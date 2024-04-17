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Новости Война
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Под обстрелами россиян в течение дня находились 7 громад Сумской области, зафиксировано 39 взрывов

сумщина

В течение 17 апреля российская армия совершила 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов.

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (9 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (2 взрыва) и сброс 6 боеприпасов типа "ВОГ" из БпЛА.
  • Эсманская громада: зафиксирован артобстрел (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
  • Середино-Будская громада: враг ударил из артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).
  • Ямпольская громада: россияне нанесли авиационные удары КАБами (3 взрыва).

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Автор: 

обстрел (26862) Сумская область (2988)


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