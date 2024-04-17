Зеленский обсудил со Столтенбергом заседание Совета Украина-НАТО и российский удар по Чернигову

Состоялся разговор Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Столтенберг подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина – НАТО. Он состоится 19 апреля на уровне министров обороны.

"Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за незамедлительную реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты", - отметил президент.

Кроме того, он проинформировал генсека НАТО о утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики.

Также стороны обсудили состояние выполнения инициатив по поставке снарядов для Украины.

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