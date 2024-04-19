Операторы дронов подразделения "Бродяги" ликвидировали группу оккупантов на двух гольфкарах. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Бродяги" на Авдеевском направлении атаковали и уничтожили группу оккупантов, которые двигались на двух гольфкарах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы ликвидировать оккупантов и уничтожить их технику украинским воинам понадобилось не более одной минуты.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий19.04.2024 14:46 Ответить Мне нравится 9
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Погрібний Олександр
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drowsy_cat
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иван гонта #468716
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Danger Zone
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