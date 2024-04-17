РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10649 посетителей онлайн
Новости
7 101 55

Голосование за помощь Украине в Конгрессе состоится в эту субботу вечером, - спикер Джонсон

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил конгрессменам, что 20 апреля планирует вынести на голосование пакет помощи Украине и Израилю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Джонсон объявил в среду, что он придерживается своего плана вынести на обсуждение ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование Украины.

В записке для членов спикер сообщил, что голосование состоится в субботу вечером.

Читайте также: Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины. Он отказался

"Комитет по вопросам регламента Палаты представителей сегодня опубликует текст трех законопроектов о финансировании национальной безопасности США и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, включая кредитную структуру оказания помощи, а также усиление подотчетности", - отметил спикер.

Джонсон добавил, что тесты первых трех законопроектов опубликуют вскоре, а четвертый законопроект, как и законопроект по безопасности границ, - позже сегодня.

"Так мы предоставим время для эффективного процесса внесения поправок", – добавил он.

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754) Джонсон Майк (133)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Тварюка кочена. Стільки часу змарновано. А ми за це розплачуємося людськими життями.

Але це не найголовніша проблема. Хтось намагався вілповісти на питання: "А що буде після того, як вони за цей пакет проголосують"? Насправді, з цих 60 мільярдів нам тут і зараз перепаду ДУЖЕ мало. І цього на весь рік не вистачить. Тому вже зараз треба терміново десь ще гроші шукати. І зброю.
показать весь комментарий
17.04.2024 18:57
+9
показать весь комментарий
17.04.2024 18:49
+7
Trudno etim poverit,no nadejus uze budet golosovanija i progolosujet za pomoc UKraine
показать весь комментарий
17.04.2024 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнидо, ти ще не здохло? Чого чекаєш?
показать весь комментарий
17.04.2024 18:48 Ответить
Чекає що кацапи грошей підкинуть,на вибори ж дали!
показать весь комментарий
17.04.2024 19:18 Ответить
нічо не здохло - в суботу вихідний (шаббат) - ніхто з правовірних не прийде на голосування
показать весь комментарий
17.04.2024 20:00 Ответить
Це є ще де один приклад брехні Джонсона.

Ніякого рішення не буде.

Але він буде казати що це не він винний, бо виніс питання… а ось евреі не проголосували.

Путлер- Трамп- Джонсон це патологічні брехуни.
показать весь комментарий
17.04.2024 23:59 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2024 18:49 Ответить
Дивно, що у них парламент в субботу працює. І також цікаво, чи євреї приходять на субботні засідання (бо їм же працювати в шабат не можна)
показать весь комментарий
17.04.2024 18:49 Ответить
Шаба́тhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. שַׁבָּת‎, Шабба́т, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96 ашеназ. Shabbos, Ша́ббос - «спочивав, припинив діяльність»), також Ша́башhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-Grinczenko-5 [5] і Ша́басhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82#cite_note-7 [7] (через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їд. שבת‎, Ша́бес) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 єврейському календарі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC юдаїзм ) - сьомий день тижня, у який https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Тора (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B6%D1%8F П'ятикнижжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9 Мойсея ) наказує утримуватися від роботи. Триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в Суботу.

Якшо буде достатньо пізно в суботу, то виходить можна.
показать весь комментарий
17.04.2024 18:58 Ответить
А ще можна по заходу сонця в Єрусалимі. Тоді з 15:00 можна голосувати в суботу
показать весь комментарий
17.04.2024 19:21 Ответить
А вони скажуть, Фсьо, рабочій дєнь закончілся
показать весь комментарий
17.04.2024 19:59 Ответить
наказує утримуватися від роботи

Але не забороняє.
показать весь комментарий
17.04.2024 21:06 Ответить
Взагалі, там наче передбачено "смертне покарання". Зате Тора не забороняє робити добрі справи. А допомога Україні та Ізраїлю - добра справа. Та й Бог в шоці від ситуації з Конгресом останні пів року, тому в цей день простить.
показать весь комментарий
17.04.2024 23:38 Ответить
В Конгрессе из 469 депутатов евреев 33 человека или 6%. Уж как нибудь проголосуют и без них, если такие прям религиозные.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:22 Ответить
Ви натякаєте, що працював наш РЕБ і ворожі ракети збились з курсу?
показать весь комментарий
17.04.2024 19:17 Ответить
в інший час придбав би попкорн. Зараз руки тянуться до цеглини, лише монітор шкода
показать весь комментарий
17.04.2024 18:54 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо, штати - ви найкращі .

тут головне - не спішити, добре обміркуйте, посперечайтесь, не обов'язково встигати до суботи.
Хіба 6 місяців було достатньо ?

Ми ж не Ізраїль, і війна в нас не така жорстока (сарказм якщо що)
показать весь комментарий
17.04.2024 18:57 Ответить
Тварюка кочена. Стільки часу змарновано. А ми за це розплачуємося людськими життями.

Але це не найголовніша проблема. Хтось намагався вілповісти на питання: "А що буде після того, як вони за цей пакет проголосують"? Насправді, з цих 60 мільярдів нам тут і зараз перепаду ДУЖЕ мало. І цього на весь рік не вистачить. Тому вже зараз треба терміново десь ще гроші шукати. І зброю.
показать весь комментарий
17.04.2024 18:57 Ответить
Ой лишенько, тобі на дороги чи для марафону грошей мало?
показать весь комментарий
17.04.2024 19:45 Ответить
You're all the real scumbags, keep talking to Shit Hedgehog.
показать весь комментарий
17.04.2024 22:16 Ответить
What's your beef with Ukrainians, bozo?
показать весь комментарий
17.04.2024 23:34 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2024 01:14 Ответить
Trudno etim poverit,no nadejus uze budet golosovanija i progolosujet za pomoc UKraine
показать весь комментарий
17.04.2024 18:58 Ответить
"оголосив у середу, що він дотримується свого плану" , ти падло в курсі що ЗСУ вимушені залишити кілька міст через нестачу снарядів, блд
показать весь комментарий
17.04.2024 19:02 Ответить
Ukrainians deserve no aid until one of them kills Shit Hedgehog. Once Ukrainians kill Shit Hedgehog, they then they can have all the aid they want.
показать весь комментарий
17.04.2024 22:23 Ответить
Спочатку оголошено в п'ятницю, тепер в суботу, це ж вихідний день, що воно крутить, **** така!!!!
показать весь комментарий
17.04.2024 19:09 Ответить
Піздit
показать весь комментарий
17.04.2024 19:09 Ответить
100%. Цій тварюці я вже й пів слова не вірю.
показать весь комментарий
17.04.2024 20:00 Ответить
Нічого розумніше курва трампа придумать не змогла? А потім з фальшивою сумною нотою в голосі заявить про то, що голосів не вистачило, бо вихідний і частина дармоїдів не прийшла?
показать весь комментарий
17.04.2024 19:11 Ответить
Майк, це твій шанс ! Порви їх усіх!

У першу чергу дурну Маргаріту ЗЄльону (Грін) та курсу руду бєлку !

.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:12 Ответить
...а чому б не в неділю?
... і видно що виля хвостом.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:13 Ответить
Не приймуть. "Не вистачить" двох голосів.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:13 Ответить
чому не вистачить? демократи за, республіканці за, купка трампістів не рахується.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:16 Ответить
Цього разу демократи можуть бути проти, бо це проєкт республіканців
показать весь комментарий
17.04.2024 21:45 Ответить
Воно цинічно знущаетья тому що знає - все одно провалить голосування
показать весь комментарий
17.04.2024 19:15 Ответить
Наши спортовцы на ОИ за золото получат 125, за серебро - 100, за бронзу - 80. Тысяч долларов. А вы тут Джонсону пихаете..))
показать весь комментарий
17.04.2024 19:16 Ответить
Цей поц дозволив вносити поправки, тому про голосування можна поки забути.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:17 Ответить
Джонсон у шабат на працює.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:19 Ответить
Джонсон не прийдёт. Скажет что в церкви был....
показать весь комментарий
17.04.2024 19:19 Ответить
Пора букмекерам ставки приймати,поставить - не поставить,проголосують за чи проти.Бабла підняли,ато тільки болтовню слухаєм.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:26 Ответить
я вже поспорив. Що до травня не приймуть
показать весь комментарий
17.04.2024 22:49 Ответить
Якщо до суботи у вас не буде інших проблем.
Якщо ви зможете до суботи просто дожити.
4th
показать весь комментарий
17.04.2024 19:29 Ответить
Цинічно-антисиметично. Давай в пʼятницю
показать весь комментарий
17.04.2024 19:42 Ответить
До суботи це падло очкасте ще шось придумає....
показать весь комментарий
17.04.2024 19:57 Ответить
Дякуєм за попередні.
показать весь комментарий
17.04.2024 19:57 Ответить
послє дождічЬка в чєтвєрЬгЬ
показать весь комментарий
17.04.2024 19:58 Ответить
Забудьте, нічого недадуть,ще крім того в одному пакеті з Ізраїлем, бо останній то ПАРТНЕР і Захід це продемонстрував, а ми "партнер" десь з другої сотні в кінці списку..
показать весь комментарий
17.04.2024 20:04 Ответить
Крч потрібно за ці 60 лярдів, якщо вони будуть, наростити запаси і окопатися інакше після закінчення цієї допомоги кацапня захопить ще кілька міст.
показать весь комментарий
17.04.2024 20:05 Ответить
Не факт! Чи гроші газпрому фсьо?
показать весь комментарий
17.04.2024 20:13 Ответить
Говорило что в понедельник 9 апреля придет и проголосует. Теперь до суботы через 2 недели обещает. Наверное до конца недели еще что то придумает с трампом и ****** как дотянуть до осени.
показать весь комментарий
17.04.2024 20:27 Ответить
Суми здається тіж самі що були раніше, просто розділено на три законопроекти
Ось для https://rules.house.gov/sites/republicans.rules118.house.gov/files/APRIL2024_UKRAINE_xml_0.pdf України

Ця секція у всіх трьох однакова
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''.

Тобто якщо проголосують хоч один законопроект, то можна на вибір допомагати всім трьом країнам, або одній навіть не тій за яку проголосували.

13.4млрд, як і раніше на заміщення на складах, залишок повноважень PDA 3.9млрд - котрі тепер зможуть віддати, якщо буде бажання
Нових повноважень на PDA нема

Ще можуть надати якусь частину з 7.8млрд на іноземну допомогу іншим країнам

Залишається USAI 13.7млрд, невідомо коли, зараз ще залишок 6.6млрд
показать весь комментарий
17.04.2024 20:41 Ответить
Таке враження що спецом анонсували, щоб дехто правильно відреагував - грошенят підкинув чи ще там щось...
показать весь комментарий
17.04.2024 21:36 Ответить
На совісті трампістіі загибель мирних жителів України
показать весь комментарий
17.04.2024 21:44 Ответить
"Об'єднавши чотири законопроекти в єдиний регламент, Джонсон надає Палаті представників бінарний вибір: дозволити голосування по всіх чотирьох законопроектах або по жодному з них. Для ухвалення правила, як і кожного з чотирьох окремих законопроектів, потрібна лише підтримка більшості."

"Джонсон, схоже, використовує нагальність допомоги Ізраїлю - популярну тему в рамках його конференції та серед більшості демократів Палати представників - для того, щоб розблокувати фінансування України. Об'єднуючи кілька питань, які хвилюють значну частину електорату кожної з партій, Джонсон, можливо, грає в азартні ігри, щоб схилити демократів перейти на бік республіканців і проголосувати за республіканськое правило, консолідувати підтримку республіканців і захистити своє крісло спікера."

"Завдяки правилу чотирьох суб'єктів Джонсон може стверджувати, що включення допомоги Україні було необхідним для інших пріоритетів, зокрема Ізраїлю, і що його план дозволив кожному члену Конгресу виступити проти надання Україні окремої допомоги.

З боку демократів Джонсон може покладатися на складність парламентської процедури Палати представників. Неймовірно незвично, коли опозиційна партія голосує за правило партії більшості - чи то в Комітеті з питань регламенту, чи то в залі засідань Палати представників - навіть якщо опозиція підтримує основний закон. Але Джонсон може сподіватися, що достатня кількість членів Демократичної партії зробить рідкісне перехресне голосування, щоб уникнути необхідності пояснювати парламентські тонкощі виборцям, розлюченим тим, що їхній конгресмен заблокував голосування з таких дуже важливих питань, як допомога Ізраїлю та Україні."
показать весь комментарий
17.04.2024 21:57 Ответить
"Хоча крок Джонсона дозволяє кожному з чотирьох законопроектів отримати окреме голосування, структура правила вимагатиме, щоб усі чотири законопроекти були об'єднані в один остаточний пакет на останньому етапі. Таким чином, Палата представників надсилатиме до Сенату лише один законопроект, гарантуючи ухвалення або всіх, або жодного з аспектів пакету допомоги."
показать весь комментарий
17.04.2024 21:59 Ответить
 
 