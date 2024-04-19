США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине: Палата представителей Конгресса проголосовала за рассмотрение законопроекта

Палата представителей Конгресса США 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.

"За" проголосовали 316 членов Палаты представителей, против - 94. Этого достаточно для принятия решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как сообщает The Hill, этот шаг позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта о помощи союзникам и другие составляющие, предусматривающие защиту нацбезопасности США.

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