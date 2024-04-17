ВАКС приговорил к 9 годам заключения мэра Рени Плехова, обвиняемого в требовании взятки
Высший антикоррупционный суд приговорил к 9 годам колонии городского голову Рени Одесской области Игоря Плехова и к 10 годам бывшего депутата Ренийского городского совета Ивана Пойдолова за получение 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
"17 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными Ренийского городского голову Измаильского района Одесской области и бывшего депутата местного совета. Их признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 и 10 лет соответственно, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти сроком 3 года, с конфискацией всего принадлежащего им имущества", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.
Как известно, Пойдолова судили заочно, поскольку он скрывается от суда.
По версии обвинения, депутат Ренийского горсовета Иван Пойдолов, одновременно занимающий должность главы постоянной комиссии, занимающейся, в частности, земельными вопросами, действуя по предварительному сговору с городским головой Игорем Плеховым, получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. дол. от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол.
Напомним, в январе 2023 года мэра одного города Рени и депутата местного совета НАБУ разоблачили на получении $50 тыс. взятки.
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