Зеленский обратился к НАТО: Украине нужны системы Patriot, снаряды, дальнобойное оружие и авиация
Президент Владимир Зеленский во время онлайн-заседания Совета Украина-НАТО призвал партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot, миллион артиллерийских снарядов, дальнобойное оружие и авиацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украина просила и просит всех вас поддержать наши действия достаточным количеством оружия и снарядов, и это реалистическая просьба. Путина нужно спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным, и это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинакова. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам.
Президент также назвал пять направлений, в которых Украина ожидает помощи от партнеров.
Мы прямо это говорим: для обороны нам нужно еще семь систем Patriot или подобных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста.
Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить на передовую.
В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близок мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия.
Четвертое – авиация. Если у нас есть коалиция истребителей, то необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе.
И пятое – это скорость. В этом году мы не можем ожидать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый из его элементов", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все одно він країною керує, а не декорований клован.
Зеленському скоро окрім красивого червоного клоунського носа не датуть нічого.
Біда, що це зелене чмо - обличчя України.
Бо зарплати отримають всі + броню мають.
1Повна заборона діяльності упц мп на всій території України
2схвалення усіх законів для початку переговорів щодо вступу в ЄС
3 схвалення усіх законів на вимогу західних донорів, щодо антикорупційних служб,набу ,сап тощо ,
4термінова люстрація в усіх органах влади,в СБУ,в ЗСУ,люди з зв'язані з росією чи минулі керівники часів Януковича повинні залишити посади
5перенесення економіки на військові рейки
6створення уряд національної єдності разом з опозиційними партіями
7термінові інвестиції в українські військові заводи і повне скорочення не раціонального використання коштів,парки,клумби, пам'ятники, ДОРОГИ місцевого значення тощо