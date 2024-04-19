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США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине: Палата представителей Конгресса проголосовала за рассмотрение законопроекта
Палата представителей Конгресса США 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.
"За" проголосовали 316 членов Палаты представителей, против - 94. Этого достаточно для принятия решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Как сообщает The Hill, этот шаг позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта о помощи союзникам и другие составляющие, предусматривающие защиту нацбезопасности США.
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Члени партії меншості рідко голосують за процедурне правило, яке дозволяє партії більшості проводити порядок денний через Палату представників. Те, що вони зробили це в такій кількості, є дико безпрецедентним.
Вперше в історію це сталося в четвер, незадовго до опівночі, коли вперше в історії - відколи Палата представників почала вести облік - Комітет з питань регламенту Палати представників поклався на голоси меншості, щоб подолати заперечення більшості і просунути законопроект про регламент на розгляд Палати представників.
Врешті-решт, 151 Resp-депутат підтримав цю норму, і лише 39 республіканців були в опозиції. Остаточний результат голосування - 316 проти 94."