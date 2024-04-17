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Руководитель ОП Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей от Time, Зеленского там нет

єрмак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак стал одним из самых влиятельных людей в категории "Лидеры". Кроме него, в списке Юлия Навальная, иранская активистка Наргес Мухаммади, премьер-министры Польши и Италии Дональд Туск и Джордж Меллони, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие.

Несколько слов об Ермаке написал для Time бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Определяющими первыми кадрами варварского вторжения России в Украину является зернистое видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить. Непосредственно за ним той ночью стоял его выдающийся советник Андрей Ермак - человек, играющий центральную роль в обеспечении работы власти.

После полномасштабного вторжения он донес послание Зеленского миру, создав крепкую сеть друзей Украины от Запада до Глобального Юга, объединив их вокруг вопросов от санкций до окружающей среды.

Я был свидетелем этого во время нашей работы над гарантиями безопасности для Украины, которая привела к ряду двусторонних соглашений с союзниками. Сейчас наша работа сосредоточена на вступлении Украины в НАТО и ЕС", – написал Расмуссен.

Смотрите также: Ермак создал "параллельное правительство", под ним более 30 внештатных советников, что в несколько раз больше, чем у Зеленского, - Шабунин. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20202) рейтинг (1635) Ермак Андрей (1254) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+101
Буратіні відверто натякають що не воно керує державою.
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17.04.2024 18:48
+59
Вова, увімкни ображенку нарешті. Ну хто - ти, а хто - єрмак?! Ти ж - не Лох?
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17.04.2024 18:49
+59
Взагалі то так і є, Зе дуууууже не любить, коли його хтось обскакує у рейтингах, навіть пес Патрон..... У борьбі з Ємраковщиною, Time зіграло мабуть саму значну роль. Запасаємось попкорном
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17.04.2024 18:49
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а зеленський це хто, нагадайте...
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17.04.2024 21:28 Ответить
актор сцени...мілкий політичний діяч, пройдисвіт..... в ті часи коли був Залужний...Вікіпедія майбутнього
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17.04.2024 21:35 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

Я напишу те, що не ризикують написати українські "ЗМІ": Єрмак вибив, як м'яч у футболі за межі поля, Зеленського навіть вже тут. Ще трошки, і світові ЗМІ будуть питати: "А де той маленький, що навколо Єрмака завжи бігав?"
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17.04.2024 21:36 Ответить
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17.04.2024 21:38 Ответить
Ukrainian

@ukrainiansfirst

Ларочніки отримавши доступ до держбюджету оплачують лобістів, а лобісти роблять з ларьочніка "лідера нації"
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17.04.2024 21:48 Ответить
Из этого списка большинство людей о которых никогда не слышал. Пару певиц знаю, пару политиков не первого дивизиона вроде Туска и Мелони, и конечно оппозиционеры несущие по всему миру свет западной демократии. Это не лига Зеленского, какие-то любители.
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17.04.2024 22:01 Ответить
І цього ригофсбшного виродка Україна пережує та висере!
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18.04.2024 06:18 Ответить
Тут рейтинг не відомих і популярних, а впливових.Тобто рейтинг режисерів, а не акторів, чи головних тренерів, а не футболістів. У рейтигу відомих і популяррих був би Зєлєнскій.
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18.04.2024 10:09 Ответить
Time всіх покидьків публікує, той рік був путін
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17.04.2024 22:08 Ответить
А хтось памятає що говорив Єрмак в перші дні війни ?,так я нагадаю його слова "путін сказав якщо не виконаємо вимог він знищить Україну " тобто він пропонував план капітуляції ,не дивно розмінування Чонгару і відведення військ від Криму та виведення бригади нац. гвардії з Гостомеля його рук справа ,хоч за всі провали і призначення несе відповідальність президент Зеленський.
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17.04.2024 22:13 Ответить
Д'єрмак хрінпіду підмочує рейтинги-зєля взять!
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17.04.2024 22:29 Ответить
Расмуссен не згадав слова "козирь"..., як більшість дотепників в коментарях *******.
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17.04.2024 22:54 Ответить
ееее, стидаюсь запитати, а хто такий, отой, Зеленський?
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17.04.2024 22:58 Ответить
7.62 офіс простих рішень для зєхряка і дєрмака.
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17.04.2024 23:21 Ответить
Не можу це просто так залишити. Дєрьмак зробив із зєлєнского найвеличніше посміховисько! Просто всесвітньовідоме посміховисько. Посміховисько, відоме на увесь демократичний світ. І це знають кацапи. Тепер зєлєнскій буде юзаться в усіх кацапских пропогандонскіх помийках, як ,,президент України,яким підтирає жопу кремльовська консєрва Дєрьмак-Козирь""Це жах. Але - яка іронія
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17.04.2024 23:23 Ответить
Ну чому "зробив"? Він таким і був з самого початку. Гідна людина, маючи небувалу підтримку виборців, монобільшість у парламенті могла б зробити для України набагато більше за попередників. А Посміховисько віддав усі свої президентські повноваження режисерові Єрмаку. Собі залишив лише оплески публіки.
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18.04.2024 11:53 Ответить
Це результат відосиків Зеленського, який працює прессекретарем у Єрмака. Очевидно, так бачить ситуацію Time.
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17.04.2024 23:40 Ответить
З 2021 року всюди пишу, що єрмак - це керівник офісу, в якому зеленський працює зіц-президентом. То може Тайм потрапив на очі один з моїх дописів?
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18.04.2024 00:12 Ответить
Невідома та ніким не визнана людина стала впливовою.
Це вже дно?
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17.04.2024 23:42 Ответить
Саме так - це дно
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17.04.2024 23:58 Ответить
Дно - це можливість відштовхнутися і розпочати вспливати. А оскільки в Україні на найближчі роки виборів не передбачається, то це більше болотна трясина.
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18.04.2024 11:17 Ответить
Ні. Це людинка козирна. 😊
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18.04.2024 10:11 Ответить
Расмуссен добре заробив на Єрмаці Україні, як лобіст невідомо більше чиїх інтересів держави чи власних Єрмака. То звичайно він буде хвалити останнього, не помічаючи того, що ця людина в порушення Конституції присвоїла собі владні повноваження й використовує їх у приватних інтересах. Гроші не пахнуть.
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18.04.2024 00:11 Ответить
Ларйочнік падло, мільони доларів з бюджету вбухав в свій піар на Заході.
Нафіга зайцю стоп кран😁
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18.04.2024 01:11 Ответить
Мені дуже цікаво чому Порох весь час мовчить про це фсбшне одоробло Дєрмака, чи це не проблема для України
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18.04.2024 01:32 Ответить
Проблема. І не персонально Єрмака, а всієї зеленої влади. Порох про це і говорить.
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18.04.2024 10:12 Ответить
Пригадають що? Опозиційну діятьність? Волонтерство? Допомогу ЗСУ? Відновлення ППО над Києвом? Ні, не пригадають! Люди невдячні. Про Томос, безвіз вже забули.
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18.04.2024 12:02 Ответить
не заздри, як би ти не шипіло, але не вартуватимеш і частки ним втіленого.
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18.04.2024 12:20 Ответить
Порошенко не мовчить, як і його команда. Але де його можуть почути? Телемарафон його не транслює, телеканали Прямий, 5-й, Еспресо- позбавлені ліцензій на трансляцію без усяких пояснень На рішення суду про незаконність таких дій Нацрада і вухом не веде, бо їм Закон не указ, їм Подоляк начальник. Трансляцію УСІХ засідань Верховної Ради монобільшість відмінила. Заборонені канали ще можна подивитись в ютюбі, а засідання Ради- ніяк. Зелена трясовина в парламенті глушить все живе і конструктивне, як і повелів Єрмак.
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18.04.2024 12:10 Ответить
Агент ,,козирь" Он вреден для Украины, чем половина армии **********.
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18.04.2024 04:35 Ответить
Невже Зє-йло відправить Д-єрмака у далеку Чунга-чангу послом?
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18.04.2024 05:49 Ответить
Нелох все таки лох?
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18.04.2024 07:53 Ответить
Це ганьба для України.
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18.04.2024 08:06 Ответить
Грьобаний сором
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18.04.2024 08:28 Ответить
Зеленьський по за конкуренцією і по замовчуванню являється один із світових лідерів.
а те що до того списку попав і ще один українець це для мордера і його прихильників як кістка в горлянці. і чергова зрада зрадна
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18.04.2024 08:43 Ответить
Сперечатись не буду: кому і свиня- наречена. І Гітлер був одним із свтових лідерів. Про його впливовість годі й казати. І путін також надзвичайно впливовий у світі керівник величезної країни. Питання лише з яким знаком ця впливовість :"+" чи "-" ?
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18.04.2024 13:29 Ответить
Кортше кажучи , хочете допомоги Меняйте владу
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18.04.2024 08:54 Ответить
саме змінюйте, Якове!
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18.04.2024 13:20 Ответить
Так Зеленський же найвеличніший лідор, а це вже окрема категорія.
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18.04.2024 09:17 Ответить
По мнению Шапошникова, ермак тупо купил у Расмуссменса рейтинг https://youtu.be/GQ4B6wzEHE4?si=gdeP5CCHP38d7djL
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18.04.2024 09:38 Ответить
Він дістав лист рейтингу через своїх призначенців.
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18.04.2024 11:37 Ответить
Вибачте, це лютий *******
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18.04.2024 09:53 Ответить
Якщо вже тайм це пише то це вже ні для кого не секрет на Заході
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18.04.2024 09:58 Ответить
Расмуссена для себе придбати то так... кишенькові трати ( та ви на таку котлєту, як Расмуссен хоче нещасних наших пенсіонерів могли років 500 отримувати ))).
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18.04.2024 10:13 Ответить
Таки лох і тряпка
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18.04.2024 10:32 Ответить
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18.04.2024 10:42 Ответить
він вже президент, при живому "недопрезиденті". А як ще він буде називати отого лоха зі сцени ?
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18.04.2024 11:36 Ответить
Проблема Дєрмака це тіж граблі що і у Яника, поразставляв всюди своїх людей і важає що в нього все під контролем, але народ України з цим незгоден, навіть як що якимось дивом він сяде на місце Зеленського це буде недовго.
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18.04.2024 11:40 Ответить
Головна помилка. дЄрмак - не президент. Він невідомо хто !! Тому він - проблема недопрезидента, а не українського народу. Ніхто дЄрмаку мандата не надавав. Він заліз за пазуху єврея, як сопліменик. Голда Мейєр теж єврейка. Але таких євреїв наш єврей на версту не підпускає до себе. Як і українських патріотів. Всю банду януковича назбирав по смітникам, щоб навчили його ... КРАСТИ. У великих розмірах.
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18.04.2024 11:56 Ответить
Це ви правильно сказали - єрмаку ніхто мандата не давав і ніхто за кього не голосував і по цій причині його присутність у владі неможлива.
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18.04.2024 12:19 Ответить
Тільки в Україні постачальник туалетного папіру для працівників офісу може увійти до сотні найвпливовіших людей планети.
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18.04.2024 11:01 Ответить
Уявляю як у ЗЕ пердау рветься на ууски
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18.04.2024 11:22 Ответить
Діагноз лікаря підтвердився. Його зупинить тільки український Массад. Фінансування бере на себе Ілон Маск, бо його місце у рейтингу почало трястись після потужного ривка цього свинопаса.
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18.04.2024 11:35 Ответить
FUCK RUSSIA 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿✚25

@KeepPeaceNoWar

·

https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1780848747309932731 1 ч

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https://twitter.com/StarshinaZapasa @StarshinaZapasa

Вангую, що абсолютно нічого не станеться. Єрмак це і є справжній ватажок зеленої банди, а Бонездох - лише найнятий актор, він потужно проковтне, та далі буде грати свої клоунські ролі
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18.04.2024 11:35 Ответить
Не впевнений, судячи з усього, Єрмак радше смотрящій за Зеленським від бородатого бабушкі.
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18.04.2024 12:40 Ответить
Malovichko_Alex_J

@JMalovichko

·

https://twitter.com/JMalovichko/status/1780835518860640418 3 ч

В ответ

https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13

Сірі Кардинали бувають тільки при Голих Королях.
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18.04.2024 11:56 Ответить
Знатно зєленського мокнули писком у пилюку...
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18.04.2024 12:38 Ответить
Хай радіє ,що не в своє лайно.
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18.04.2024 18:07 Ответить
Найцінніший агент кремля визнаний найвпливовішою людиною України. Потужно!
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18.04.2024 12:54 Ответить
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18.04.2024 13:07 Ответить
+++ !Не від "бабушкі", а від ФСБ.
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18.04.2024 13:33 Ответить
Давайте сделаем ермака найвпливовийшим в мире, бубочка сотрет зубы и сдохнет от зависти. Таким образом избавимся от обоих. А 73% выберут нового клоуна.
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18.04.2024 15:53 Ответить
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