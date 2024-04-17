Около 20 стран вместе приобретут 500 тысяч снарядов для Украины, - премьер Чехии Фиала
В рамках чешской инициативы около 20 стран выделили средства, чтобы приобрести для украинской армии 500 000 артиллерийских снарядов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время выступления в аналитическом центре Институт Гудзона в Вашингтоне.
"Я рад, что к нашей инициативе уже присоединились около двадцати стран – от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им теперь можем приобрести 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы верим, что дальнейших поставок будет больше. Нет причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", – сказал он.
По словам Фиалы, чешская инициатива по боеприпасам для Украины не является одноразовым проектом.
"Наша цель – создать долгосрочную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения. Это напрямую поможет изменить ситуацию на передовой. Западные страны должны снова обладать достаточным потенциалом оборонной промышленности. Мы должны принять тот факт, что более ответственная политика в сфере безопасности также предполагает значительное увеличение количества вооружений", – добавил он.
Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр республики Петр Фиала на саммите ЕС, позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.
Согласно данным правительства Чехии, в настоящее время около двадцати стран присоединились к закупке.
Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.
Чехия заключила контракт на первые 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 000 единиц.
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Петр Павел повідомив, що країна знайшла за межами Євросоюзу 800 тисяч артилерійських снарядів - 500 тисяч калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Крім того, за інформацією ЗМІ, «полюючи» за снарядами по всьому світу, Чехія знайшла ще додаткові 700 тисяч.
https://www.rbc.ua/rus/news/chehiya-planue-peredati-********-pivtora-1713365429.html
А тут пишуть, що всю необхідну суму на ці 1,5 мільйони - приблизно 2 мільярди доларів - вже зібрали:
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/snaryadi-dlya-ukrajini-vid-chehiji-iniciativa-nabiraye-obertiv-zayaviv-petr-pavel-50410625.html
Тому і не дотримуються та порушується зеленським, численні прямі норми Конституції України!! Співпадіння чи цілеспрямоване нищення державних інституцій в Україні особами з перепустками до ВРУ, від міфічного, одноденного утворення, - служок…
Резніков, з богданом та рябошапкою, можуть пояснити…
Але Україна вистоїть, перемеле та покарає своїх ворогів, як унутрішніх, так і зовнішніх!!
Симоненко, вітренчиха, сівкович, литвини, мертвечук …. Можуть це підтвердити!
Люстрація, після агресії московії проти України з 2022 року, зобов'язує бути чіткою, і не довшою 3 м вірьовки, та не більше ліхтарного стовпа! Усе інше, то від лукавого словоблуддя, заробітчан на політиці!! Жоден з них, ОСОБИСТО, так і не пішов, захищати Україну!!
Слава Україні!
Квартальне шапіто наробило більше?
одна країна - https://www.slovoidilo.ua/2024/02/28/novyna/suspilstvo/pivdennij-koreyi-zayavyly-kndr-peredala-rosiyi-kilka-tysyach-kontejneriv-************* 3млн
"Як зазначається у 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до росії, можуть бути понад 3 мільйони 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів"