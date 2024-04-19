Столтенберг и Бербок призвали страны G7 передать больше систем ПВО для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Германии Анналена Бербок призвали страны "Большой семерки" предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

Призывы были адресованы США, Франции и Италии. Германия готовится к поставке третьей системы Patriot.

Издание отмечает, что семь крупнейших западных индустриальных стран пообещали Киеву помощь в борьбе с российскими воздушными атаками.

"Мы особенно решительно настроены на укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти жизнь людей и защитить критически важную инфраструктуру", – говорится в декларации, принятой в пятницу по итогам встречи министров иностранных дел G7 на Капри.

Однако на итальянском средиземноморском острове пока не было принято никаких конкретных новых обязательств.

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В то же время "Большая семерка" призвала российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну против Украины.

В заявлении говорится, что Россия должна вывести из Украины все свои вооруженные силы "немедленно, полностью и безоговорочно".

"Россия может закончить эту войну сегодня", – говорится в заявлении.

В коммюнике главы МИД стран "Группы семи" призвали все страны не поддерживать и не потакать попыткам России обрести территорию силой, а также заявили, что никогда не признают легитимность так называемых "референдумов" или "выборов", прошедших или будущих, проведенных РФ на время. оккупированных территориях Украины, а также их результаты.

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"Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины... Мы усиливаем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем наши возможности производства и поставок для оказания помощи Украине", - говорится в заявлении.

Дипломаты также подчеркнули, что поддерживают усилия, направленные на помощь Украине в развитии будущих вооруженных сил, способных к самообороне и сдерживанию любой агрессии.

Большая семерка также пообещала продолжать оказывать военную, финансовую, политическую, гуманитарную, экономическую поддержку Украины и ее народу, а также помогать Украине ремонтировать и восстанавливать ее критически важную энергетическую и экологическую инфраструктуру.