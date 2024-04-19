Блинкен призвал Конгресс США одобрить помощь Украине: Существует реальный риск, что будет слишком поздно

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Блинкен отметил, что "важнее всего - добиться, чтобы за эту помощь проголосовали и продвинуть ее вперед".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, то еще не поздно. Если этого не произойдет, или это займет гораздо больше времени, существует реальный риск, что да, будет слишком поздно", - подчеркнул он.

Напомним, Конгресс должен в субботу, 20 апреля, рассмотреть законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов.

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