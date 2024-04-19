Боррель о предоставлении Украине средств ПВО, в частности, Patriot: Надеюсь, уже в понедельник будут конкретные решения

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что в понедельник на встрече министров иностранных дел и обороны можно будет принять конкретные решения по предоставлению Украине средств ПВО, в частности, систем Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в пятницу на Капри (Италия) по итогам первого дня встречи министров иностранных дел "Большой семерки", в рамках которой также прошла встреча с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Борреля, Кулеба "объяснил нам ситуацию в стране" в связи с непрерывными обстрелами Россией украинских городов, приводящими к жертвам среди мирного населения и разрушению энергетической структуры страны. "Чтобы этого избежать, необходимо усилить противовоздушную оборону Украины. С этой целью государствам-членам было предложено предоставить системы противовоздушной обороны, которые, в частности, наиболее эффективны против сверхзвуковых ракет - знаменитые Patriot, - но и любые другие системы, которые могут помочь им избежать разрушений... И я надеюсь, что в понедельник на встрече министров иностранных дел и обороны – я их созвал в Люксембург – можно будет принять конкретные решения", – сказал он.

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При этом Боррель отметил, что "некоторые страны уже сделали это", выразив надежду, что другие это тоже сделают.

"Мы должны помочь Украине избежать разрушений. Прежде чем говорить о восстановлении, мы должны поговорить о том, как избежать разрушения. Дешевле, менее болезненно и эффективнее всегда будет избежать разрушения электростанции, которую не нужно восстанавливать. Кроме этого, Украина без электричества не может продолжать защищать себя", - добавил Боррель.

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