Германия будет поддерживать Украину, но и следует способствовать дипломатическим усилиям для завершения войны, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с поддержкой Украины также будет активизировать дипломатические усилия по завершению войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, подводя итоги переговоров с руководством Китая

"Важно, чтобы для Германии, как и для многих друзей Украины, было понятно, что мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо, и в то же время будем способствовать дипломатическим усилиям, которыми занимается очень интенсивно и Украина", - сказал канцлер.

По словам Шольца, во время его визита в Пекин были получены сигналы, свидетельствующие о широкой поддержке и понимании необходимости продолжения начатых в Копенгагене, Джидде, Валлетте, Давосе разговоров. Подобные обсуждения намечены и на будущее, добавил политик.

"Я считаю, что это необходимый прогресс. Потому что, кроме военной поддержки Украины со стороны Германии и ее друзей и союзников, есть также вопросы дипломатии – и именно это сейчас в центре внимания… Для меня очень важно, чтобы было ясно, что Путин не может просто продолжать эту войну, как он ее начал", - добавил глава германского правительства.

Заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге в среду назвал "положительным" то, что Берлин и Пекин обсуждают вопросы "мирных конференций". В Германии приветствуют все мирные инициативы по завершению войны в Украине, добавил Бюхнер.

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