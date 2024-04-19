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Новости Война
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В Одессе были слышны взрывы, работает ПВО. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

вибух

В Одессе во время воздушной тревоги гремели взрывы. Объявлена угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Взрыв в Одессе прозвучал около 13:48. Через несколько минут местные жители сообщили о еще одном взрыве.

Силы обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа в регионе. Жителей призвали не публиковать в сети кадры работы ПВО.

Также читайте: Взрыв прогремел в Одессе

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области в 13.46. Ее также объявили на востоке, в других южных и центральных областях Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

"Одесщина, всех прошу быть в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Также читайте: Рашисты запустили ракету в направлении Одессы

Автор: 

взрыв (6721) Одесса (7864)


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Топ комментарии
+6
Клята кацапня непокарана буде продовжувати. А Одеса та Харків - це для них вже нав'язлива ідея для знищення.
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19.04.2024 14:40
+6
Ну, Одеса - це голуба мрія ***** та усіх кацапів. Тому прилітати буде регулярно.
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19.04.2024 14:54
+4
Прильоти були у порту Південний. Один без видимих з дистанції наслідків, а один викликав пожежу з великим задимленням. Військових об'єктів на території операторів порту точно не має, сили ППО вздовж узбережжя та ЗА МЕЖАМИ цивільних споруд і далеко від них, а от пов'язаних з продовольчим вантажем та конгломератом і вугіллям більш ніж багато! Тож знов гатять по цивільних цілях виродки нацистські!!!
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19.04.2024 14:50
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Правила форума Совет форумчан
Клята кацапня непокарана буде продовжувати. А Одеса та Харків - це для них вже нав'язлива ідея для знищення.
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19.04.2024 14:40 Ответить
А там ще купа колаборні від Керніса залишилось!
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19.04.2024 14:41 Ответить
Дівчата, не сваріться...
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19.04.2024 14:45 Ответить
Смерть кацапам!
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19.04.2024 14:48 Ответить
І кацапкам!!!
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19.04.2024 14:50 Ответить
Прильоти були у порту Південний. Один без видимих з дистанції наслідків, а один викликав пожежу з великим задимленням. Військових об'єктів на території операторів порту точно не має, сили ППО вздовж узбережжя та ЗА МЕЖАМИ цивільних споруд і далеко від них, а от пов'язаних з продовольчим вантажем та конгломератом і вугіллям більш ніж багато! Тож знов гатять по цивільних цілях виродки нацистські!!!
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19.04.2024 14:50 Ответить
Ну, Одеса - це голуба мрія ***** та усіх кацапів. Тому прилітати буде регулярно.
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19.04.2024 14:54 Ответить
Там є кому наводити! А СБУ спить!
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19.04.2024 14:58 Ответить
"Наташа Бровко", а хто ж наводить по Київщині, Івано-Франковщині, Чернігівщині, Хмельнитчині і т.д.?! Пішо=ло ти за крейсером "Москва" разом із усією твоєю кремлядською компанію. Як я розумію і по цілям на Московії (т.з. "роССії") є кому українські дрони наводити!!!
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19.04.2024 15:07 Ответить
Кому наводити - є скрізь, від Галичини до Донбасу.
Навіть один на 50 тисяч населення може багато шкоди нанести.
Навіть коли під час Другої Світової іх розстрілювали біля найближчої стінки, вони все ж були
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19.04.2024 15:33 Ответить
Якось гучновато було два рази, як для Південного.
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19.04.2024 15:06 Ответить
Якщо я бачу ці прильоти на власні очі, то можеш мені повірити! Так, мій робочій день добігає кінця і час повертатись до Одеси!
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19.04.2024 15:09 Ответить
Підари русняві.
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19.04.2024 15:09 Ответить
А все ж не треба було розповідати про місця і наслідки прильотів!
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19.04.2024 15:35 Ответить
Щойно були ще два прильоти у Південний і вже запалало там де їм з першого разу не вдалося уразити ЦИВІЛЬНИЙ об'єкт. І якась же скотиняка надає цим покидькам інформацію з коригуванням. СБУ кожен день нам про "успіхи" з виявлення колаборантів-зрадників сповіщає, а щось позитивного результату НЕ МАЄ!!!
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19.04.2024 15:03 Ответить
Сбу в Одесі на 2/3 ватне
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19.04.2024 18:33 Ответить
 
 