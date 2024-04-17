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Новости Война
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Цена победы России будет для ЕС намного выше затрат на помощь Украине, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, поскольку цена победы России, цена опасности, которую она может принести для Европы, намного выше любых расходов на помощь Украине.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совершение совместного шага в обороне не будет простым. Это потребует от Европы нового оборонного мышления, начиная от стран-членов и до институтов, до промышленности, до инвесторов. Это потребует политического и морального мужества стоять рядом с Украиной на европейской земле так долго, как будет необходимым. Потому что цена опасности, цена российской победы может быть намного выше любых сбережений, которые мы можем сделать сейчас", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, в современном мире, в котором бушуют многочисленные конфликты и угрозы, Европа должна готовиться к собственной защите, поскольку цена ее неготовности отвечать на такие вызовы может оказаться намного выше, чем Европа может себе позволить.

"Именно поэтому настало время для Европы сделать этот шаг вперед в усилении обороны и безопасности", - отметила президент Еврокомиссии.

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Автор: 

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17.04.2024 17:18 Ответить
завжди і всюди, перемагає бабло!
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17.04.2024 17:34 Ответить
В ЄС всі кажуть правильно і .. нічого не роблять. А ось трамп діє - він нічого вже пів року не дає ніякої допомоги.
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17.04.2024 17:50 Ответить
Їх не так ціна лякає як ескалація.
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17.04.2024 17:53 Ответить
Добре хоч хтось в Європі це розуміє! Вкотре переконуюсь-мудра жінка!
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17.04.2024 18:37 Ответить
так то потім, а це зараз
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17.04.2024 20:05 Ответить
краще корнішон в роті, ніж цукіні в дупі
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17.04.2024 20:06 Ответить
чи то навпаки.. мо' їй цукіні лучче
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17.04.2024 20:08 Ответить
 
 