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Новости Помощь Украине
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Зеленский обратился к НАТО: Украине нужны системы Patriot, снаряды, дальнобойное оружие и авиация

зеленський

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-заседания Совета Украина-НАТО призвал партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot, миллион артиллерийских снарядов, дальнобойное оружие и авиацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина просила и просит всех вас поддержать наши действия достаточным количеством оружия и снарядов, и это реалистическая просьба. Путина нужно спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным, и это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинакова. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам.

Президент также назвал пять направлений, в которых Украина ожидает помощи от партнеров.

Мы прямо это говорим: для обороны нам нужно еще семь систем Patriot или подобных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста.

Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить на передовую.

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В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близок мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия.

Четвертое – авиация. Если у нас есть коалиция истребителей, то необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе.

И пятое – это скорость. В этом году мы не можем ожидать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый из его элементов", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

боеприпасы (2330) Зеленский (20202) НАТО (9943) ПВО (2704)


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Топ комментарии
+25
Ще Україні потрібні, замість ригівського антимайданного шапіто, патріотичні та фахові: ВГК, Головком, Генштаб, Прем'єр, Кабмін, МО, нардепи ВР, дипломати тощо.
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19.04.2024 19:12
+17
Зеленський звернувся, хоча вже весь світ знає, шо всё рішає Єрмак.
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19.04.2024 19:09
+16
Ну а якщо не дадуть, то Вова все одно молодець, а союзники п*дараси - геніально! Причому каже про 7 систем петріот, наче це 7 банок помідорів.
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19.04.2024 19:32
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Правила форума Совет форумчан
І тоді Україна змінить історію!
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19.04.2024 19:09 Ответить
Зеленський звернувся, хоча вже весь світ знає, шо всё рішає Єрмак.
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19.04.2024 19:09 Ответить
ЗЄля - дрібне жабеня Керміт у цьому Маппет-шоу під орудою Вєлічайшого дьЄрмака

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19.04.2024 21:42 Ответить
Зеля, де ракети?
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19.04.2024 19:09 Ответить
видишь украинский ВПК? а он действительно отсутствует у ЗЕли !

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19.04.2024 21:45 Ответить
може би єрмак став на коліна, то переконливіше прохання було би
все одно він країною керує, а не декорований клован.
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19.04.2024 19:11 Ответить
Вова, тебе в цьому році по справжньому нагнуть до рівня близького до твоего лохтората
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19.04.2024 19:12 Ответить
Ще Україні потрібні, замість ригівського антимайданного шапіто, патріотичні та фахові: ВГК, Головком, Генштаб, Прем'єр, Кабмін, МО, нардепи ВР, дипломати тощо.
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19.04.2024 19:12 Ответить
справді, саме з цього потрібно починати.
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19.04.2024 19:44 Ответить
Риба гниє з голови. У голові Зеленського навіть гнити нічому.
Зеленському скоро окрім красивого червоного клоунського носа не датуть нічого.
Біда, що це зелене чмо - обличчя України.
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19.04.2024 22:00 Ответить
- А пачіму ми нє в натє, вєдь я віділ мір в очке ввх. валодя зілєнскай.
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19.04.2024 19:15 Ответить
НАТО: "Зєля, а де твоя зброя? Під асфальтом?"
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19.04.2024 19:22 Ответить
І під асфальтом, і на зомбомарафон пішла і олені кравець треба було дати, і рєзнікову, у ВР слугам народу платити. Не так все просто
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19.04.2024 19:36 Ответить
20 травня
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19.04.2024 20:19 Ответить
А скільки цієї зброї було вироблено на укрзаводах з 20.05.19 і досьогодні?
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19.04.2024 19:28 Ответить
ДЕЖАВЮ - воно вже не президент, а повтрює теж саме що і на початку 2022
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19.04.2024 19:30 Ответить
Певно повномасштабне вторгнення готувалось ще тоді.
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19.04.2024 22:45 Ответить
Ну а якщо не дадуть, то Вова все одно молодець, а союзники п*дараси - геніально! Причому каже про 7 систем петріот, наче це 7 банок помідорів.
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19.04.2024 19:32 Ответить
Україні потрібно , щоб такі як ти щезли !!!
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19.04.2024 19:36 Ответить
Главная причина отсутствия оружия - сам зеленский
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19.04.2024 19:37 Ответить
100%
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19.04.2024 20:17 Ответить
І поставимо їх рядком, як у Дніпрі два дні назад, щоб кацапні було зручніше...
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19.04.2024 19:39 Ответить
Виходить, попередні роки можна було чекати?… А де виробництво українських ракет ? Де патронні заводи? Де виробництва снарядів?
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19.04.2024 19:42 Ответить
Так готові, куплені бізнесменом снаряди з Словатчини не хочуть вивезти, про які заводи йде мова?
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19.04.2024 20:16 Ответить
Надо было в 2019-м готовиться, урод.
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19.04.2024 19:45 Ответить
Тай у 20, 21, 22, 23, 24. Увесь час був - розміши коміка, ліга сміху, кв95, чмобіки, зеки...і найголовніше це звісно асфальт. Тай зараз он трасу Миколаїв-Одеса бетонують замість ліній оборони.
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19.04.2024 21:37 Ответить
Так він і зараз не готовиться.
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19.04.2024 22:47 Ответить
От моральна потвора неголена, тобі про це казали з травня 2019 року но ти ж, гнида, казав шо тоді ти не зможеш 3,14здити мільярди на будівництві доріг. Шоб тобі за це повилазило, мразота неголена.
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19.04.2024 19:55 Ответить
- Мені потрібен твій одяг,черевики та мотоцикл. .
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19.04.2024 19:58 Ответить
Чогось тупорилий ішак вже не бикує, як раніше. Зараз вже ніхто не реагує на його банальну піз...ж. Роблять так, як рахують за потрібне. Але безтолковий муфлон видає все це, як за свою "потужну діяльність" і свої заслуги.
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19.04.2024 20:09 Ответить
"як рахують за потрібне." Як вважають за потрібне. Без обід.
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19.04.2024 21:10 Ответить
Україні потрібна справжня українська влада, а не п'ятнадцять республик!!!
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19.04.2024 20:11 Ответить
А єщьо 7-й флот США, копьйо долі та чашу Грааля...
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19.04.2024 20:19 Ответить
Кожному.
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19.04.2024 21:38 Ответить
Керівники НАТО в курсі,що бубочка за вимогою ермака вже рік безпідставно тримає кращого укр.розвідника Червінського у вязниці.
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19.04.2024 21:33 Ответить
А як там почуває себе могутні УкрОборонПром? Товарівщ Гусєв?
Бо зарплати отримають всі + броню мають.
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19.04.2024 21:33 Ответить
Сучий син, звернись до українського народу. З вибаченням. І поверни всіх генералів на службу. Бо стати на коліна, як було у 2019 році на стадіоні буде вже замало ! Мені особисто вже байдуже, що зараз зробить зеленСКИЙ. Навіть якщо повіситься. Сучий син рідня ****** ?
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19.04.2024 22:03 Ответить
Зеля про асфальт забув попросити.;.......
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20.04.2024 01:02 Ответить
А Україні потрібно
1Повна заборона діяльності упц мп на всій території України
2схвалення усіх законів для початку переговорів щодо вступу в ЄС
3 схвалення усіх законів на вимогу західних донорів, щодо антикорупційних служб,набу ,сап тощо ,
4термінова люстрація в усіх органах влади,в СБУ,в ЗСУ,люди з зв'язані з росією чи минулі керівники часів Януковича повинні залишити посади
5перенесення економіки на військові рейки
6створення уряд національної єдності разом з опозиційними партіями
7термінові інвестиції в українські військові заводи і повне скорочення не раціонального використання коштів,парки,клумби, пам'ятники, ДОРОГИ місцевого значення тощо
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20.04.2024 04:52 Ответить
 
 