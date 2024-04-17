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Страны НАТО должны оказывать больше военной помощи Украине, а не тратить 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса должны отдавать приоритет увеличению военной помощи Украине, а не выполнению собственных планов по расходам на оборону.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля после встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генсек НАТО отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную военную помощь Украине, о котором те объявили в последние дни, а также чешскую инициативу по поиску артиллерийских снарядов.

"Но Украине нужно больше. Поэтому, если перед союзниками стоит выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине", – добавил Столтенберг.

В качестве примера генсек Альянса привел Данию, которая передала Украине все свои артиллерийские системы, но при этом "имеет конкретные планы по их пополнению".

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Автор: 

НАТО (9943) Столтенберг (1619) помощь и поддержка (864)


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17.04.2024 17:37 Ответить
Вони мають витрачати більше на асфальт. Та купувати його в Беларусі.
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17.04.2024 17:39 Ответить
враження шо ната та рамштайн займаються суходрочкою прокрастинацією
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17.04.2024 18:06 Ответить
Вернувшиеся из Украины российские военные совершили более сотни убийств.
Это исторический рекорд.
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17.04.2024 19:26 Ответить
https://youtu.be/fuzKLQFgc8U?si=-f9aE-pVS1duTDsL ...

Вряд національної єдності сьогодні вже запізно, каже Порошенко...
Поздно пить Боржомі...
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17.04.2024 19:56 Ответить
https://youtu.be/5Vr3cSVehc8?si=yaLHfeTwlAonVIfl ...

Я вам ничего не должен, сказал Голобородько,,, це ви мне должны... миллиарды...сказал дЕрмак... метаморфозы...
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17.04.2024 20:02 Ответить
 
 