Руководитель ОП Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей от Time, Зеленского там нет

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак стал одним из самых влиятельных людей в категории "Лидеры". Кроме него, в списке Юлия Навальная, иранская активистка Наргес Мухаммади, премьер-министры Польши и Италии Дональд Туск и Джордж Меллони, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие.

Несколько слов об Ермаке написал для Time бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Определяющими первыми кадрами варварского вторжения России в Украину является зернистое видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить. Непосредственно за ним той ночью стоял его выдающийся советник Андрей Ермак - человек, играющий центральную роль в обеспечении работы власти.

После полномасштабного вторжения он донес послание Зеленского миру, создав крепкую сеть друзей Украины от Запада до Глобального Юга, объединив их вокруг вопросов от санкций до окружающей среды.

Я был свидетелем этого во время нашей работы над гарантиями безопасности для Украины, которая привела к ряду двусторонних соглашений с союзниками. Сейчас наша работа сосредоточена на вступлении Украины в НАТО и ЕС", – написал Расмуссен.

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