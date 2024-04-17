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Зеленский обсудил со Столтенбергом заседание Совета Украина-НАТО и российский удар по Чернигову

зеленський

Состоялся разговор Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Столтенберг подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина – НАТО. Он состоится 19 апреля на уровне министров обороны.

"Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за незамедлительную реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты", - отметил президент.

Кроме того, он проинформировал генсека НАТО о утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики.

Также стороны обсудили состояние выполнения инициатив по поставке снарядов для Украины.

Читайте также: Страны НАТО должны оказывать больше военной помощи Украине, а не тратить 2% ВВП на оборону, - Столтенберг

Автор: 

Зеленский (20202) НАТО (9943) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+6
Єрмак дозволив своєму працівнику зелі поговорити з дядьком з за кордону.
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17.04.2024 19:08
+5
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17.04.2024 18:59
+5
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17.04.2024 19:05
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17.04.2024 18:58 Ответить
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17.04.2024 18:59 Ответить
Цей упир може бамбіть тільки зі свого пердака.
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17.04.2024 21:57 Ответить
головне щоб в нього його бомболюк розірвало нафіг
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17.04.2024 21:58 Ответить
Що ти там обговорюєш? Андрійко дЄрмак вже кращій за тебе.
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17.04.2024 19:00 Ответить
Обоє рябоє
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17.04.2024 21:11 Ответить
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17.04.2024 19:05 Ответить
Єрмак дозволив своєму працівнику зелі поговорити з дядьком з за кордону.
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17.04.2024 19:08 Ответить
Тепер я повірив цьому дебілу ! Він точно не лох. Він - звичайний дебіл, який забовтає будь-кого. Впевнений, він і Коломойського забовтав, а потім .... зрадив. Висновок - цей дебіл зрадить всіх: Столтенберга, Байдена, ЄС та НАТО, Україну й українців, крім .... бабла. Ця потвора має життєву ціль ВИЖИТИ й ПЕРЕЖИТИ. "мі іх здєлалі" - це для святкування тих, кого він сьогодні, починаючи з лютого 2022 року ЗРАДИВ !
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17.04.2024 19:15 Ответить
А єрмак у цей час смикав свою ляльку маріонетку за ниточки!
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17.04.2024 19:30 Ответить
В Уельсі стався вибух на заводі BAE Systems - найбільшого британського виробника зброї - BBC

Минулого року BAE Systems почала там будівництво потужностей для виробництва ***********, мінометів, артилерійських снарядів середнього і великого калібру і танкових снарядів.

"Точна причина інциденту все ще з'ясовується", - додав речник компанії.

Варто зазначити, що схожа історія сталась 15 квітня на заводі з виробництва артилерійських корпусів у Скрентоні, США - там почалась пожежа. Чи це просто збіг обставин, чи допущені помилки внаслідок розширення виробничих ліній, чи дві диверсії на одному тижні - покаже час.
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17.04.2024 19:31 Ответить
вони?
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17.04.2024 20:12 Ответить
Вони або їм подібні.
Понапускали всюди безліч кацапської наволочі
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17.04.2024 21:14 Ответить
А Єрмак дозволив?
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17.04.2024 19:44 Ответить
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17.04.2024 20:59 Ответить
Рада чи Слуги з примкнувшими до них опзжистами?
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17.04.2024 21:15 Ответить
І шо? Вже не вистачає памперсів йому змінювати. Кожен раз дитяча рідка дрисня. Доречі -а де подівся ЗЄрмак, шось оситаннім часом заліг на матраци ФСБ.
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17.04.2024 21:52 Ответить
 
 