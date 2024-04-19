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Новости Война
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Операторы дронов подразделения "Бродяги" ликвидировали группу оккупантов на двух гольфкарах. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Бродяги" на Авдеевском направлении атаковали и уничтожили группу оккупантов, которые двигались на двух гольфкарах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы ликвидировать оккупантов и уничтожить их технику украинским воинам понадобилось не более одной минуты.

Смотрите также: Операторы дронов 92-й ОШБр уничтожают окупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19026) уничтожение (6819) Авдеевка (2443) дроны (3837)


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Накидали лайна московськага, на терени Мирної України, і думали грошей заробити… А воно, он, як неловко вийшло у московитів…
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19.04.2024 14:46 Ответить
Рашистські довбой#би під'їхали не до тих лунок і були дискваліфіковані!
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19.04.2024 15:23 Ответить
"Волоцюги"
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19.04.2024 15:28 Ответить
З гольфу на концерт - оце життя!
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19.04.2024 15:33 Ответить
Ну как пацаны нормально на гольф съездили ? )))))
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19.04.2024 15:38 Ответить
Ані прієхалі іграть в гольф, а аказалась, шо ета ігра кто нє спрятался - я нє вінават !
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19.04.2024 17:25 Ответить
Здається, судячи з останніх заяв, навіть Трамп починає усвідомлювати, в що перетворюється все, до чого торкнеться москальське лайно. Навіть, так улюблений ним гольф. І це він ще не бачив цього відео...
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19.04.2024 18:05 Ответить
От пілять, знов навігатор не дотієї лунки направив. А наші з засідки славно покосили травичку на гольфполі.
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19.04.2024 18:53 Ответить
 
 