував.
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17.04.2024 21:24 Ответить
Ви шановна Валентино відрізняйте наївність від прямого тексту....
у мене думка про Шольца проста..
або роби справу, або не ліпи дурниць про якісь дипломатичні домовленості з ******
а Ви про наївність
якось навіть дивно бо
наївно сотий раз обговорувати допомогу 100 % а отримувати 30
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17.04.2024 23:44 Ответить
 
 