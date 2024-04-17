Германия будет поддерживать Украину, но и следует способствовать дипломатическим усилиям для завершения войны, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с поддержкой Украины также будет активизировать дипломатические усилия по завершению войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, подводя итоги переговоров с руководством Китая
"Важно, чтобы для Германии, как и для многих друзей Украины, было понятно, что мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо, и в то же время будем способствовать дипломатическим усилиям, которыми занимается очень интенсивно и Украина", - сказал канцлер.
По словам Шольца, во время его визита в Пекин были получены сигналы, свидетельствующие о широкой поддержке и понимании необходимости продолжения начатых в Копенгагене, Джидде, Валлетте, Давосе разговоров. Подобные обсуждения намечены и на будущее, добавил политик.
"Я считаю, что это необходимый прогресс. Потому что, кроме военной поддержки Украины со стороны Германии и ее друзей и союзников, есть также вопросы дипломатии – и именно это сейчас в центре внимания… Для меня очень важно, чтобы было ясно, что Путин не может просто продолжать эту войну, как он ее начал", - добавил глава германского правительства.
Заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге в среду назвал "положительным" то, что Берлин и Пекин обсуждают вопросы "мирных конференций". В Германии приветствуют все мирные инициативы по завершению войны в Украине, добавил Бюхнер.
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Яка не може визначитися- чи труси знімати, чи хрестик надіти.
Чи може ви заради миру та дипломатії віддасте шматок своєї території замість України?
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пи@дюлей!"
Лесь Подерв'янський
А, на завивання московської агентури по мережі та заливання нею, отого московськага лайна/ІПСО, не звертайте уваги!! Просто прикопуйте його, повсякденно, по канавах, для чорнозему!!
Слава Україні!
у мене думка про Шольца проста..
або роби справу, або не ліпи дурниць про якісь дипломатичні домовленості з ******
а Ви про наївність
якось навіть дивно бо
наївно сотий раз обговорувати допомогу 100 % а отримувати 30