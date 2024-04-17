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Новости
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Около 20 стран вместе приобретут 500 тысяч снарядов для Украины, - премьер Чехии Фиала

боєприпаси

В рамках чешской инициативы около 20 стран выделили средства, чтобы приобрести для украинской армии 500 000 артиллерийских снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время выступления в аналитическом центре Институт Гудзона в Вашингтоне.

"Я рад, что к нашей инициативе уже присоединились около двадцати стран – от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им теперь можем приобрести 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы верим, что дальнейших поставок будет больше. Нет причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", – сказал он.

Читайте также: Никто в Европе не намерен отправлять войска в Украину, это неприемлемо, - премьер Чехии Фиала

По словам Фиалы, чешская инициатива по боеприпасам для Украины не является одноразовым проектом.

"Наша цель – создать долгосрочную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения. Это напрямую поможет изменить ситуацию на передовой. Западные страны должны снова обладать достаточным потенциалом оборонной промышленности. Мы должны принять тот факт, что более ответственная политика в сфере безопасности также предполагает значительное увеличение количества вооружений", – добавил он.

Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр республики Петр Фиала на саммите ЕС, позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.

Читайте также: Инициативы относительно боеприпасов для Украины, подобные чешской, готовят Эстония и Британия, - Павел

Согласно данным правительства Чехии, в настоящее время около двадцати стран присоединились к закупке.

Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.

Чехия заключила контракт на первые 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 000 единиц.

Автор: 

боеприпасы (2328) Чехия (1699) Фиала Петр (70)


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Топ комментарии
+6
було ж 1 000 000, це нові чи половина
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17.04.2024 18:13
+5
Сенс допомоги у своєчасноті бо інакше вона втрачає той самий сенс...
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17.04.2024 18:12
+4
Дякуємо, друзі.
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17.04.2024 18:15
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Сенс допомоги у своєчасноті бо інакше вона втрачає той самий сенс...
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17.04.2024 18:12 Ответить
Захібали писати про постачання у майбутньому часі, пишіть у минулому...
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17.04.2024 20:01 Ответить
було ж 1 000 000, це нові чи половина
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17.04.2024 18:13 Ответить
Теж не можу зрозуміти... З такою помпою розповідали скрізь про це кілька місяців поспіль.

Петр Павел повідомив, що країна знайшла за межами Євросоюзу 800 тисяч артилерійських снарядів - 500 тисяч калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Крім того, за інформацією ЗМІ, «полюючи» за снарядами по всьому світу, Чехія знайшла ще додаткові 700 тисяч.
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17.04.2024 18:45 Ответить
очікувано..ніяких ******** не видно
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17.04.2024 20:18 Ответить
А тукт пишуть про півтора мільйони до кінця року

https://www.rbc.ua/rus/news/chehiya-planue-peredati-********-pivtora-1713365429.html

А тут пишуть, що всю необхідну суму на ці 1,5 мільйони - приблизно 2 мільярди доларів - вже зібрали:

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/snaryadi-dlya-ukrajini-vid-chehiji-iniciativa-nabiraye-obertiv-zayaviv-petr-pavel-50410625.html
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17.04.2024 18:50 Ответить
Гадити у зовнішній політиці України та наносити максимальну шкоду Національним інтересам України, це ж і є, головним завданням, приблуд95 з 2019 року!!
Тому і не дотримуються та порушується зеленським, численні прямі норми Конституції України!! Співпадіння чи цілеспрямоване нищення державних інституцій в Україні особами з перепустками до ВРУ, від міфічного, одноденного утворення, - служок…
Резніков, з богданом та рябошапкою, можуть пояснити…
Але Україна вистоїть, перемеле та покарає своїх ворогів, як унутрішніх, так і зовнішніх!!
Симоненко, вітренчиха, сівкович, литвини, мертвечук …. Можуть це підтвердити!
Люстрація, після агресії московії проти України з 2022 року, зобов'язує бути чіткою, і не довшою 3 м вірьовки, та не більше ліхтарного стовпа! Усе інше, то від лукавого словоблуддя, заробітчан на політиці!! Жоден з них, ОСОБИСТО, так і не пішов, захищати Україну!!
Слава Україні!
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17.04.2024 18:13 Ответить
Дякуємо, друзі.
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17.04.2024 18:15 Ответить
Ото чехи та інші добрі люди по всьому світі мають робити за того нікчемного Вовачку всю "домашку".
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17.04.2024 18:20 Ответить
А ті 2000 снарядів на добу - де беруться?
Квартальне шапіто наробило більше?
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17.04.2024 20:09 Ответить
Обіцяють,обіцяють... А нам все мало...
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17.04.2024 18:29 Ответить
сміятися чи плакати
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17.04.2024 18:33 Ответить
безбожно бухати!
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17.04.2024 18:39 Ответить
Видимо к новому году поспеют.
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17.04.2024 18:59 Ответить
Немає уже куди складати ті снаряди.
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17.04.2024 20:10 Ответить
20 країн - 500тисяч

одна країна - https://www.slovoidilo.ua/2024/02/28/novyna/suspilstvo/pivdennij-koreyi-zayavyly-kndr-peredala-rosiyi-kilka-tysyach-kontejneriv-************* 3млн
"Як зазначається у 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до росії, можуть бути понад 3 мільйони 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів"
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17.04.2024 20:27 Ответить
Они, по-моему, их нашли и пока собирали бабки, та п*здели, то забыли где нашли.
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17.04.2024 21:08 Ответить
Снаряды поставляются ,иначе орки уже бы до Днепра докатились...Графики поставок и к-во б/пр под секретом..
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18.04.2024 12:19 Ответить
Вот есть люди, которые все воспринимают буквально)))
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18.04.2024 17:28 Ответить
 
 