ПАСЕ признала нелегитимность Путина как президента РФ, а РПЦ – инструментом пропаганды, - резолюция

Парламентская ассамблея Совета Европы зафиксировала в своей резолюции, что считает нелегитимным президента Российской Федерации Владимира Путина, а Русскую православную церковь признала инструментом российского влияния и пропаганды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Резолюцию ПАСЕ относительно смерти Навального удалось превратить в еще один мощный документ по поддержке Украины и осуждению агрессии Путина! Только депутаты ассамблеи приняли резолюцию "Смерть Алексея Навального и необходимость противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне против демократии". (87 голосов за...) Ассамблея призвала: официально признать нелегитимность Путина как президента России... признать РПЦ как инструмент российского влияния и пропаганды, не имеющий ничего общего со свободой вероисповедания и выражения взглядов", - написала Кравчук в фейсбуке.

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По словам Кравчук, в резолюции ПАСЕ отмечается, что с момента прихода к власти Путин строит режим, целью которого является ведение войны против демократии и перекройка европейского и мирового порядка, установленного после распада бывшего Советского Союза.

"Ассамблея еще раз подтвердила, что при Путине Россия превратилась в фактическую диктатуру… Документ напоминает, что Путин находится у власти непрерывно с 2000 года, а поправки к Конституции России, принятые в июле 2020 года и признанные нелегитимными Венецианской комиссией и Ассамблеей, позволяют ему оставаться на посту до 2036 года", - рассказала Кравчук.

Она отметила, что ПАСЕ также призвала государства-члены ЕС усилить режим санкций против России как государства-спонсора терроризма, а также против режима Лукашенко в Беларуси.

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Кроме этого, по словам народного депутата, резолюция содержит призыв к государствам - членам ЕС создать международный механизм компенсации жертвам российской агрессии против Украины, в который должны быть немедленно переведены замороженные российские активы, а также спецтрибунал для расследования преступления агрессии против Украины.

Резолюция призывает государства обеспечить привлечение России к ответственности за систематическое применение пыток и других форм жестокого обращения, которым подверглись тысячи заключенных в РФ, в частности украинские политзаключенные, незаконно удерживаемые в российских тюрьмах с 2014 года, а также украинские военнопленные.

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"Кроме того, Ассамблея подчеркнула, что согласно международному гуманитарному праву, российские нефтеперерабатывающие заводы должны считаться законными целями военных атак", - добавила Кравчук.