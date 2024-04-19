Прекращения огня во время переговоров между Украиной и РФ не будет. Процесс должен продолжаться, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать "каких-либо пауз в боевых действиях" даже после начала мирных переговоров с Украиной.

Об этом он сказал в интервью трем российским пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Так он отреагировал на сообщение о том, что Турция подготовила для государств проект "мирного" договора, предусматривающего замораживание войны в Украине.

"В "стамбульском документе" были гарантии... Границей серьезности считалась статья 5 Вашингтонского договора о создании Североатлантического Альянса. Дословно ее не стали воспроизводить, но там были согласованы другие несколько форм... Написано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя", - сказал Лавров.

"Во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им (украинцам, – ред.) нет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о вероятности начала переговоров.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что Москва якобы готова к переговорам, но вести их с Зеленским считает бессмысленным.

Также он отметил, что Россия не будет обсуждать "Формулу мира" президента Зеленского.

"Мы сказали, мы к переговорам готовы, но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров делать какие-либо паузы в боевых действиях. Процесс должен продолжаться", - резюмировал российский министр.

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