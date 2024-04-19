Рашисты ударили по Днепру ракетой Х-22. Она предназначена для уничтожения авианосцев, - мэр Филатов

19 апреля российские оккупанты ударили по жилому дому в центре Днепра ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосцев.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 20 апреля в городе объявлен траур по погибшим.

По его словам, эту ракету рашисты использовали, в том числе для удара по дому на Победы, 118, в январе 2023 года, в результате чего погибли 46 человек. Также Х-22 запустили по ТРЦ Амстор в Кременчуге в июне 2022 года, тогда погиб 21 человек.

Филатов объяснил, что такая ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает большой объект.

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"Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет самую большую цель - то есть авианосец. В любом случае использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки - это сознательное военное преступление", - подчеркнул мэр.

"Буквально чудо, что количество жертв не измеряется десятками, как когда они убили в Днепре 46 человек, а сравнительно невелико. Но за каждого убитого и искалеченного россией будет справедливая месть", - добавил Филатов.

Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Ночью 19 апреля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 3 детей, еще более 25 получили ранения.

В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, вследствие чего одна работница "Укрзалізниці" погибла, а еще семеро железнодорожников получили ранения.