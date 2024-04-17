С начала 2024 года россияне обстреляли Сумскую область более 4 тысяч раз. За весь 2023 - 6 тысяч раз, - Клименко
Министр внутренних дел 17 апреля посетил с визитом Сумскую область. Провел совещания с руководителями полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.
17 апреля министр МВД провел в Сумской области. Посетил пограничные громады, которые систематически подвергаются обстрелам, встретился с нацгвардейцами, пограничниками, полицейскими, спасателями, местными властями.
"С начала 2024-го Сумщину более 4 тысяч раз обстреливал враг. Для понимания: за весь прошлый год количество обстрелов достигало 6 тысяч", - отметил Клименко.
Министр провел несколько оперативных совещаний. С руководством полиции и службы по чрезвычайным ситуациям - по алгоритму действий при обстрелах, эвакуации гражданских, обеспечении средствами защиты и техникой.
Также с командованием Национальной гвардии и Госпогранслужбы обсудили оперативную ситуацию в регионе, реагирование на действия врага, ситуацию непосредственно на границе. В частности, попытки прорыва российских ДРГ.
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