В ООН отреагировали на ракетный удар РФ по Днепру и области: В Украине нет мирного утра

Гуманитарная координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила удары ВС РФ по Днепру и другим городам области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Браун на сайте ООН.

"Я решительно осуждаю удары Вооруженных сил Российской Федерации, от которых сегодня на востоке Украины пострадали Днепр и другие города Днепропетровска, которые принесли новые страдания народу Украины.

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В результате ударов сегодня утром были повреждены дома, погибли и получили ранения десятки человек. И это всего через два дня после сокрушительных ударов по Чернигову на севере страны. И снова сообщается, что среди погибших – дети", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что гуманитарные работники уже оказывают помощь пострадавшим на месте ударов в Днепре.

"Эти атаки являются еще одним примером полного пренебрежения человеческой жизнью, заслуживающей самого большого осуждения. Мирные жители и гражданская инфраструктура защищены по нормам международного гуманитарного права", - добавила Браун.

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Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Ночью 19 апреля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 3 детей, еще более 25 получили ранения.

В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, вследствие чего одна работница "Укрзалізниці" погибла, а еще семеро железнодорожников получили ранения.