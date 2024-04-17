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ПАСЕ признала нелегитимность Путина как президента РФ, а РПЦ – инструментом пропаганды, - резолюция

парє

Парламентская ассамблея Совета Европы зафиксировала в своей резолюции, что считает нелегитимным президента Российской Федерации Владимира Путина, а Русскую православную церковь признала инструментом российского влияния и пропаганды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Резолюцию ПАСЕ относительно смерти Навального удалось превратить в еще один мощный документ по поддержке Украины и осуждению агрессии Путина! Только депутаты ассамблеи приняли резолюцию "Смерть Алексея Навального и необходимость противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне против демократии". (87 голосов за...) Ассамблея призвала: официально признать нелегитимность Путина как президента России... признать РПЦ как инструмент российского влияния и пропаганды, не имеющий ничего общего со свободой вероисповедания и выражения взглядов", - написала Кравчук в фейсбуке.

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По словам Кравчук, в резолюции ПАСЕ отмечается, что с момента прихода к власти Путин строит режим, целью которого является ведение войны против демократии и перекройка европейского и мирового порядка, установленного после распада бывшего Советского Союза.

"Ассамблея еще раз подтвердила, что при Путине Россия превратилась в фактическую диктатуру… Документ напоминает, что Путин находится у власти непрерывно с 2000 года, а поправки к Конституции России, принятые в июле 2020 года и признанные нелегитимными Венецианской комиссией и Ассамблеей, позволяют ему оставаться на посту до 2036 года", - рассказала Кравчук.

Она отметила, что ПАСЕ также призвала государства-члены ЕС усилить режим санкций против России как государства-спонсора терроризма, а также против режима Лукашенко в Беларуси.

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Кроме этого, по словам народного депутата, резолюция содержит призыв к государствам - членам ЕС создать международный механизм компенсации жертвам российской агрессии против Украины, в который должны быть немедленно переведены замороженные российские активы, а также спецтрибунал для расследования преступления агрессии против Украины.

Резолюция призывает государства обеспечить привлечение России к ответственности за систематическое применение пыток и других форм жестокого обращения, которым подверглись тысячи заключенных в РФ, в частности украинские политзаключенные, незаконно удерживаемые в российских тюрьмах с 2014 года, а также украинские военнопленные.

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"Кроме того, Ассамблея подчеркнула, что согласно международному гуманитарному праву, российские нефтеперерабатывающие заводы должны считаться законными целями военных атак", - добавила Кравчук.

Автор: 

ПАСЕ (1665) путин (31201) резолюция (330) РПЦ (743) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+18
путлєр та гундяєвський сатанат - террористи
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17.04.2024 22:16
+14
Цікаво, зелені і далі стосовно московського сатанату будуть соплі жувати?
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17.04.2024 22:17
+13
Це гуд,ми за любий кіпіш.Зброї дайте.
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17.04.2024 22:16
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путлєр та гундяєвський сатанат - террористи
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17.04.2024 22:16 Ответить
але!!!
ПАРЕ визнало
а ВР та ОПА ні.....
о як...
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17.04.2024 23:46 Ответить
В заголовку визнали,а в тексті нічого не визнали,це поки-що стурбованість.
... Асамблея закликала: офіційно визнати...
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18.04.2024 00:45 Ответить
Це гуд,ми за любий кіпіш.Зброї дайте.
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17.04.2024 22:16 Ответить
***** на кацапському болоті пуголовки вважають головною жабою.
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17.04.2024 22:17 Ответить
ще солі ім насипте на хрін. ви навіть санкцій не дотримуетесь.
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17.04.2024 22:17 Ответить
Цікаво, зелені і далі стосовно московського сатанату будуть соплі жувати?
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17.04.2024 22:17 Ответить
А хто не жував?
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18.04.2024 07:03 Ответить
хеппі пьоздей новрождєний
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17.04.2024 22:22 Ответить
ану скажи по єврейські путін ***** ?
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17.04.2024 22:28 Ответить
Поки на івриті не скажеш птн пнх,я тобі не повірю )
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17.04.2024 22:43 Ответить
При чем тут все православные церкви к России? В россии не церковь, а сатанинская секта, маскирующаяся под православие.
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17.04.2024 22:36 Ответить
Вы не правы. Практически во всем.
Это не оправдывает церковь. О ней (церкви) в Торе и Библии нет упоминания. ВООБЩЕ.
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17.04.2024 23:16 Ответить
Путлєру просто плювати на ті резолюції і засудження
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17.04.2024 22:20 Ответить
Вот именно за ето не нужно. ***** за понты и за свой престиж готов пол рашки пожертвовать. Он из-за етого и войну начал чтобы его называли великим царем собирателем земель и тд. И ему ета резолюция где его на весь мир назвали НЕЛЕГИТИМНЫМ как серпом по обвисшим яйцам. Нелегитимный ето как опущенный на зоне с которым нормальный человек даже поздороваться не захочет
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17.04.2024 23:01 Ответить
Троляки.
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17.04.2024 22:21 Ответить
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17.04.2024 22:27 Ответить
москальский фюрер узьких
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17.04.2024 22:50 Ответить
Ну і добре. Були б з цього тільки якісь практичні результати, а не так, поп..діти проти всього поганого за все хороше.
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17.04.2024 22:29 Ответить
Якщо не легітимний, то вся його діяльність нелегітимна. І війна теж. Ось так.
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17.04.2024 22:43 Ответить
Ого.... Это уже тепло....
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17.04.2024 22:39 Ответить
Конечно полегчало как признали не легетимным. И многим полегчало. Мне почему то нет.
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17.04.2024 22:43 Ответить
Все пізнається з часом. Ось і санкції начебто не працюють. Але якось напружує економіку, бізнес. Шукати треба контрабандистів. Платити за ризики. Ще й їздити по Європі стало не камільфо. Ніхто не ставить підпис на туалетному папері ! Хіба що на пляж до Півн. Кореї або в Пекін кортежем літаків залетіти, щоб не забули.
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17.04.2024 22:50 Ответить
https://x.com/andrey878777/status/1780475884882821200 @
"Информация от сотрудника военкомата.
Два года назад было много желающих заключить контракт за деньги с Министерством обороны, проходили по 200 человек в день.
Сейчас - не более 60 человек в день, в последние несколько дней не пришёл ни один желающий.
Заключают контракт в основном - приезжие из периферии, не москвичи. Встречаются казахи, киргизы, не имеющие гражданства рф, не имеющие высшего образования, нищие, по уши в долгах и кредитах. Были даже граждане Шри Ланки, не знающие ни слова на русском языке. Встречаются откровенные бомжи, от которых воняет за километр - таких тоже берут. Приезжают из периферии в Москву потому что платят 1 млн единовременно при заключении контракта. В других местах платят меньше.
Расторгнуть контракт сейчас нельзя. Контракт действует до окончания так называемой СВО/
Идут на войну с Украиной исключительно за деньги. Если и есть идейные, то их ничтожно мало, мне попалось таких человек 5 за весь период работы с контрактниками. Да и у тех с головой не в порядке."

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17.04.2024 22:46 Ответить
Теперь можно его просто называть *****
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17.04.2024 22:55 Ответить
А навіщо ображати статевий орган, зрівнюючи його з кремлівським гівном?
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17.04.2024 22:57 Ответить
Ой не кажіть ...х*ла запустили під одкос в ЄС ...берем поп корн і чекаємо на сюрпризи ...
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17.04.2024 23:01 Ответить
оте все гамносоловйовське кодло сьогодні лопне)))) амінь
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17.04.2024 23:02 Ответить
ПАСЕ должно было признать 150 % что Путин ***** , а нелегитимность его и нах не кому не интересна .
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17.04.2024 23:03 Ответить
Та она и признала, че тебе еще надо хороняка?
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18.04.2024 03:56 Ответить
Ну що, зелені придурки, тепер вам вже достатньо аргументів для повної заборони феесбешно-гундяєвської секти і депортації "служитєлєй культа *****" з України?
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17.04.2024 23:09 Ответить
Я б сказав їх посіпаки сосуживци фсбшники
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18.04.2024 02:17 Ответить
Всі хто співпрацює з рф повинні нести такі наслідки і санкції щоб навіть в думках не було з ними співпрацювати.оркам потрібно перекрити кисень наглухо.Китайцям в першу чергу яйця в двері.
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17.04.2024 23:22 Ответить
в ПАСЕ під шість сотень голов, тобто депутатів. Мені цікаво в чому подвох, коли ця слугиня робить селфі на фоні пустої зали і аж 82 голоси ЗА. Можливо там якісь процедурні моменти це круто - ну ОК...
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18.04.2024 01:30 Ответить
угу. після 2036 року визнала нелігитимним. хоч би інфу перевірили...:

https://pace.coe.int/en/news/9254/pace-urges-the-international-community-no-longer-to-recognise-putin-s-legitimacy-as-president-beyond-2024
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18.04.2024 06:49 Ответить
Не "угу"! Читай уважно!

ПАСЕ призывает международное сообщество больше не признавать легитимность Путина на посту президента после 2024 года

10.13.2023https://pace.coe.int/en/news?categoryId=8 Сессия


Ассамблея сегодня призвала государства-члены Совета Европы «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира».

Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра с 2000 года. Поправки к Конституции России, внесенные в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство до 2036 года, что вызвало обеспокоенность по поводу отсутствия сдержек и противовесов. Это, в сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России на Украине, подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти.

«Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатура», - заявили парламентарии.

Единогласно приняв резолюцию на основе доклада Питера Омцигта (Нидерланды, ЕНП/ХД), Ассамблея напомнила о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы. »

Ассамблея указала на российскую агрессию против Украины и ее последствия как на свидетельство того, что диктатуры «представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей», как это определено в статье 2 Устава ООН. Таким образом, парламентарии заявили, что восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира.

Наконец, Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала, «чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина», ответственного за свои действия, начиная с незаконной аннексии Крыма и войны в Донбассе. и крушение рейса MH17.

Зараз його термін закінчується. Новий термін ще не розпочався - інавгурації ще не було. ПАРЕ, у рамках своїх повноважень, закликало всі міжнародні інституції не визнавати легітимність ***** з нового терміну.
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18.04.2024 08:46 Ответить
Тоді пропоную називати цього х*йлоподібного гомункула не "президентом", а презерватизентом...
А а гуньдяя не "попом", а (без фамільярностей) жопом, або сраком...
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18.04.2024 06:53 Ответить
Резолюція - це як крейдою на стіні написати, шо «путін - йух». Конкретно шось можете проголосувати?
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18.04.2024 07:29 Ответить
Дуже цікаво, якщо рада європи визнала путіна нелегітимним президентом, в такому випадку всі документи які будуть ним підписані будуть не легітимні, тепер він може підписувати будь що, і в разі чого не від імені кацапії, а як звичайна фіз особа
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18.04.2024 08:14 Ответить
Скоро в Україні буде другий легітимний.
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18.04.2024 08:32 Ответить
 
 