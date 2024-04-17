Зеленский обсудил со Столтенбергом заседание Совета Украина-НАТО и российский удар по Чернигову
Состоялся разговор Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, Столтенберг подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина – НАТО. Он состоится 19 апреля на уровне министров обороны.
"Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за незамедлительную реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты", - отметил президент.
Кроме того, он проинформировал генсека НАТО о утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики.
Также стороны обсудили состояние выполнения инициатив по поставке снарядов для Украины.
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Минулого року BAE Systems почала там будівництво потужностей для виробництва ***********, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.
"Точна причина інциденту все ще з'ясовується", - додав речник компанії.
Варто зазначити, що схожа історія сталась 15 квітня на заводі з виробництва артилерійських корпусів у Скрентоні, США - там почалась пожежа. Чи це просто збіг обставин, чи допущені помилки внаслідок розширення виробничих ліній, чи дві диверсії на одному тижні - покаже час.
Понапускали всюди безліч кацапської наволочі