Зеленский обратился к НАТО: Украине нужны системы Patriot, снаряды, дальнобойное оружие и авиация

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-заседания Совета Украина-НАТО призвал партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot, миллион артиллерийских снарядов, дальнобойное оружие и авиацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина просила и просит всех вас поддержать наши действия достаточным количеством оружия и снарядов, и это реалистическая просьба. Путина нужно спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным, и это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинакова. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам.

Президент также назвал пять направлений, в которых Украина ожидает помощи от партнеров.

Мы прямо это говорим: для обороны нам нужно еще семь систем Patriot или подобных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста.

Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить на передовую.

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В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близок мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия.

Четвертое – авиация. Если у нас есть коалиция истребителей, то необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе.

И пятое – это скорость. В этом году мы не можем ожидать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый из его элементов", - подчеркнул Зеленский.

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