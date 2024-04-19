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Новости Помощь Украине
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США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине: Палата представителей Конгресса проголосовала за рассмотрение законопроекта

Конгрес США

Палата представителей Конгресса США 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.

"За" проголосовали 316 членов Палаты представителей, против - 94. Этого достаточно для принятия решения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как сообщает The Hill, этот шаг позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта о помощи союзникам и другие составляющие, предусматривающие защиту нацбезопасности США.

Читайте также: Блинкен призвал Конгресс США одобрить помощь Украине: Существует реальный риск, что будет слишком поздно

Автор: 

голосование (1395) Конгресс США (1228) помощь (7754)


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Топ комментарии
+4
Ну, вам з сизрані видніше😀.
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19.04.2024 19:54
+2
Нудить вже через ці ,,кроки"!
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19.04.2024 19:17
+2
"Стєрхи улєтают на йух". )))

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19.04.2024 19:32
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Нудить вже через ці ,,кроки"!
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19.04.2024 19:17 Ответить
"Стєрхи улєтают на йух". )))

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19.04.2024 19:32 Ответить
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19.04.2024 19:32 Ответить
А шо там Спартц и Тейлор Грин, трибуну еще не блокируют?
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19.04.2024 19:35 Ответить
А з т. Путіним согласовалі?
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19.04.2024 19:37 Ответить
До виборів Трампа ніхєра не буде. А після виборів ленд-ліз піде вже кацапам..
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19.04.2024 19:40 Ответить
До виборів Трампа самолетов у кацапов не останется
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19.04.2024 19:46 Ответить
Ну, вам з сизрані видніше😀.
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19.04.2024 19:54 Ответить
Ну що, кацапчику, знов обісрався? То хоч вибачся, чи підитрись😁
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20.04.2024 23:20 Ответить
94 рила проти, це також багато. Цікаво, скільком з них "пейстаб" з крємля приходить..
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19.04.2024 19:46 Ответить
помощь у нас в кармане , за законопроект проголосуют столько же
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19.04.2024 19:49 Ответить
"проти" - 94. Упороті трампісти + ліваки Обами. Їм давно треба свою партію Ляшка чи ЛДПР як на расєє
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19.04.2024 19:57 Ответить
39 республіканців, які голосували проти, скоріше антитрампісти, тому що Трамп підтримав Джонсона, тепер вони звинувачують його у зраді. Типовий трампіст - це сам Джонсон і, здається, йому вдалося "об'їхати" упоротих прокремлівських радикалів в обох партіях.
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19.04.2024 20:11 Ответить
"165 демократів проголосували за правило спікера Майка Джонсона (R-LA), яке дозволяє винести на голосування в суботу додатковий пакет зовнішньої допомоги на суму 100 мільярдів доларів. Палата представників проведе чотири голосування щодо остаточного ухвалення кожного з цих пакетів, включно із законопроектом про фінансування України.

Члени партії меншості рідко голосують за процедурне правило, яке дозволяє партії більшості проводити порядок денний через Палату представників. Те, що вони зробили це в такій кількості, є дико безпрецедентним.

Вперше в історію це сталося в четвер, незадовго до опівночі, коли вперше в історії - відколи Палата представників почала вести облік - Комітет з питань регламенту Палати представників поклався на голоси меншості, щоб подолати заперечення більшості і просунути законопроект про регламент на розгляд Палати представників.

Врешті-решт, 151 Resp-депутат підтримав цю норму, і лише 39 республіканців були в опозиції. Остаточний результат голосування - 316 проти 94."
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19.04.2024 20:06 Ответить
І 55 друзів танцора Обами.
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19.04.2024 20:22 Ответить
и 94 американских *********...
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19.04.2024 21:40 Ответить
 
 