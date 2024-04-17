Цена победы России будет для ЕС намного выше затрат на помощь Украине, - фон дер Ляйен

Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, поскольку цена победы России, цена опасности, которую она может принести для Европы, намного выше любых расходов на помощь Украине.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совершение совместного шага в обороне не будет простым. Это потребует от Европы нового оборонного мышления, начиная от стран-членов и до институтов, до промышленности, до инвесторов. Это потребует политического и морального мужества стоять рядом с Украиной на европейской земле так долго, как будет необходимым. Потому что цена опасности, цена российской победы может быть намного выше любых сбережений, которые мы можем сделать сейчас", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, в современном мире, в котором бушуют многочисленные конфликты и угрозы, Европа должна готовиться к собственной защите, поскольку цена ее неготовности отвечать на такие вызовы может оказаться намного выше, чем Европа может себе позволить.

"Именно поэтому настало время для Европы сделать этот шаг вперед в усилении обороны и безопасности", - отметила президент Еврокомиссии.

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