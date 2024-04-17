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ВАКС приговорил к 9 годам заключения мэра Рени Плехова, обвиняемого в требовании взятки

ігор,рені,плєхов

Высший антикоррупционный суд приговорил к 9 годам колонии городского голову Рени Одесской области Игоря Плехова и к 10 годам бывшего депутата Ренийского городского совета Ивана Пойдолова за получение 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"17 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными Ренийского городского голову Измаильского района Одесской области и бывшего депутата местного совета. Их признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 и 10 лет соответственно, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти сроком 3 года, с конфискацией всего принадлежащего им имущества", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.

Как известно, Пойдолова судили заочно, поскольку он скрывается от суда.

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По версии обвинения, депутат Ренийского горсовета Иван Пойдолов, одновременно занимающий должность главы постоянной комиссии, занимающейся, в частности, земельными вопросами, действуя по предварительному сговору с городским головой Игорем Плеховым, получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. дол. от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол.

Напомним, в январе 2023 года мэра одного города Рени и депутата местного совета НАБУ разоблачили на получении $50 тыс. взятки.

Автор: 

мэр (1648) Одесская область (3542) Антикоррупционный суд (1201) Рени (11)


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Бо, якби взяли 1,5 мільярди, як Лієв, то не посадили б.
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17.04.2024 20:59 Ответить
шось забагато років.. це не за хабаря
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17.04.2024 21:06 Ответить
та нє... хабар починається від лімона баксів, а тут якісь дєцкі копіки
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17.04.2024 21:08 Ответить
А коли вже буде ув"язнення Рєзнікова за золоті яйця?
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17.04.2024 21:09 Ответить
Не переймайтесь! Якщо не буде суду то буде Суд Лінча. А ще прийдуть бандити і все життя доведеться труситися за себе та за свою рідню. Таких прикладів в Україні сотні. Просто про них не пишуть...
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17.04.2024 21:30 Ответить
Щось тут не то. 50 тис і 9 років? Нарід мільйонами буру і краде. І нічого. Колонія на Карибах, Мальті, Сейшелах.
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17.04.2024 21:10 Ответить
...Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений... ...Пойдолова судили заочно...
БУ-га-га. Це вам не генератори для залізниці,тут і 15 можна впаяти.
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18.04.2024 00:35 Ответить
Давайте по порядку - за місяць майно перепишуть, мужик бідний, як церковна миша. Як результат - нехер конфісковувати. Поки будуть"оскаржувати" сам здрисне. І під кінець - "подадуть у міжнародний розшук"
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18.04.2024 05:38 Ответить
Нічого йому не буде - тому і так показово "засудили". Знаючи, що Плєхов - інвалід: навіть на фото він у інвалідному кріслі. Відпустять і поновлять з почестями і "компенсацією"... усе там "схвачєно"...
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18.04.2024 08:25 Ответить
 
 