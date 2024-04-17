Страны НАТО должны оказывать больше военной помощи Украине, а не тратить 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса должны отдавать приоритет увеличению военной помощи Украине, а не выполнению собственных планов по расходам на оборону.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля после встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генсек НАТО отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную военную помощь Украине, о котором те объявили в последние дни, а также чешскую инициативу по поиску артиллерийских снарядов.

"Но Украине нужно больше. Поэтому, если перед союзниками стоит выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине", – добавил Столтенберг.

В качестве примера генсек Альянса привел Данию, которая передала Украине все свои артиллерийские системы, но при этом "имеет конкретные планы по их пополнению".

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