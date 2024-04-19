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Боррель о предоставлении Украине средств ПВО, в частности, Patriot: Надеюсь, уже в понедельник будут конкретные решения

боррель

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что в понедельник на встрече министров иностранных дел и обороны можно будет принять конкретные решения по предоставлению Украине средств ПВО, в частности, систем Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в пятницу на Капри (Италия) по итогам первого дня встречи министров иностранных дел "Большой семерки", в рамках которой также прошла встреча с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Борреля, Кулеба "объяснил нам ситуацию в стране" в связи с непрерывными обстрелами Россией украинских городов, приводящими к жертвам среди мирного населения и разрушению энергетической структуры страны. "Чтобы этого избежать, необходимо усилить противовоздушную оборону Украины. С этой целью государствам-членам было предложено предоставить системы противовоздушной обороны, которые, в частности, наиболее эффективны против сверхзвуковых ракет - знаменитые Patriot, - но и любые другие системы, которые могут помочь им избежать разрушений... И я надеюсь, что в понедельник на встрече министров иностранных дел и обороны – я их созвал в Люксембург – можно будет принять конкретные решения", – сказал он.

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При этом Боррель отметил, что "некоторые страны уже сделали это", выразив надежду, что другие это тоже сделают.

"Мы должны помочь Украине избежать разрушений. Прежде чем говорить о восстановлении, мы должны поговорить о том, как избежать разрушения. Дешевле, менее болезненно и эффективнее всегда будет избежать разрушения электростанции, которую не нужно восстанавливать. Кроме этого, Украина без электричества не может продолжать защищать себя", - добавил Боррель.

Читайте также: Евросоюз должен поставить Украине Patriot и другие системы ПВО из своих арсеналов, - Боррель

Автор: 

ПВО (2704) Боррель (784) Patriot (263)


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Топ комментарии
+4
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19.04.2024 18:00
+2
Та ні, друзі, очі в сусідів-партнерів таки потроху розліплюються. Від "...це ніколи не можливо, не надамо ", потім "... може колись ", до "... в понеділок". Різниця наочна !
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19.04.2024 18:15
+1
"послє дождічка в чітверьг".
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19.04.2024 18:21
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19.04.2024 18:00 Ответить
Понеділок...

Починається в суботу!

В суботу?

Одягати барвінок?
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19.04.2024 18:24 Ответить
На Орбана натиснули? Так, запропонувавши каву під час голосування. То треба натиснути румунського лідера. Вже без кави. Там все є, що треба для ППО України, навіть більше.
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19.04.2024 18:03 Ответить
Я тебе поцілую -- завтра -- може
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19.04.2024 18:08 Ответить
Та ні, друзі, очі в сусідів-партнерів таки потроху розліплюються. Від "...це ніколи не можливо, не надамо ", потім "... може колись ", до "... в понеділок". Різниця наочна !
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19.04.2024 18:15 Ответить
"послє дождічка в чітверьг".
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19.04.2024 18:21 Ответить
Рішення?! А ракети?!
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19.04.2024 18:28 Ответить
Станції то відбудувати можна, а життя українців хто поверне через нестачу ппо?
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19.04.2024 18:42 Ответить
Хочь вже сподівається, а не стурбован!
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19.04.2024 18:58 Ответить
чому в понеділок, чим ви краще джонсона, який до "після паски" тягнув
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19.04.2024 19:14 Ответить
 
 