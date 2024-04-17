За сутки на фронте 71 боевое столкновение. Силы обороны отразили 19 российских атак на Бахмутском направлении, - Генштаб

Идут семьсот восемьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Утром враг ударил ракетами по Чернигову. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, более 60 человек пострадали, из них 2 ребенка, спасены из-под завалов 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометныем обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Леоновка Черниговской области; Сидоровка, Белая Береза и Белополье Сумской области.

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Боевые действия на востоке

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Ямполевка, Торское и Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новокалиново, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новобахмутовка, Сокол и Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Георгиевки и Урожайного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

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Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток при поддержке авиации совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Тягинка, Ольговка, Понятовка, Инженерное, Веселое Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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