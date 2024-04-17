ПАСЕ признала нелегитимность Путина как президента РФ, а РПЦ – инструментом пропаганды, - резолюция
Парламентская ассамблея Совета Европы зафиксировала в своей резолюции, что считает нелегитимным президента Российской Федерации Владимира Путина, а Русскую православную церковь признала инструментом российского влияния и пропаганды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").
"Резолюцию ПАСЕ относительно смерти Навального удалось превратить в еще один мощный документ по поддержке Украины и осуждению агрессии Путина! Только депутаты ассамблеи приняли резолюцию "Смерть Алексея Навального и необходимость противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне против демократии". (87 голосов за...) Ассамблея призвала: официально признать нелегитимность Путина как президента России... признать РПЦ как инструмент российского влияния и пропаганды, не имеющий ничего общего со свободой вероисповедания и выражения взглядов", - написала Кравчук в фейсбуке.
По словам Кравчук, в резолюции ПАСЕ отмечается, что с момента прихода к власти Путин строит режим, целью которого является ведение войны против демократии и перекройка европейского и мирового порядка, установленного после распада бывшего Советского Союза.
"Ассамблея еще раз подтвердила, что при Путине Россия превратилась в фактическую диктатуру… Документ напоминает, что Путин находится у власти непрерывно с 2000 года, а поправки к Конституции России, принятые в июле 2020 года и признанные нелегитимными Венецианской комиссией и Ассамблеей, позволяют ему оставаться на посту до 2036 года", - рассказала Кравчук.
Она отметила, что ПАСЕ также призвала государства-члены ЕС усилить режим санкций против России как государства-спонсора терроризма, а также против режима Лукашенко в Беларуси.
Кроме этого, по словам народного депутата, резолюция содержит призыв к государствам - членам ЕС создать международный механизм компенсации жертвам российской агрессии против Украины, в который должны быть немедленно переведены замороженные российские активы, а также спецтрибунал для расследования преступления агрессии против Украины.
Резолюция призывает государства обеспечить привлечение России к ответственности за систематическое применение пыток и других форм жестокого обращения, которым подверглись тысячи заключенных в РФ, в частности украинские политзаключенные, незаконно удерживаемые в российских тюрьмах с 2014 года, а также украинские военнопленные.
"Кроме того, Ассамблея подчеркнула, что согласно международному гуманитарному праву, российские нефтеперерабатывающие заводы должны считаться законными целями военных атак", - добавила Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПАРЕ визнало
а ВР та ОПА ні.....
о як...
... Асамблея закликала: офіційно визнати...
Это не оправдывает церковь. О ней (церкви) в Торе и Библии нет упоминания. ВООБЩЕ.
"Информация от сотрудника военкомата.
Два года назад было много желающих заключить контракт за деньги с Министерством обороны, проходили по 200 человек в день.
Сейчас - не более 60 человек в день, в последние несколько дней не пришёл ни один желающий.
Заключают контракт в основном - приезжие из периферии, не москвичи. Встречаются казахи, киргизы, не имеющие гражданства рф, не имеющие высшего образования, нищие, по уши в долгах и кредитах. Были даже граждане Шри Ланки, не знающие ни слова на русском языке. Встречаются откровенные бомжи, от которых воняет за километр - таких тоже берут. Приезжают из периферии в Москву потому что платят 1 млн единовременно при заключении контракта. В других местах платят меньше.
Расторгнуть контракт сейчас нельзя. Контракт действует до окончания так называемой СВО/
Идут на войну с Украиной исключительно за деньги. Если и есть идейные, то их ничтожно мало, мне попалось таких человек 5 за весь период работы с контрактниками. Да и у тех с головой не в порядке."
https://pace.coe.int/en/news/9254/pace-urges-the-international-community-no-longer-to-recognise-putin-s-legitimacy-as-president-beyond-2024
ПАСЕ призывает международное сообщество больше не признавать легитимность Путина на посту президента после 2024 года
10.13.2023https://pace.coe.int/en/news?categoryId=8 Сессия
Ассамблея сегодня призвала государства-члены Совета Европы «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира».
Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра с 2000 года. Поправки к Конституции России, внесенные в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство до 2036 года, что вызвало обеспокоенность по поводу отсутствия сдержек и противовесов. Это, в сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России на Украине, подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти.
«Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатура», - заявили парламентарии.
Единогласно приняв резолюцию на основе доклада Питера Омцигта (Нидерланды, ЕНП/ХД), Ассамблея напомнила о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы. »
Ассамблея указала на российскую агрессию против Украины и ее последствия как на свидетельство того, что диктатуры «представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей», как это определено в статье 2 Устава ООН. Таким образом, парламентарии заявили, что восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира.
Наконец, Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала, «чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина», ответственного за свои действия, начиная с незаконной аннексии Крыма и войны в Донбассе. и крушение рейса MH17.
Зараз його термін закінчується. Новий термін ще не розпочався - інавгурації ще не було. ПАРЕ, у рамках своїх повноважень, закликало всі міжнародні інституції не визнавати легітимність ***** з нового терміну.
А а гуньдяя не "попом", а (без фамільярностей) жопом, або сраком...