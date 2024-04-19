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Рашисты ударили по Днепру ракетой Х-22. Она предназначена для уничтожения авианосцев, - мэр Филатов

х-22,х22

19 апреля российские оккупанты ударили по жилому дому в центре Днепра ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосцев.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 20 апреля в городе объявлен траур по погибшим.

По его словам, эту ракету рашисты использовали, в том числе для удара по дому на Победы, 118, в январе 2023 года, в результате чего погибли 46 человек. Также Х-22 запустили по ТРЦ Амстор в Кременчуге в июне 2022 года, тогда погиб 21 человек.

Филатов объяснил, что такая ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает большой объект.

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"Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет самую большую цель - то есть авианосец. В любом случае использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки - это сознательное военное преступление", - подчеркнул мэр.

"Буквально чудо, что количество жертв не измеряется десятками, как когда они убили в Днепре 46 человек, а сравнительно невелико. Но за каждого убитого и искалеченного россией будет справедливая месть", - добавил Филатов.

Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Ночью 19 апреля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 3 детей, еще более 25 получили ранения.

В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, вследствие чего одна работница "Укрзалізниці" погибла, а еще семеро железнодорожников получили ранения.

Автор: 

Днепр (4393) ракеты (3549) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+2
Це доречі дає розуміння чому цинічні США допомогає Україні тільки щоб була можливість продовжувати супротив але не для перемоги. Через декілька років в рашці і ракет проти їх авіаносців не залишиться.
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19.04.2024 18:03
+1
потужна заява людини, що в перший день вторгнення збиралася здати місто кацапам
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19.04.2024 16:05
+1
Ви про той запис відеоконференції? Та яб не сказав що прям таке від нього там було. Всепропальщина та зневіра так
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19.04.2024 16:14
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Правила форума Совет форумчан
потужна заява людини, що в перший день вторгнення збиралася здати місто кацапам
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19.04.2024 16:05 Ответить
Ви про той запис відеоконференції? Та яб не сказав що прям таке від нього там було. Всепропальщина та зневіра так
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19.04.2024 16:14 Ответить
Там не всепропальщіна.Я слухав це.Бало сказано що вирішено,чи вирішеться.Як раз це співпало з попиткой захвату Києва(можливо офіса презідента), як раз шобла арахімія,умеров,резніков вели "переговори" на кардоні польші і белораши з медінскім.В києв проривались спецгрупи(а не регулярні війська).Янека притягнули(кажуть).А блазень сидів в бункері з своїми спічрайтерами.Це казав Нікіфоров(прессекретар).Не втік бо повинен був підписати якусь бумажку(капітуляцію).Далі можливо було все що завгодно.Звісно опозіцію,кличка з братом вбили.Портнов же недаром списки составляв.
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19.04.2024 17:04 Ответить
он вообще неадекват и ********)
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19.04.2024 17:20 Ответить
так він же ждкацап
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19.04.2024 18:19 Ответить
Поки в них є Х22, то не зайвим буде використовувати хибні цілі у вигляді кутових відбивачей.
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19.04.2024 17:50 Ответить
Це доречі дає розуміння чому цинічні США допомогає Україні тільки щоб була можливість продовжувати супротив але не для перемоги. Через декілька років в рашці і ракет проти їх авіаносців не залишиться.
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19.04.2024 18:03 Ответить
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19.04.2024 18:10 Ответить
Якщо Україна переможе прямо зараз - у кацапів ніяких ракет не залишиться! Та й не тільки ракет - навіть резинок для травматів небуде. Якщо Україна саме переможе, а не те, що деякі під цим словом розуміють...
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19.04.2024 19:49 Ответить
Надо бы дополнить, что за сутки до ракетной атаки по аэродрому Днепра нанесли удары кассетными Искадерами, и вроде как уничтожили средства ПВО. Два самолета Миг, и С 300. Просто не понятно, почему не сделали для слабоманевренной С 300 подземнымные пусковые шахты, по типу как для межконтинентльных ракет, и бетонные закрытые укрытия для самолетов, что бы не понятно было есть в них самолеты или нет.
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19.04.2024 22:02 Ответить
 
 