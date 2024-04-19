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Новости Агрессия России против Украины
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В ООН отреагировали на ракетный удар РФ по Днепру и области: В Украине нет мирного утра

дніпро

Гуманитарная координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила удары ВС РФ по Днепру и другим городам области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Браун на сайте ООН.

"Я решительно осуждаю удары Вооруженных сил Российской Федерации, от которых сегодня на востоке Украины пострадали Днепр и другие города Днепропетровска, которые принесли новые страдания народу Украины.

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В результате ударов сегодня утром были повреждены дома, погибли и получили ранения десятки человек. И это всего через два дня после сокрушительных ударов по Чернигову на севере страны. И снова сообщается, что среди погибших – дети", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что гуманитарные работники уже оказывают помощь пострадавшим на месте ударов в Днепре.

"Эти атаки являются еще одним примером полного пренебрежения человеческой жизнью, заслуживающей самого большого осуждения. Мирные жители и гражданская инфраструктура защищены по нормам международного гуманитарного права", - добавила Браун.

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Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Ночью 19 апреля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 3 детей, еще более 25 получили ранения.

В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, вследствие чего одна работница "Укрзалізниці" погибла, а еще семеро железнодорожников получили ранения.

Автор: 

Браун Дениз (21) Днепр (4393) ООН (4157) Днепропетровская область (3838)


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ООН відреагувала?
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19.04.2024 16:24 Ответить
Коли вже в ООН влупять, а ми ,,стурбуємось"!
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19.04.2024 16:25 Ответить
"Я рішуче засуджую удари Збройних сил Російської Федерації...." - і х"лі толку? Ти ще глибше стурбуйся.
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19.04.2024 16:29 Ответить
Це Не ООН а якась чиновниця з цієї контори "рога та копита".

Бо це вдарили не по жидах а якійсь Україні.яка сама себе обікрала вибравши владу.
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19.04.2024 16:31 Ответить
для чого оон потрібна , якщо вона ніякі рішення не спроможна прийняти, тільки засуджує ??
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19.04.2024 16:41 Ответить
Відригнули...кончені. Ви там хоч встигайте, бо Одеса сьогодні...Реагувальщики
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19.04.2024 16:48 Ответить
А ООНа не может признать Майка Джонсона соучастником терроризма?
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19.04.2024 18:10 Ответить
Це що за нове формулювання!
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19.04.2024 18:22 Ответить
 
 