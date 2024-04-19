Столтенберг и Бербок призвали страны G7 передать больше систем ПВО для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Германии Анналена Бербок призвали страны "Большой семерки" предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.
Призывы были адресованы США, Франции и Италии. Германия готовится к поставке третьей системы Patriot.
Издание отмечает, что семь крупнейших западных индустриальных стран пообещали Киеву помощь в борьбе с российскими воздушными атаками.
"Мы особенно решительно настроены на укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти жизнь людей и защитить критически важную инфраструктуру", – говорится в декларации, принятой в пятницу по итогам встречи министров иностранных дел G7 на Капри.
Однако на итальянском средиземноморском острове пока не было принято никаких конкретных новых обязательств.
В то же время "Большая семерка" призвала российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну против Украины.
В заявлении говорится, что Россия должна вывести из Украины все свои вооруженные силы "немедленно, полностью и безоговорочно".
"Россия может закончить эту войну сегодня", – говорится в заявлении.
В коммюнике главы МИД стран "Группы семи" призвали все страны не поддерживать и не потакать попыткам России обрести территорию силой, а также заявили, что никогда не признают легитимность так называемых "референдумов" или "выборов", прошедших или будущих, проведенных РФ на время. оккупированных территориях Украины, а также их результаты.
"Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины... Мы усиливаем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем наши возможности производства и поставок для оказания помощи Украине", - говорится в заявлении.
Дипломаты также подчеркнули, что поддерживают усилия, направленные на помощь Украине в развитии будущих вооруженных сил, способных к самообороне и сдерживанию любой агрессии.
Большая семерка также пообещала продолжать оказывать военную, финансовую, политическую, гуманитарную, экономическую поддержку Украины и ее народу, а также помогать Украине ремонтировать и восстанавливать ее критически важную энергетическую и экологическую инфраструктуру.
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Вставили капу, натянули на голову шлем, на руки старые перчатки и выпхали на ринг против 2-го боксёра по рейтингу с наставлением:
- Ну, ты, это... Защищайся, голову прикрой руками... в ответ не бей, чтобы его не злить....
Они это так представляют ???