Около 20 стран вместе приобретут 500 тысяч снарядов для Украины, - премьер Чехии Фиала

В рамках чешской инициативы около 20 стран выделили средства, чтобы приобрести для украинской армии 500 000 артиллерийских снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время выступления в аналитическом центре Институт Гудзона в Вашингтоне.

"Я рад, что к нашей инициативе уже присоединились около двадцати стран – от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им теперь можем приобрести 500 тысяч артиллерийских боеприпасов. Мы верим, что дальнейших поставок будет больше. Нет причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", – сказал он.

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По словам Фиалы, чешская инициатива по боеприпасам для Украины не является одноразовым проектом.

"Наша цель – создать долгосрочную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения. Это напрямую поможет изменить ситуацию на передовой. Западные страны должны снова обладать достаточным потенциалом оборонной промышленности. Мы должны принять тот факт, что более ответственная политика в сфере безопасности также предполагает значительное увеличение количества вооружений", – добавил он.

Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр республики Петр Фиала на саммите ЕС, позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.

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Согласно данным правительства Чехии, в настоящее время около двадцати стран присоединились к закупке.

Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.

Чехия заключила контракт на первые 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 000 единиц.