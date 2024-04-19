Командир бригады Прокопенко: Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для УП рассказал командир бригады Денис Прокопенко.

"С 2017 года и по сей день в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные настоящим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов".

В 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил эту поправку к Закону об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, который заканчивался 30 сентября 2016 года. Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский", - написал он.

Прокопенко отмечает, что по данным СМИ, впоследствии Департамент обороны призвал убрать предложенную поправку, аргументируя это тем, что помощь "Азову" уже должна быть запрещена законом "Лихи", устанавливающим, что "никакая помощь не должна оказываться... любому подразделению сил безопасности иностранного государства, если у госсекретаря есть достоверная информация о том, что такое подразделение совершило грубое нарушение прав человека". Тогда запрет на передачу вооружения "Азову" не был включен в окончательный закон.

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Однако в 2017 году эта поправка уже содержалась в тексте Appropriations Bill. Имеется она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.

"Показательно, что закон "Лихи", требующий рассмотрения инцидентов нарушения прав человека на основе конкретных фактов, не применялся по отношению к "Азову", а решение о принятии поправки первоначально основывалось на характеристике "Азова" западными СМИ, которые, очевидно, сформировали свое отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды.

Все основные обвинения, выдвинутые против "Азова", неоднократно опровергались на основе фактов в сети и СМИ. В частности, на сайте AZOV CONTRA FAKE.

Имеет ли смысл еще раз обращать внимание на то, что именно формулировка "батальон Азов", которая используется в законе, фактически апеллирует к несуществующему подразделению?", - отметил Прокопенко.

Отмечается, что в конце 2014 года "Азов" перестал быть батальоном и стал отдельным отрядом специального назначения. С февраля 2023 г подразделение – 12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Не батальон, не полк. Бригада.

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"Именно эта поправка, которая из года в год кочует из одного Appropriations bill в другой, является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения. Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные ресурсы, и показали чрезвычайно высокую эффективность.

Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими были бы результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы располагали современной бронетехникой, артиллерийскими системами?

Даже после 2022 года, когда казалось, что мир наконец узнал правду об "Азове", мы до сих пор не имеем возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получаем необходимое вооружение, которое союзники передают Украине", - подчеркнул командир "Азова" .

Он также отметил, что частично эта проблема решается благодаря волонтерам и сознательным украинцам, которые делают все возможное, чтобы помочь подразделению: например, волонтерский проект "Тыловики" собрал 77 миллионов гривен на 17 бронетранспортеров FV 432 Bulldog для бригады "Азов". Но война требует большего.

Сейчас вся Украина переживает то, с чем "Азов" имеет дело еще с 2014 года. К сожалению, "Азов" стал не только первым подразделением в украинском войске, которое имплементировало западные военные стандарты, но и одной из первых и главных мишеней московской пропаганды. С начала российско-украинской войны в 2014 году РФ обвиняла "Азов" и другие добровольческие подразделения в "неонацизме", имея цель уничтожить их.

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"В 2022 году россияне захотели "денацифицировать" уже всю Украину, записав в "нацисты" целый народ. 10 лет назад никто не помог "Азову" противостоять вражеской пропаганде. Сегодня вся страна оказалась в тождественной ситуации. И так же, как и "Азов" в течение 10 лет, Украина может столкнуться с отсутствием западной помощи.

Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову" еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и унизительный для всего украинского войска.

Нет никаких доказательств и подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет. Если бы они существовали, делегации бойцов "Азова" не принимали бы в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, в Израиле. Азовцы не проводили бы встречи с представителями американского Конгресса, правозащитными организациями. Не выступали бы в ООН, Совете Европы, в лучших западных университетах. Не давали бы интервью ведущим мировым СМИ и не участвовали бы в панельных дискуссиях на крупных военных конференциях. В том и заключается абсурдность ситуации: "Азов" принимают на самом высоком уровне во всем западном мире, но до сих пор не дают оружие.

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"Азов" привык преодолевать трудности. Мы были первым в Украине подразделением, перешедшим на стандарты НАТО, и сделали это по собственной инициативе. Без западного вооружения за 10 лет мы стали одним из самых боеспособных подразделений в стране. Наши бойцы возвращаются в строй после российского плена, бьют врага и выполняют все поставленные командованием задачи.

На нашем пути нас не остановят никакие препятствия. Впрочем, справедливость требует ответов. Сколько еще опровержений тезисов кремлевской лжи мы должны предоставить, чтобы у политиков на Западе наконец-то открылись глаза на правду? Как долго структурное подразделение Сил безопасности и обороны Украины, подчиненное военному руководству государства, будет заклейменно подобными унизительными поправками?

И самое главное: сколько еще украинских военных, бойцов нашей бригады, защищающих не только свободу и независимость Украины, но и весь свободный западный мир, от настоящих, непридуманных нацистов настоящего, должны погибнуть и получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец-то убрали из Appropriations bill и всех "черных списков"?" - подытожил Прокопенко.

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