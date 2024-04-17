Шмыгаль и министр торговли США Раймондо обсудили ужесточение санкций против России в сфере технологий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром торговли США Джиной Раймондо и обсудил с ней ужесточение санкций против России в технологической сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем телеграм-канале.

"Ужесточение санкций против России, в частности в сфере высоких технологий, обсудили во время встречи с Министерством торговли США Джиной Раймондо. Должны ослабить способность агрессора производить новые ракеты и дроны. Качественное применение санкций - чрезвычайно важное направление противодействия российскому оружию", - подчеркнул Шмыгаль.

Отдельно глава правительства отметил необходимость конфискации замороженных российских активов.

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"Также мы затронули тему экономического сотрудничества. Доступ к рынкам и торговля являются самым эффективным способом поддержки украинской экономики здесь и сейчас, когда инвестиционные проекты находятся на стадии планирования. Инициатива Джины Раймондо по освобождению от пошлин украинской стали стала важной поддержкой для предприятий, работающих в городах под постоянными обстрелами", - добавил он.