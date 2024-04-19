РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4904 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 483 10

Блинкен призвал Конгресс США одобрить помощь Украине: Существует реальный риск, что будет слишком поздно

блінкен,ентоні

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Блинкен отметил, что "важнее всего - добиться, чтобы за эту помощь проголосовали и продвинуть ее вперед".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, то еще не поздно. Если этого не произойдет, или это займет гораздо больше времени, существует реальный риск, что да, будет слишком поздно", - подчеркнул он.

Напомним, Конгресс должен в субботу, 20 апреля, рассмотреть законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов.

Читайте также: Посол США Бринк посетила Конгресс: "Поддержка Украины отвечает нашим стратегическим национальным интересам"

Автор: 

Конгресс США (1228) США (26368) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Сьогодні цілий день по CNN кожна 2-га новина про Україну і голосування.
Дай Боже .
показать весь комментарий
19.04.2024 16:41
+1
Це вже 1..0..0..5...0..0.. раз чи що?🥴
показать весь комментарий
19.04.2024 16:41
+1
а що заважало дати достатньо зброї з середини 22го до середини 23го нічого
показать весь комментарий
19.04.2024 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні цілий день по CNN кожна 2-га новина про Україну і голосування.
Дай Боже .
показать весь комментарий
19.04.2024 16:41 Ответить
Це вже 1..0..0..5...0..0.. раз чи що?🥴
показать весь комментарий
19.04.2024 16:41 Ответить
Блінкен блимнув...?
показать весь комментарий
19.04.2024 16:46 Ответить
а що заважало дати достатньо зброї з середини 22го до середини 23го нічого
показать весь комментарий
19.04.2024 17:00 Ответить
Вчергове хотіли домовитись з московською сатаною, до останнього тягнули заглядаючи херлу в очі
показать весь комментарий
19.04.2024 17:12 Ответить
А що заважало підготуватися до вторгнення?
показать весь комментарий
19.04.2024 21:16 Ответить
Заклики-заклики.. Хоча б по ракеті за кожен заклик давали..
показать весь комментарий
19.04.2024 17:04 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2024 17:15 Ответить
А не оце тіло заї..ло - не - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

показать весь комментарий
19.04.2024 19:04 Ответить
Может быить пришло время отдать украинских 4.2 млрд доллара, ,,застрявших,, в Пентагоне с прошлого года?
показать весь комментарий
19.04.2024 21:42 Ответить
 
 