В Одессе были слышны взрывы, работает ПВО. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

В Одессе во время воздушной тревоги гремели взрывы. Объявлена угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Взрыв в Одессе прозвучал около 13:48. Через несколько минут местные жители сообщили о еще одном взрыве.

Силы обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа в регионе. Жителей призвали не публиковать в сети кадры работы ПВО.

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Воздушная тревога была объявлена в Одесской области в 13.46. Ее также объявили на востоке, в других южных и центральных областях Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

"Одесщина, всех прошу быть в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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