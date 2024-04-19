Командир бригады Прокопенко: Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?
Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для УП рассказал командир бригады Денис Прокопенко.
"С 2017 года и по сей день в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные настоящим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов".
В 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил эту поправку к Закону об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, который заканчивался 30 сентября 2016 года. Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский", - написал он.
Прокопенко отмечает, что по данным СМИ, впоследствии Департамент обороны призвал убрать предложенную поправку, аргументируя это тем, что помощь "Азову" уже должна быть запрещена законом "Лихи", устанавливающим, что "никакая помощь не должна оказываться... любому подразделению сил безопасности иностранного государства, если у госсекретаря есть достоверная информация о том, что такое подразделение совершило грубое нарушение прав человека". Тогда запрет на передачу вооружения "Азову" не был включен в окончательный закон.
Однако в 2017 году эта поправка уже содержалась в тексте Appropriations Bill. Имеется она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.
"Показательно, что закон "Лихи", требующий рассмотрения инцидентов нарушения прав человека на основе конкретных фактов, не применялся по отношению к "Азову", а решение о принятии поправки первоначально основывалось на характеристике "Азова" западными СМИ, которые, очевидно, сформировали свое отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды.
Все основные обвинения, выдвинутые против "Азова", неоднократно опровергались на основе фактов в сети и СМИ. В частности, на сайте AZOV CONTRA FAKE.
Имеет ли смысл еще раз обращать внимание на то, что именно формулировка "батальон Азов", которая используется в законе, фактически апеллирует к несуществующему подразделению?", - отметил Прокопенко.
Отмечается, что в конце 2014 года "Азов" перестал быть батальоном и стал отдельным отрядом специального назначения. С февраля 2023 г подразделение – 12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Не батальон, не полк. Бригада.
"Именно эта поправка, которая из года в год кочует из одного Appropriations bill в другой, является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения. Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные ресурсы, и показали чрезвычайно высокую эффективность.
Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими были бы результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы располагали современной бронетехникой, артиллерийскими системами?
Даже после 2022 года, когда казалось, что мир наконец узнал правду об "Азове", мы до сих пор не имеем возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получаем необходимое вооружение, которое союзники передают Украине", - подчеркнул командир "Азова" .
Он также отметил, что частично эта проблема решается благодаря волонтерам и сознательным украинцам, которые делают все возможное, чтобы помочь подразделению: например, волонтерский проект "Тыловики" собрал 77 миллионов гривен на 17 бронетранспортеров FV 432 Bulldog для бригады "Азов". Но война требует большего.
Сейчас вся Украина переживает то, с чем "Азов" имеет дело еще с 2014 года. К сожалению, "Азов" стал не только первым подразделением в украинском войске, которое имплементировало западные военные стандарты, но и одной из первых и главных мишеней московской пропаганды. С начала российско-украинской войны в 2014 году РФ обвиняла "Азов" и другие добровольческие подразделения в "неонацизме", имея цель уничтожить их.
"В 2022 году россияне захотели "денацифицировать" уже всю Украину, записав в "нацисты" целый народ. 10 лет назад никто не помог "Азову" противостоять вражеской пропаганде. Сегодня вся страна оказалась в тождественной ситуации. И так же, как и "Азов" в течение 10 лет, Украина может столкнуться с отсутствием западной помощи.
Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову" еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и унизительный для всего украинского войска.
Нет никаких доказательств и подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет. Если бы они существовали, делегации бойцов "Азова" не принимали бы в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, в Израиле. Азовцы не проводили бы встречи с представителями американского Конгресса, правозащитными организациями. Не выступали бы в ООН, Совете Европы, в лучших западных университетах. Не давали бы интервью ведущим мировым СМИ и не участвовали бы в панельных дискуссиях на крупных военных конференциях. В том и заключается абсурдность ситуации: "Азов" принимают на самом высоком уровне во всем западном мире, но до сих пор не дают оружие.
"Азов" привык преодолевать трудности. Мы были первым в Украине подразделением, перешедшим на стандарты НАТО, и сделали это по собственной инициативе. Без западного вооружения за 10 лет мы стали одним из самых боеспособных подразделений в стране. Наши бойцы возвращаются в строй после российского плена, бьют врага и выполняют все поставленные командованием задачи.
На нашем пути нас не остановят никакие препятствия. Впрочем, справедливость требует ответов. Сколько еще опровержений тезисов кремлевской лжи мы должны предоставить, чтобы у политиков на Западе наконец-то открылись глаза на правду? Как долго структурное подразделение Сил безопасности и обороны Украины, подчиненное военному руководству государства, будет заклейменно подобными унизительными поправками?
И самое главное: сколько еще украинских военных, бойцов нашей бригады, защищающих не только свободу и независимость Украины, но и весь свободный западный мир, от настоящих, непридуманных нацистов настоящего, должны погибнуть и получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец-то убрали из Appropriations bill и всех "черных списков"?" - подытожил Прокопенко.
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А може Сирский?
Не. Це буде Дерьмак…
А може верховний?
Командир перед усім думає за свій підрозділ, а не про те як би якійсь інфантил у ньому не розчарувався.
Може в нього кацапи питалися де він бажає перебувати у полоні?
Ви навіщо одразу захищаєтеся? Я ще не нападав.
Щоби щось комусь пояснювати потрібно самому знати той предмет краще за того кому ти щось пихато та зарозуміло вирішив розповісти.
А, зрозумів, там на тому фестивалі невігласів, олігофренів та інфантилів - ваша вподобайка стоїть 🤮
Який представник України вільно переміщується по Світу а останнім часом не видазить з США (окрім єрмака)?
Правильно, Новінський (це є не ветерани, не волонтери, не Петро).
Отже, не варто дивуватися тому, що для американського політикуму Азов нацисти, а Україна чініт ганєнія на праваславних.
От японці швидко самостійно прибрали "Азов" зі свого "чорного списку", вибачилися та зробили навпаки (була мова про внесення у кодекс Бусідо).
В США не поспішають...
У 2018 році 40 сенаторів демократів вимагали внесення "Азову" у список терористичних організацій, але не зрослося.
ЧИ я шось не розумію і вони хочуть Хаймарси з Абрамсами?
З перших днів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення 2022 року у Києві почали створюватися загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальної оборони «Азов». Ці загони вели https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(2022) бої під Києвом . 9 березня загони переформували на полк ССО «Азов».https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-:2-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2] Полк вів бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку гелікоптерами дісталося до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022) оточеного Маріуполя . Влітку і восени полк брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(2022) Херсонському контранступі . У 2023 році полк перетворений на окрему штурмову бригаду, влітку бригада воювала під Бахмутом
Пропаганда з боліт запевняє, що на "мальчіка в трусіках".
вже забули, як азов в прямому ефірі, з підвалів азовсталі, казав, що керівництво мовчить, що верховний мовчить.
два місяці, азов просто знищували фізично, а потім здали в полон, під особисті гарантії зе!поца і червоного хреста.
де, полонені азову? всі мовчать, бо заборонена тема.
Не зрозуміло:
Чому "АЗОВ" НЕ отримує ЕВРОПЕЙСЬКУ ЗБРОЮ?!!!
Чому бригада!
Що нищить гадів-
Не отримує обладнання?
Це так, але російська пропаганда діє і діє навіть в американському конгресі. І все тому що український президент жодного разу не спростував російську пропаганду, офіційно не сказав, що всі наклепи проти "Азова" = брехня.
Эстетики нацистской у Азова тоже нет, спорные эмблемы есть, но они спорные и совпадают с незапрещенной геральдикой современных городов. В любом случае наличие эмблемы не явяется преступлением.
"Ми, соціал-націоналісти, маємо зовсім інший в цьому плані погляд. По-перше, геополітично, расово ми розуміємо, що сепарація від Росії, поділ - ідіотизм. Бо наша ідея - це потужна, проукраїнська, з центром у Києві конфедерація. В жодному разі не єдина держава, як нам щоразу намагаються приписати наші місцеві друзі. В жодному разі не єдина держава. Конфедерація. Або блок - якщо хочете. Блок, безумовно, східно-європейський. Якщо Україна хоче геополітично реалізуватися, то нам потрібні, чесно кажучи, російські природні ресурси", - стверджував Білецький.
Азов мав би відмежуватися і засудити Білецького після таких заяв. Це навіть звучить у виправдання московської агресії проти України. Чому вони цього не зробили не зрозуміло.