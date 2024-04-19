Операторы дронов подразделения "Бродяги" ликвидировали группу оккупантов на двух гольфкарах. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Бродяги" на Авдеевском направлении атаковали и уничтожили группу оккупантов, которые двигались на двух гольфкарах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы ликвидировать оккупантов и уничтожить их технику украинским воинам понадобилось не более одной минуты.

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