Руководитель ОП Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей от Time, Зеленского там нет
Глава Офиса Президента Андрей Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ермак стал одним из самых влиятельных людей в категории "Лидеры". Кроме него, в списке Юлия Навальная, иранская активистка Наргес Мухаммади, премьер-министры Польши и Италии Дональд Туск и Джордж Меллони, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие.
Несколько слов об Ермаке написал для Time бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Определяющими первыми кадрами варварского вторжения России в Украину является зернистое видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить. Непосредственно за ним той ночью стоял его выдающийся советник Андрей Ермак - человек, играющий центральную роль в обеспечении работы власти.
После полномасштабного вторжения он донес послание Зеленского миру, создав крепкую сеть друзей Украины от Запада до Глобального Юга, объединив их вокруг вопросов от санкций до окружающей среды.
Я был свидетелем этого во время нашей работы над гарантиями безопасности для Украины, которая привела к ряду двусторонних соглашений с союзниками. Сейчас наша работа сосредоточена на вступлении Украины в НАТО и ЕС", – написал Расмуссен.
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@13Hellis_13
Я напишу те, що не ризикують написати українські "ЗМІ": Єрмак вибив, як м'яч у футболі за межі поля, Зеленського навіть вже тут. Ще трошки, і світові ЗМІ будуть питати: "А де той маленький, що навколо Єрмака завжи бігав?"
@ukrainiansfirst
Ларочніки отримавши доступ до держбюджету оплачують лобістів, а лобісти роблять з ларьочніка "лідера нації"
Це вже дно?
ЄрмаціУкраїні, як лобіст невідомо більше чиїх інтересів держави чи власних Єрмака. То звичайно він буде хвалити останнього, не помічаючи того, що ця людина в порушення Конституції присвоїла собі владні повноваження й використовує їх у приватних інтересах. Гроші не пахнуть.
Нафіга зайцю стоп кран😁
а те що до того списку попав і ще один українець це для мордера і його прихильників як кістка в горлянці. і чергова зрада зрадна
@KeepPeaceNoWar
·
https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1780848747309932731 1 ч
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https://twitter.com/StarshinaZapasa @StarshinaZapasa
Вангую, що абсолютно нічого не станеться. Єрмак це і є справжній ватажок зеленої банди, а Бонездох - лише найнятий актор, він потужно проковтне, та далі буде грати свої клоунські ролі
@JMalovichko
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https://twitter.com/JMalovichko/status/1780835518860640418 3 ч
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https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13
Сірі Кардинали бувають тільки при Голих Королях.