Ротация сотрудников Службы безопасности на фронт не повлияет на внутренние проверки, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что ротация ее сотрудников на линию столкновения не повлияет на ход и результаты проводимых в отношении них проверок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на запрос hromadske к СБУ.

В начале апреля стало известно, что руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка отстранили от выполнения должностных обязанностей во время проверки обстоятельств расследования журналистов "Слідство.Інфо".

По решению главы СБУ, Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ГКИБ, которое выполняет оборонные задачи и "уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

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В Службе безопасности ответили, что детали пребывания того или иного сотрудника спецслужбы на фронте и его должностных обязанностей являются информацией с ограниченным доступом. Но заверили, что ротация служащих на фронт не влияет на ход и результаты проводимых проверок.

В феврале в зону боевых действий на восток также отправили сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ, следивших за Bihus.Info.

В СБУ сообщили, что они проходят службу в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях и, в частности, "уже задержали первых госпредателей". Само же управление ДЗНГ "переформатировано и противодействует подрывной деятельности российских пропагандистов".

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Слежка за журналистами Bihus.info

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Позже Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.

Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей. Также сообщалось, что Bihus.Info идентифицировали офицеров СБУ, незаконно следивших за журналистами: они из Департамента защиты национальной государственности.

Впоследствии Рада вызвала главу СБУ Малюка для доклада.

Стало известно, что досудебное расследование по делу о слежке за Bihus.infо будет осуществлять ГБР. После этого еще одно дело о слежке за сотрудниками Bihus.Info передали в ГБР.

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