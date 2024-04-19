РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4816 посетителей онлайн
Новости
16 397 71

Командир бригады Прокопенко: Почему "Азов" до сих пор не получает западное оружие?

прокопенко,денис

Бригада специального назначения "Азов" не получает западное оружие из-за запрета со стороны США, введенного несколько лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для УП рассказал командир бригады Денис Прокопенко.

"С 2017 года и по сей день в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные настоящим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов".

В 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил эту поправку к Закону об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, который заканчивался 30 сентября 2016 года. Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский", - написал он.

Прокопенко отмечает, что по данным СМИ, впоследствии Департамент обороны призвал убрать предложенную поправку, аргументируя это тем, что помощь "Азову" уже должна быть запрещена законом "Лихи", устанавливающим, что "никакая помощь не должна оказываться... любому подразделению сил безопасности иностранного государства, если у госсекретаря есть достоверная информация о том, что такое подразделение совершило грубое нарушение прав человека". Тогда запрет на передачу вооружения "Азову" не был включен в окончательный закон.

Читайте также: Более 900 бойцов "Азова", защищавших Мариуполь, до сих пор находятся в российском плену, - командир бригады Прокопенко

Однако в 2017 году эта поправка уже содержалась в тексте Appropriations Bill. Имеется она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.

"Показательно, что закон "Лихи", требующий рассмотрения инцидентов нарушения прав человека на основе конкретных фактов, не применялся по отношению к "Азову", а решение о принятии поправки первоначально основывалось на характеристике "Азова" западными СМИ, которые, очевидно, сформировали свое отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды.

Все основные обвинения, выдвинутые против "Азова", неоднократно опровергались на основе фактов в сети и СМИ. В частности, на сайте AZOV CONTRA FAKE.

Имеет ли смысл еще раз обращать внимание на то, что именно формулировка "батальон Азов", которая используется в законе, фактически апеллирует к несуществующему подразделению?", - отметил Прокопенко.

Отмечается, что в конце 2014 года "Азов" перестал быть батальоном и стал отдельным отрядом специального назначения. С февраля 2023 г подразделение – 12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Не батальон, не полк. Бригада.

Смотрите также: Бойцы бригады "Азов" уничтожили ЗРК, БМП, БТР, БМД и миномет оккупантов на Кременском направлении. ВИДЕО

"Именно эта поправка, которая из года в год кочует из одного Appropriations bill в другой, является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения. Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные ресурсы, и показали чрезвычайно высокую эффективность.

Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими были бы результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы располагали современной бронетехникой, артиллерийскими системами?

Даже после 2022 года, когда казалось, что мир наконец узнал правду об "Азове", мы до сих пор не имеем возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получаем необходимое вооружение, которое союзники передают Украине", - подчеркнул командир "Азова" .

Он также отметил, что частично эта проблема решается благодаря волонтерам и сознательным украинцам, которые делают все возможное, чтобы помочь подразделению: например, волонтерский проект "Тыловики" собрал 77 миллионов гривен на 17 бронетранспортеров FV 432 Bulldog для бригады "Азов". Но война требует большего.

Сейчас вся Украина переживает то, с чем "Азов" имеет дело еще с 2014 года. К сожалению, "Азов" стал не только первым подразделением в украинском войске, которое имплементировало западные военные стандарты, но и одной из первых и главных мишеней московской пропаганды. С начала российско-украинской войны в 2014 году РФ обвиняла "Азов" и другие добровольческие подразделения в "неонацизме", имея цель уничтожить их.

Смотрите также: Бойцы бригады "Азов" сбросами с дронов ночью ликвидируют оккупантов на Кременском направлении. ВИДЕО

"В 2022 году россияне захотели "денацифицировать" уже всю Украину, записав в "нацисты" целый народ. 10 лет назад никто не помог "Азову" противостоять вражеской пропаганде. Сегодня вся страна оказалась в тождественной ситуации. И так же, как и "Азов" в течение 10 лет, Украина может столкнуться с отсутствием западной помощи.

Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову" еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и унизительный для всего украинского войска.

Нет никаких доказательств и подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет. Если бы они существовали, делегации бойцов "Азова" не принимали бы в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, в Израиле. Азовцы не проводили бы встречи с представителями американского Конгресса, правозащитными организациями. Не выступали бы в ООН, Совете Европы, в лучших западных университетах. Не давали бы интервью ведущим мировым СМИ и не участвовали бы в панельных дискуссиях на крупных военных конференциях. В том и заключается абсурдность ситуации: "Азов" принимают на самом высоком уровне во всем западном мире, но до сих пор не дают оружие.

Смотрите также: Азовцы отразили вражеский штурм на Кременском направлении. ВИДЕО

"Азов" привык преодолевать трудности. Мы были первым в Украине подразделением, перешедшим на стандарты НАТО, и сделали это по собственной инициативе. Без западного вооружения за 10 лет мы стали одним из самых боеспособных подразделений в стране. Наши бойцы возвращаются в строй после российского плена, бьют врага и выполняют все поставленные командованием задачи.

На нашем пути нас не остановят никакие препятствия. Впрочем, справедливость требует ответов. Сколько еще опровержений тезисов кремлевской лжи мы должны предоставить, чтобы у политиков на Западе наконец-то открылись глаза на правду? Как долго структурное подразделение Сил безопасности и обороны Украины, подчиненное военному руководству государства, будет заклейменно подобными унизительными поправками?

И самое главное: сколько еще украинских военных, бойцов нашей бригады, защищающих не только свободу и независимость Украины, но и весь свободный западный мир, от настоящих, непридуманных нацистов настоящего, должны погибнуть и получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец-то убрали из Appropriations bill и всех "черных списков"?" - подытожил Прокопенко.

Смотрите также: FPV-дроны бригады НГУ "Азов" ликвидируют оккупантов под Кременной. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10198) Азов (790)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
ну, спитай, Редис, в того гундосого, котрому ти щасливий тис брудні руки після полону я дуже поважав тебе, чувак, поки ти не продав душу хрипуну. а тепер нарікаєш.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:35
+20
Это результат "работы" кацапских лоббистов и пропаганды и полного бездействия украинской дипломатии.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:37
+14
ідейних завжди бояться- всі....
показать весь комментарий
19.04.2024 17:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.04.2024 17:32 Ответить
Умеров пройдет, порядок наведет?

А може Сирский?

Не. Це буде Дерьмак…

А може верховний?
показать весь комментарий
19.04.2024 17:50 Ответить
ну, спитай, Редис, в того гундосого, котрому ти щасливий тис брудні руки після полону я дуже поважав тебе, чувак, поки ти не продав душу хрипуну. а тепер нарікаєш.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:35 Ответить
🤮
Командир перед усім думає за свій підрозділ, а не про те як би якійсь інфантил у ньому не розчарувався.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:42 Ответить
як він думав про підрозділ, коли сидів в туреччині, поки тисячі його підлеглих гнили в полоні?
показать весь комментарий
19.04.2024 17:56 Ответить
І де він мав сидіти?
Може в нього кацапи питалися де він бажає перебувати у полоні?
показать весь комментарий
19.04.2024 17:59 Ответить
Очевидно,тупим і дегенеративним диванним інфантилам не відомий споконвічний морський закон: капітан покидає тонучий корабель останнім Тому,що саме капітан призвів до затоплення корабля. А не першим,в Турецький курортний готель... Можливо цей Рєдіс і герой,але чи не було б ознакою героїзму спитати у Главковерха Вови: хто нас пристроїв в оточення в Маріуполі? Чому взамін за Медведчука Рашка дала тільки 7 полонених командирів Азову,а про тисячі рядових азовців забули ( в тч і ці командири)? Хоча,кому я пояснюю?
показать весь комментарий
19.04.2024 19:10 Ответить
І кому ви це пояснюєте, "Найвеличніший стільцевий".
Ви навіщо одразу захищаєтеся? Я ще не нападав.
Щоби щось комусь пояснювати потрібно самому знати той предмет краще за того кому ти щось пихато та зарозуміло вирішив розповісти.
А, зрозумів, там на тому фестивалі невігласів, олігофренів та інфантилів - ваша вподобайка стоїть 🤮
показать весь комментарий
19.04.2024 19:23 Ответить
Не варто прирівнювати Редіса до того ж Білецького, як ви це робите. Якщо Білецький "вболівав" з Києва, то Редіс знаходився у бункері Азовсталі, де гинули азовці від ФАБів. І жоден військовий що повертався за полону не сказав, що він їх киданув чи струсив, чи ще щось.. Редіс - це талановитий і сміливий командир, який сам став заручником великого обману, про який всі і так знають.
показать весь комментарий
19.04.2024 23:13 Ответить
не мели дурниць та не намагайся кинути лайна на того, хто на це не заслуговує...
показать весь комментарий
19.04.2024 18:09 Ответить
Написане Вами - огидне.
показать весь комментарий
19.04.2024 22:09 Ответить
Это результат "работы" кацапских лоббистов и пропаганды и полного бездействия украинской дипломатии.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:37 Ответить
Аби ж тільки кацапських.
Який представник України вільно переміщується по Світу а останнім часом не видазить з США (окрім єрмака)?
Правильно, Новінський (це є не ветерани, не волонтери, не Петро).
Отже, не варто дивуватися тому, що для американського політикуму Азов нацисти, а Україна чініт ганєнія на праваславних.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:51 Ответить
Это не украинская дипломатия, а зеленая. Всех дипломатов разогнали. Теперь у вислюка дипломаты это миньетчицы.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:38 Ответить
Це само собою, але профі при Пороху теж цим питанням чомусь не займались, а ігнорувати таку поправку і робити вигляд, що не помітили, вони просто не мали права, адже це фактично звинувачення у фашизмі.
показать весь комментарий
19.04.2024 21:46 Ответить
Я згоден, але б трошки підправив. Це в першу чергу результат бездіяльності наших дипломатів і краще б витрачали бюджетні кошти не на марахвон, а на протидію рашистській брехні в західних і штатівських ЗМІ.
показать весь комментарий
19.04.2024 21:36 Ответить
Це не в їх інтересах. Вони служать кремлівському трупу в мавзолеї, а не Україні
показать весь комментарий
21.04.2024 12:38 Ответить
В холодильнику
показать весь комментарий
21.04.2024 22:15 Ответить
Зелена дипломатія єрмачні мабуть у цьому питанні геть не допомагає.
От японці швидко самостійно прибрали "Азов" зі свого "чорного списку", вибачилися та зробили навпаки (була мова про внесення у кодекс Бусідо).
В США не поспішають...
У 2018 році 40 сенаторів демократів вимагали внесення "Азову" у список терористичних організацій, але не зрослося.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:38 Ответить
" Чому ... " - тому , що Кулеба зашитий гумовий виріб разом із своїм МЗС та і вся ця зелена шобла на чолі з з трунькограєм .
показать весь комментарий
19.04.2024 17:42 Ответить
ідейних завжди бояться- всі....
показать весь комментарий
19.04.2024 17:42 Ответить
Бояться лише вороги і колаборанти через повагу і любов більшості народу
показать весь комментарий
21.04.2024 12:40 Ответить
Зачекайте. Підписаний на канал 3 ОШБ (бувший "Азов") в ютюбчику. Пацани розсікають на Бредлі, половина з м16 і його аналогами, легкі гранатомети (стріляють маленькими гранатами як подствольники, хз як називається), важкі кулемети "Браунінг". Ніяких БМП чи БТР на жодному відео нема.
ЧИ я шось не розумію і вони хочуть Хаймарси з Абрамсами?
показать весь комментарий
19.04.2024 17:46 Ответить
Це 12-та бригада.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:52 Ответить
3-я ОШБр ВСУ ( полковник Билецкий ) и 12-я бригада НГУ "Азов" ( подполковник Прокопенко ) разные подразделения.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:03 Ответить
Можливо переплутав. Я подивився шо в вікіпєдії

З перших днів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення 2022 року у Києві почали створюватися загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 територіальної оборони «Азов». Ці загони вели https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(2022) бої під Києвом . 9 березня загони переформували на полк ССО «Азов».https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-:2-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2] Полк вів бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку гелікоптерами дісталося до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(2022) оточеного Маріуполя . Влітку і восени полк брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(2022) Херсонському контранступі . У 2023 році полк перетворений на окрему штурмову бригаду, влітку бригада воювала під Бахмутом
показать весь комментарий
19.04.2024 19:22 Ответить
Это странно. Потому часть обвинений против Азова связаны с Билецким, с его биографией и высказываниями.
показать весь комментарий
19.04.2024 20:37 Ответить
Московити вклались в бренд "Азов", як колись в "Бандера", Вклались грунтовно, аж самі ванюшки від страху дрижать, та , нажаль, є ще й дивні сенатори і конгрес...вуменз усілякі.
показать весь комментарий
19.04.2024 22:18 Ответить
Це медійний фунт. Не дивно що його примазали до Азову саме для можливості дискредитації підрозділу
показать весь комментарий
21.04.2024 12:45 Ответить
А чого кацапію не хочуть віднести до країни-терориста??? На скільки країн напала кацапія за час свого існування?А на кого напав ''Азов''?
показать весь комментарий
19.04.2024 17:48 Ответить
А на кого напав ''Азов''?
Пропаганда з боліт запевняє, що на "мальчіка в трусіках".
показать весь комментарий
19.04.2024 18:06 Ответить
Азов на Марик
показать весь комментарий
19.04.2024 18:21 Ответить
А я чітав десь, що Азов віддали француз. гаубиці, кому вірити давно? Ну Леопарди не дають, щоб не показували гарні результати, щоб свої комбриги не ображалися
показать весь комментарий
19.04.2024 17:55 Ответить
Не дають по причині того, що нема що давати. Піди забери із бригади танк.
показать весь комментарий
19.04.2024 20:54 Ответить
То перейменуйтесь і все буде ок. В азовсталь, гаприклад
показать весь комментарий
19.04.2024 17:56 Ответить
Почему "Азов"не получает Западное оружие? Потому что Американцы что Европейцы наслушались российской пропаганды. Им Маргарита Симоньян на "раша-тудей" прокукарекала на весь мир что "Азов" это "нацисты и фашисты" а они и верят в эту чушь. Среднестатистический европеец например поверит в любой адовый бред что зомбоящик скажет
показать весь комментарий
19.04.2024 17:59 Ответить
Так вчора якась звизданута конгресвумен вимагала закрити біолабораторії🤣, до речі їх ж відкрили США
показать весь комментарий
19.04.2024 19:44 Ответить
Кацапи майстри переводити стрілки на жертву своєї агресії. Тема біолабораторій не позбавлена підгрунтя зважаючи на уже доведений факт пробірочного походження Коронавірусу, сотень мільйонів невинних жертв, але біолабораторій не в Україні, а в Китаї та московії
показать весь комментарий
21.04.2024 12:50 Ответить
Потому , что пример "вагнеровцев" страшнее москаля .
показать весь комментарий
19.04.2024 18:01 Ответить
тільки мені очевидно, чому азов, був фактично запертий в маріуполі?
вже забули, як азов в прямому ефірі, з підвалів азовсталі, казав, що керівництво мовчить, що верховний мовчить.
два місяці, азов просто знищували фізично, а потім здали в полон, під особисті гарантії зе!поца і червоного хреста.
де, полонені азову? всі мовчать, бо заборонена тема.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:16 Ответить
"Чому АЗОВ не отримує американську зброю" - роз'яснили, зрозуміло.
Не зрозуміло:
Чому "АЗОВ" НЕ отримує ЕВРОПЕЙСЬКУ ЗБРОЮ?!!!
показать весь комментарий
19.04.2024 18:41 Ответить
Слушне зауваження.
показать весь комментарий
19.04.2024 22:20 Ответить
Дуже правильне питанння-
Чому бригада!
Що нищить гадів-
Не отримує обладнання?
показать весь комментарий
19.04.2024 18:44 Ответить
"Не існує жодних доказів та підтверджень тим звинуваченням, які російська пропаганда ллє на "Азов" 10 років. "

Це так, але російська пропаганда діє і діє навіть в американському конгресі. І все тому що український президент жодного разу не спростував російську пропаганду, офіційно не сказав, що всі наклепи проти "Азова" = брехня.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:48 Ответить
Никакой доли правды нет, речь идёт не об эстетике, а о реальных делах. Например кацапы разбомбили мирный Днепр - это нацистское преступление. Со стороны Азова такого нет.
Эстетики нацистской у Азова тоже нет, спорные эмблемы есть, но они спорные и совпадают с незапрещенной геральдикой современных городов. В любом случае наличие эмблемы не явяется преступлением.
показать весь комментарий
19.04.2024 19:30 Ответить
А тому, шо президент, якого до речі обрало і багато військових у 19 році, сам приїздив на ділянки полку Азов ще у 19 році та розброював - шо невже пам'ять підводить - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

показать весь комментарий
19.04.2024 19:02 Ответить
"Азов", як і "Свобода", це пастка для патріотів.

"Ми, соціал-націоналісти, маємо зовсім інший в цьому плані погляд. По-перше, геополітично, расово ми розуміємо, що сепарація від Росії, поділ - ідіотизм. Бо наша ідея - це потужна, проукраїнська, з центром у Києві конфедерація. В жодному разі не єдина держава, як нам щоразу намагаються приписати наші місцеві друзі. В жодному разі не єдина держава. Конфедерація. Або блок - якщо хочете. Блок, безумовно, східно-європейський. Якщо Україна хоче геополітично реалізуватися, то нам потрібні, чесно кажучи, російські природні ресурси", - стверджував Білецький.
показать весь комментарий
19.04.2024 19:07 Ответить
Це рашистські наративи щодо України.
Азов мав би відмежуватися і засудити Білецького після таких заяв. Це навіть звучить у виправдання московської агресії проти України. Чому вони цього не зробили не зрозуміло.
показать весь комментарий
21.04.2024 12:57 Ответить
Потому что Бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком боятся Азовцев в первую очередь за сдачу Мариуполя и т.д+ эти две гниды выполняют задания кремля ..
показать весь комментарий
19.04.2024 19:46 Ответить
Цинічних бандер бояться усі можновладці!
показать весь комментарий
19.04.2024 20:15 Ответить
І це забороняють ті, хто в Другу Світову бомбили Дрезден і Хіросіму.
показать весь комментарий
19.04.2024 19:49 Ответить
ВЛАДА НЕРІВНО ДИШЕ ДО АЗОВА...В 22 РОЦІ ВИВЕЛИ "КОРД" ДО ОТОЧЕННЯ МАРІУПОЛЯ А АЗОВ ЗАЛИШИЛИ ................. ДИВНО ЯК В США ПІШЛИ НА КРЕМЛІВСЬКУ ДЕЗУ..І ПО СЬОГОДНІ ЇЇ ПЕРЕЖОВУЮТЬ....В США ЗМІ НЕ НАЗИВАЮТЬ РАШКУ ФАШИСТСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ...ОФІЦІЙНО...А ЗМІ РАШФАШ , ІНОДІ РОЗПОВІДАЮЧИ ПРО АЗОВ, КАЖУТЬ ,ЩО АЗОВ В США ******* ДО НАЦИСТСЬКОГО БАТАЛЬОНУ... В УКРАЇНІ АЗОВ ЦЕ ЛИЦАРІ УКРАЇНИ!!! І НАШЕ ЗМІ НІЧОГО МАЙЖЕ НЕ РОБИТЬ ДЛЯ АЗОВА!!! І ЦЕ ГАНЬБА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.04.2024 20:00 Ответить
А кому этот вопрос обращен? Или другими словами, чем занята посол Украины в США? Ей вообще кто нибудь рассказывал, как оно работает в Вашингтоне? Как нанимаются фирмы-лоббисты, как они собирают голоса, как вносятся поправки в законы? Где берутся средства, кто занимается этим
показать весь комментарий
19.04.2024 20:15 Ответить
З цим ще прийдеться розбиратись, чому бойові, повірені бригади, не отримали новітню зброю. І ті, знов сформовані, літом 23 го., збивались в купи на мінних полях, кидали техніку, і тікали в різні боки…
показать весь комментарий
19.04.2024 20:18 Ответить
Геть хворі))) це хто там щє нацики)?
показать весь комментарий
19.04.2024 20:26 Ответить
Чому прямо не задати питання головкому ермаку? Чі солабо після Маріуполя?
показать весь комментарий
19.04.2024 21:05 Ответить
Та навіть сам Карлсон вже заявляв, що про нацизм балачки - то вже чистісінька маячня.
показать весь комментарий
19.04.2024 22:26 Ответить
Зеля озброювати патріотів не буде !
показать весь комментарий
19.04.2024 23:01 Ответить
Вообще-то это - американская история. Может следует нанять американского лоббиста?
показать весь комментарий
20.04.2024 10:08 Ответить
 
 