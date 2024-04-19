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Новости Война
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Прекращения огня во время переговоров между Украиной и РФ не будет. Процесс должен продолжаться, - Лавров

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать "каких-либо пауз в боевых действиях" даже после начала мирных переговоров с Украиной.

Об этом он сказал в интервью трем российским пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Так он отреагировал на сообщение о том, что Турция подготовила для государств проект "мирного" договора, предусматривающего замораживание войны в Украине.

"В "стамбульском документе" были гарантии... Границей серьезности считалась статья 5 Вашингтонского договора о создании Североатлантического Альянса. Дословно ее не стали воспроизводить, но там были согласованы другие несколько форм... Написано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя", - сказал Лавров.

"Во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им (украинцам, – ред.) нет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о вероятности начала переговоров.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что Москва якобы готова к переговорам, но вести их с Зеленским считает бессмысленным.

Также он отметил, что Россия не будет обсуждать "Формулу мира" президента Зеленского.

"Мы сказали, мы к переговорам готовы, но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров делать какие-либо паузы в боевых действиях. Процесс должен продолжаться", - резюмировал российский министр.

Читайте также: Лавров о "Формуле мира" и возвращении к границам Украины до 1991 года: "Мечтать не вредно"

Автор: 

Лавров (2290) россия (95339) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+24
Якшо коняка здохла - потрібно злазити - індіанська народна мудрість
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19.04.2024 15:41
+21
Гнида.
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19.04.2024 15:39
+21
А який сенс переговорів з Росією, якщо у Путіна з компанією немає ніяких інших планів, ніж повністю дотиснути Україну? Лавров це і підтвердив. Чи Говнодержава збирається щось в Україні відбудовувати, виплачувати компенсації?
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19.04.2024 15:43
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Гнида.
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19.04.2024 15:39 Ответить
От ліцемірна коняка, невідомо якої породи ...
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19.04.2024 15:40 Ответить
Ну і їбись вони конем.
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19.04.2024 15:40 Ответить
Якшо коняка здохла - потрібно злазити - індіанська народна мудрість
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19.04.2024 15:41 Ответить
Пішов він н**** !
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19.04.2024 15:42 Ответить
Є кращий варіант на Ваш вибір:
1) "Кази"
2) "Шужук"
3) "Махан"
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19.04.2024 15:53 Ответить
Та їди йо*нись ... головою об стінку, біля ОПи 🤡
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19.04.2024 15:43 Ответить
А який сенс переговорів з Росією, якщо у Путіна з компанією немає ніяких інших планів, ніж повністю дотиснути Україну? Лавров це і підтвердив. Чи Говнодержава збирається щось в Україні відбудовувати, виплачувати компенсації?
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19.04.2024 15:43 Ответить
Якщо захід буде допомагати так як і зараз допомагає то рано чи пізно переговори будуть і захід уже про це задумується,їхня риторика уже зовсім інша ніж та котра була ще два роки тому. Раніше вони говорили,що будуть підтримувати Україну до перемоги,тепер кажуть що треба готуватися,що треба буде підтримувати Україну довго, про перемогу ніхто уже і не говорить. А для дуже багатьох в Україні переомга це вихід на кордони 1991 року, але зараз це неможливо в ситуації котра є, для цьогьо потрібна колосальна кількість зброї,купу грошей і купу достатньо людей в армії. Цього у нас немає і не буде судячи по всьому. тобто поучається,що на фронті тупик, вийти на кордони 1991 року ніхто не може. Усі стоять в обороні. кацапи також не дуже просуваються, так вічно тривати не буде, буде заморозка конфлікту скоріше за все. Щоб цього не було на полі бою рдна сторона має взяти верх над іншою.
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19.04.2024 16:06 Ответить
Росіяни проведуть "мирні" переговори, потім дочекаються моменту і знову нападуть. І всі це розуміють. Важко сказати, скільки мільйонів росіян треба вбити, щоб вони припинили лізти із своїми дурними ідеями. При нинішніх російських керманичам переговори не мають ніякого сенсу.
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19.04.2024 16:27 Ответить
Важко сказати, але треба робити,- в нас нема вибору і шкода, що нема єдності в розумінні цього.
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19.04.2024 21:57 Ответить
Ідеал "російського світу" - весь світ зона, а вони у ній вертухаї ...
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20.04.2024 13:18 Ответить
Звісно, кацапи не хочуть ніякого припинення вогню. Навіщо? Зараз ініціатива на їх боці. Вони захочуть припинення вогню тільки тоді, коли ЗСУ почне їх дерти, як на Харківщині, отоді запищать.
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19.04.2024 15:43 Ответить
Теж вважаю, що в 22 році треба було гнати зелену шоблу, передавати владу Уряду національного порятунку + Залужний. І був би шанс, поки кацапи не очухалися, нанести їм поразку... Тепер фсьо. Брехнею і відосиками війни не виграються.
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19.04.2024 15:54 Ответить
Трошки інакше. Виявилось, що 10 млн дурних орків готові померти за свого царя шляхом попадання українського дрона їм у сраку. І так у московитів утворилася, як вважають Путін і Лавров, "перевага" на фронті. Але це не є радісною новиною і для нас, бо щоб вбити 10 млн орків доведеться воювати 20 років. А Лавров 20 років з Путіним не проживуть і тому чомусь поспішають із своїми "мирними" ініціативами, бо у Говнодержаві крім Путіна більше ні в кого немає таких сакральних яєць, щоб вбивати мільйонами людей.
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19.04.2024 15:55 Ответить
А що власне коментувати? 🤔 Перемовин по факту нема і найближчим часом не буде, а фантазії коня змішаних кровєй (кацапських і вірменських) коментувати можуть слідчі і лікарі-психіатри.
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19.04.2024 15:51 Ответить
Слышь, лошара! Тебе чуркин уже запарился ставить прогулы на том свете!
П.С.
Чует моё сердце, что недолго осталось этому коню подорванному ....
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19.04.2024 15:52 Ответить
які переговори? янукоовоч та медведчук вже там, кучма на Мальдівах, а тут залишився шуфрич та ще трохи здавна бажаючих........
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19.04.2024 15:55 Ответить
Арахамия, Безуглая....
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19.04.2024 15:59 Ответить
мають повноваження обоє? 🧐 не чув, якщо є підтвердження, приведіть, а то на одна баба сказала, схоже.
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19.04.2024 16:10 Ответить
О, оцих послати на переговори, + Зєльц з його потоком свідомості в приході, то кацапи самі з України потікають з жаху.
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19.04.2024 16:10 Ответить
Про які переговори з терористами ,вбивцями ,з фашмиськими виродками і про що переговори ? кацапи розуміють тільки капітуляцію України ,тому рашистів треба знищувати де вони не були ,а ще повна ізоляція в світі ці варвари 21 століття мають стати ізгоями в світі,тому побажаю всій злочиній кліці : путіну ,лаврову ,медведєву та іншій рашиській мерзоті швидше здохнути.
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19.04.2024 15:55 Ответить
Для непереговорів треба вигнати кацапів з України включно з Кримом. Є чим і ким це робити? Немає, і безкінечно гробити людей також ніхто не буде,бо вони не безкінечні,тим більше якщо і результату не буде від цього.
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19.04.2024 16:09 Ответить
Брєд сивого мерина
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19.04.2024 16:02 Ответить
.....Химка , вогню.....! ....буде тобі вогонь, зачекай трохи ......піDOR .....
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19.04.2024 16:03 Ответить
А хтось їм пропонував переговори?
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19.04.2024 16:05 Ответить
Ердоган пропонував
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19.04.2024 16:13 Ответить
Ничего, погоди лошадинная морда, сейчас славв богам американцы подпишут таки пакет помощи и тогда поглядим, что запоешь...
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19.04.2024 16:06 Ответить
Кацапи будуть і далі дохнути по тисячі за добу...
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19.04.2024 16:09 Ответить
Так, і в їхній план це нормально вкладається. Наші теж почали людей називати "ресурсом", не розуміючи що вже двічі цей "ресурс" виніс владу, коли та вкрай ******. І це не випадковість, а вже паттерн.
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19.04.2024 16:26 Ответить
Так згідний, поки кацапське бидло не буде вибите повністю з України, переговорів не буде!
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19.04.2024 16:13 Ответить
Перестаньте слушать кремлевских шизоидов, их нужно давить как тараканов, не принимая их доводов и угроз.
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19.04.2024 16:19 Ответить
Якщо випустили коня,значить пісєц почав добиратися до холодильників орків.
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19.04.2024 16:21 Ответить
Лавров, сколько там НПЗ єщьо осталось ?
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19.04.2024 16:22 Ответить
Він має висіти на гілляці, довго гнити і смердіти, а потім щоб його рештки розтащили собаки.
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19.04.2024 16:23 Ответить
дєрьмачня вже почала перемовини з кацапами ?
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19.04.2024 16:23 Ответить
*** вам, а не переговоры лаптежники😄
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19.04.2024 16:32 Ответить
Умиляет, как эта тварь упирает именно в наше недоразумение на посту президента в то время когда боится осознать, что как раз народ Украины будет уничтожать их ничтожное племя уродов до последнего.
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19.04.2024 16:39 Ответить
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20.04.2024 12:56 Ответить
Калантарян здохне не своєю смертю незважаючи на те що ця істота впевнена в своїй безпеці.
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19.04.2024 16:35 Ответить
Лавров размечтался. С нынешней российской властью никаких переговоров не будет.
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19.04.2024 16:36 Ответить
виведення рашистських війск, припинення вогню,та прохання рашистів про перемовини буде зразу,як тільки пару українських дронів навідаються із візитом до сіфілісно-фурацилінової мумії на "червоній площі".
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19.04.2024 16:38 Ответить
Ивана Охлобыстина минуснули на Донбассе.
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19.04.2024 16:40 Ответить
Это точно? Хотелось бы верить... но вроде уже читал такое с месяц назад в коментах... Хотя, может это было про пореченкова...
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19.04.2024 17:06 Ответить
Так що Охлобистін гойдатиметься, коли опускатимуть труну.
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19.04.2024 16:43 Ответить
********** мразь,будет болтаться в петле на одной перекладине в гааге!
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19.04.2024 17:05 Ответить
Европа продолжает снабжать российский флот оборудованием

16 апреля в 01:06

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122268/evropa-prodolzhaet-snabzhat-rossijskij-flot-oborudovaniem.shtml#shareit Поделиться



Европа продолжает снабжать российский флот оборудованием

Российские верфи, оказавшиеся под международными санкциями, продолжают получать комплектующие из европейских стран для ремонта и строительства кораблей. В том числе тех, что используются в войне с Украиной. Об этом сообщает расследование «Русской службы https://www.bbc.com/russian Би-би-си ».

В материале сообщается, что поставки осуществляются через европейские компании, часть из которых имеют совместное владение с российскими верфями. «Северная верфь» в Петербурге и Зеленодольский завод им. Горького в Татарстане - два таких предприятия, находящиеся под санкциями.

Тем не менее, они продолжают успешно закупать необходимые детали за рубежом, благодаря партнерству с компаниями из Хорватии, Италии и Латвии.

Среди прочего, расследование выделяет деятельность хорватской компании Adria Winch, которая более 20 лет сотрудничает с российскими верфями, поставляя оборудование как для гражданских, так и военных судов. Несмотря на введенные в 2014 году санкции, Adria Winch продолжила свою работу в РФ, расширив сотрудничество и создав совместные предприятия.

В 2016 году было создано предприятие «Адриа Винч Зеленодольск» с участием холдинга «Ак Барс», в который входит Зеленодольский завод. Это совместное предприятие регулярно поставляет европейские детали заводу, значительно облегчая процесс импортозамещения.

Помимо этого, Adria Winch создала филиалы в Москве и других городах России. Это позволило компании обходить прямые санкции и продолжать поставки через российские дочерние филиалы. В 2022 году компания поставила в РФ оборудование на сумму более 700 тыс. евро.

Это подтверждает экс-глава компании Миливой Перузович, который отмечает сложности с определением конечного получателя поставляемых деталей.

Итальянская Melcal, производитель судовых кранов, также упоминается в расследовании как поставщик оборудования для российских военных судов. По данным «Би-би-си», фирма поставила краны и запчасти к ним для вспомогательных судов ВМФ России.

Латвийская Marine Systems, согласно материалу, также занимается поставками судового оборудования в Россию, в том числе для военных кораблей. При этом в декларациях указывается, что запчасти предназначены для гражданских судов.

Владелец компании, Игорь Смолин, избавившись от латвийских активов, продолжает контролировать связанные с ней российские компании. Фирма закупает корабельное оборудование немецкого, японского и американского производства.



Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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19.04.2024 17:07 Ответить
«Цього разу ми застосовували те, що ми зробили з нуля, зі старих складових», - Буданов коментує ривок, який зробили наші військові у знищенні ворожого Ту-22М3
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19.04.2024 17:14 Ответить
Патриот скромно курит в сторонке
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19.04.2024 17:15 Ответить
Турецкие переговоры не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя", - сказал конь Лавров.
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19.04.2024 17:14 Ответить
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
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19.04.2024 17:16 Ответить
Нелюд - коняка .Все що ви мразі зробити на нашій землі нехай вернеться до вас і не припиняється.Огидні істоти і вбивці.
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19.04.2024 17:15 Ответить
даже тут лохи все за нами повторяют, от же гнилье
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19.04.2024 17:27 Ответить
переговорів також ніяких не буде...
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19.04.2024 17:32 Ответить
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19.04.2024 17:37 Ответить
Ну ок, будемо довбати москву тодi одночасно.
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19.04.2024 17:42 Ответить
За час Польської війни між Росією та Польщею був переговорний процес. Переговорник від Росії Йоффе саркастично під час наступу ЧА в Білорусії та в Україні відповідав полякам, що припинення бойових дій на переговорах не обговорюється. А коли в середині серпня трапилось катастрофа на фронті лєнінці самі запросили припинення вогню і вибрали Ригу для переговорів та запропонували демаркаційну лінію,яка потім стала кордоном. А вже в Ризі понурив голови погодились на все. Ленін потім відбрехався і Совєти зробили вигляд що нічого не трапилось і засекретили. Скрепи, однако.
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19.04.2024 17:44 Ответить
Ось-ось і Україна як наступить аж до Владівостоку. Лише трохи почекати.
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19.04.2024 18:03 Ответить
сожалею что украинские спецслужбы не работают по ключевым фигурам кремлевских террористов из ближнего окружения пуйла. Ведь буйных там не так много.... Лавров один из них. Но наверное опять партнеры запрещают....
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19.04.2024 17:45 Ответить
Цей вже ... ішак нікому не потрібен, крім *****, якого чекають в кожній європейській столиці, потираючи руки від ПРЕДВКУШЕНИЯ. Стамбул - не Європа. Це щось між .... Як і їх політика.
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19.04.2024 18:01 Ответить
Посада дозволяє кататись без страху. Щодо авторитета, то це у минулому, коли авторитет країни став авторитетом серед терористів. Але полякати не завадило б. Бронік, броньовані окуляри. свинцеві каблуки йому б не завадили
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19.04.2024 18:16 Ответить
А який *** з орангутангом говоритиме? У них немає ложки-мови, бо це звір, - тільки сафарі. АРХ М
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19.04.2024 17:57 Ответить
Іншими словами кажучи, кацапські ******** повинні дохнути.
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19.04.2024 18:00 Ответить
А, що Україна перемовини пропонує? С тобою гнида, ніхто домовлятися не буде. Тільки смерть кацапії задовольнить Україну.
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19.04.2024 18:01 Ответить
якби десь знайти його ублюдків і вбити і ніших їм подібних. війна всетаки, може б тоді задумались, хоч на секунду. а так війна не їхня, не вони там здихають, не їхні діти, онуки, тому триндять, що процес має тривати. то процес може бути дуже різним.
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19.04.2024 18:16 Ответить
Грьобана коняка,та піщов ти наххх....
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19.04.2024 18:28 Ответить
Цей кінь явно аргентинської муки перебрав !!!
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19.04.2024 18:42 Ответить
ЯК СКАЖЕШ КОНЯКА

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19.04.2024 19:20 Ответить
Украина с убийцами переговоров не ведет, Украина их утилизирует
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19.04.2024 19:29 Ответить
то може с Порошенком побалакаете?
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19.04.2024 19:47 Ответить
Безпілотники тепер літають куди завгодно. Підкажу цілі: НоваАгарьова, Кремль, Дума...

І тоді коли ці всі уйобки склеють ласти - все закінчиться. Чому це не робиться? Відповідь: домовленості в Омані!
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19.04.2024 20:40 Ответить
Ну вони створили певний інфопривід думати, що можуть без зупинки наступати. Це триває вже пів року. І от, розуміючи, що залишається лише одна спроба улітку, починають тиснути голосами. В суботу все вирішиться
Пакуйте речі тварі кацапськ
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19.04.2024 21:48 Ответить
що вирішиться в суботу?
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19.04.2024 23:09 Ответить
Щоб ти здохла, стара коняка разом зі своїм пуйлом
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19.04.2024 22:27 Ответить
 
 