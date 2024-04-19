Прекращения огня во время переговоров между Украиной и РФ не будет. Процесс должен продолжаться, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать "каких-либо пауз в боевых действиях" даже после начала мирных переговоров с Украиной.
Об этом он сказал в интервью трем российским пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Так он отреагировал на сообщение о том, что Турция подготовила для государств проект "мирного" договора, предусматривающего замораживание войны в Украине.
"В "стамбульском документе" были гарантии... Границей серьезности считалась статья 5 Вашингтонского договора о создании Североатлантического Альянса. Дословно ее не стали воспроизводить, но там были согласованы другие несколько форм... Написано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя", - сказал Лавров.
"Во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им (украинцам, – ред.) нет", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о вероятности начала переговоров.
В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что Москва якобы готова к переговорам, но вести их с Зеленским считает бессмысленным.
Также он отметил, что Россия не будет обсуждать "Формулу мира" президента Зеленского.
"Мы сказали, мы к переговорам готовы, но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров делать какие-либо паузы в боевых действиях. Процесс должен продолжаться", - резюмировал российский министр.
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1) "Кази"
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3) "Махан"
П.С.
Чует моё сердце, что недолго осталось этому коню подорванному ....
16 апреля в 01:06
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/16/122268/evropa-prodolzhaet-snabzhat-rossijskij-flot-oborudovaniem.shtml#shareit Поделиться
Европа продолжает снабжать российский флот оборудованием
Российские верфи, оказавшиеся под международными санкциями, продолжают получать комплектующие из европейских стран для ремонта и строительства кораблей. В том числе тех, что используются в войне с Украиной. Об этом сообщает расследование «Русской службы https://www.bbc.com/russian Би-би-си ».
В материале сообщается, что поставки осуществляются через европейские компании, часть из которых имеют совместное владение с российскими верфями. «Северная верфь» в Петербурге и Зеленодольский завод им. Горького в Татарстане - два таких предприятия, находящиеся под санкциями.
Тем не менее, они продолжают успешно закупать необходимые детали за рубежом, благодаря партнерству с компаниями из Хорватии, Италии и Латвии.
Среди прочего, расследование выделяет деятельность хорватской компании Adria Winch, которая более 20 лет сотрудничает с российскими верфями, поставляя оборудование как для гражданских, так и военных судов. Несмотря на введенные в 2014 году санкции, Adria Winch продолжила свою работу в РФ, расширив сотрудничество и создав совместные предприятия.
В 2016 году было создано предприятие «Адриа Винч Зеленодольск» с участием холдинга «Ак Барс», в который входит Зеленодольский завод. Это совместное предприятие регулярно поставляет европейские детали заводу, значительно облегчая процесс импортозамещения.
Помимо этого, Adria Winch создала филиалы в Москве и других городах России. Это позволило компании обходить прямые санкции и продолжать поставки через российские дочерние филиалы. В 2022 году компания поставила в РФ оборудование на сумму более 700 тыс. евро.
Это подтверждает экс-глава компании Миливой Перузович, который отмечает сложности с определением конечного получателя поставляемых деталей.
Итальянская Melcal, производитель судовых кранов, также упоминается в расследовании как поставщик оборудования для российских военных судов. По данным «Би-би-си», фирма поставила краны и запчасти к ним для вспомогательных судов ВМФ России.
Латвийская Marine Systems, согласно материалу, также занимается поставками судового оборудования в Россию, в том числе для военных кораблей. При этом в декларациях указывается, что запчасти предназначены для гражданских судов.
Владелец компании, Игорь Смолин, избавившись от латвийских активов, продолжает контролировать связанные с ней российские компании. Фирма закупает корабельное оборудование немецкого, японского и американского производства.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
І тоді коли ці всі уйобки склеють ласти - все закінчиться. Чому це не робиться? Відповідь: домовленості в Омані!
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