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Шмыгаль и министр торговли США Раймондо обсудили ужесточение санкций против России в сфере технологий

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром торговли США Джиной Раймондо и обсудил с ней ужесточение санкций против России в технологической сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем телеграм-канале.

"Ужесточение санкций против России, в частности в сфере высоких технологий, обсудили во время встречи с Министерством торговли США Джиной Раймондо. Должны ослабить способность агрессора производить новые ракеты и дроны. Качественное применение санкций - чрезвычайно важное направление противодействия российскому оружию", - подчеркнул Шмыгаль.

Отдельно глава правительства отметил необходимость конфискации замороженных российских активов.

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"Также мы затронули тему экономического сотрудничества. Доступ к рынкам и торговля являются самым эффективным способом поддержки украинской экономики здесь и сейчас, когда инвестиционные проекты находятся на стадии планирования. Инициатива Джины Раймондо по освобождению от пошлин украинской стали стала важной поддержкой для предприятий, работающих в городах под постоянными обстрелами", - добавил он.

Автор: 

россия (95339) санкции (11254) США (26368) технологии (664) Шмыгаль Денис (2668)


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Про Богуслаєва згадали? А про франшизу "Кварталу" з серіалами ("Свати" чи ще щось) та "Розсміши коміка" теж? Нє? Ну хоча б про "ліпєцкую фабріку" поговорили? 🤔
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17.04.2024 20:33 Ответить
про це прем'єр написав у своєму https://t.me/Denys_Smyhal/7494 телеграм-каналі . Джерело:

Писав би вже в ФСБ напряму!
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17.04.2024 20:37 Ответить
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17.04.2024 20:49 Ответить
А в Польщі за подібне мож було вже давно купить Ф 35 а не купувати бєушні Ф 16 - хоча про що це я , то тіко в нас купують і продають контрабандні цигарки - а на Заході це не так .
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17.04.2024 22:40 Ответить
Що невже заводи пепсіКо зачиняться на росії ?
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17.04.2024 21:09 Ответить
 
 