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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сбивание российских самолетов за пределами Украины является частью ее законного права на самооборону, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Украина имеет право на самооборону и сбивание российских самолетов, которые используются для атак на Украину, является частью ее законного права на самооборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного Совета Украина-НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война, когда Россия атакует своего соседа, атакует Украину. Украина имеет право на самооборону, и это включает также удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Поэтому сбивание российских самолетов, которые используются для того, чтобы атаковать Украину, является частью законного права Украины на самооборону", - подчеркнул Столтенберг.

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О том, информировала ли Украина союзников по НАТО об обстоятельствах сбивания российского стратегического бомбардировщика, Столтенберг отметил, что участвовавший в этой встрече министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал партнеров по Альянсу об усилиях Воздушных сил Украины по защите собственной территории и воздушного пространства, включая поражение различных российских воздушных способностей.

"Что я могу сказать - это то, что союзники по НАТО будут наращивать поставки способностей воздушной защиты (для Украины. – Ред.). Несколько союзников сделали объявление сегодня о поставках большего количества средств ПВО. Я ожидаю конкретных объявлений в ближайшем будущем на основе информации, которую союзники довели до нас сегодня на этой встрече с (виртуальным) участием президента Зеленского", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Читайте также: Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, - Олещук

Автор: 

НАТО (9943) самолет (3588) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+9
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19.04.2024 19:26
+9
Ц лайно ще у Сіріі потрбно було закопати.
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19.04.2024 19:50
+7
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19.04.2024 19:30
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19.04.2024 19:26 Ответить
Вєрєщагін! Катапультуйся з баркасу!
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19.04.2024 20:25 Ответить
Хай ще США скажуть щоб їх пєпєлаци не збивали. Тоді буде повний треш
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19.04.2024 19:29 Ответить
далі буде
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19.04.2024 22:56 Ответить
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19.04.2024 19:30 Ответить
Ц лайно ще у Сіріі потрбно було закопати.
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19.04.2024 19:50 Ответить
І по аеродромам можна..а вони використовують електрику, воду, пальне..значить можна лупити по всім об'єктам, що забезпечують життєдіяльність військових..
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19.04.2024 19:31 Ответить
це треба дописати до "Десяти заповідей", щоб було всім зрозуміло і не було вільних трактувань
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19.04.2024 19:32 Ответить
Удивительно уже то, что некоторым, западным т.з. "политикам" это нужно объяснять и повторять.
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19.04.2024 19:33 Ответить
Він пояснював це не політикам, а журналістам.
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19.04.2024 19:51 Ответить
Все правильно, ведь это была пресс-конференция. Йенс ответил четко и правдиво, в отличии от Ллойд Остина, который на похожий по смыслу вопрос начал блеять что-то несуразное.
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19.04.2024 20:08 Ответить
Тобто як Харків бомбити, но немає чим захищати, але як воно
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19.04.2024 19:34 Ответить
Украіна - це шо якісь хлопчики для биття - по нас ****** чим можуть і куди можуть а нас тримають на короткому повідку
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19.04.2024 19:35 Ответить
Ну вот, Гуменюк уволили, типо недостаточно освещала поражение Ту-22, а мне кажется за опухшее лицо практически в каждом спитче... А включите заре единi новини, Гуменюк нервно курит в сторонке. У мосейчучки харя - опухшая, как с бодуна, из собеседником нiтиться, не выдерживает взгляд, начинает тупо часто моргать...
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19.04.2024 19:36 Ответить
Бг-ггг... ще й губи попузирило...ХЕХ... ЗЫ зачем такого бабая запускать в эфир, есть же многообещающее молодое поколение.
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19.04.2024 19:38 Ответить
Так нада(зєлє)
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19.04.2024 19:43 Ответить
В неі завжди була така мордашка - квадратно - гніздова . Анекдот - подивись он мужики п"ють пиво с раками - та ні - то в них морди такі
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19.04.2024 19:47 Ответить
Це прекрасно, сккк...ля...
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19.04.2024 19:36 Ответить
@: "В Самарской области россии силовики задержали двух 16-летних подростков из Тольятти, которых подозревают в поджоге транспортного вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Кряж».
Об этом сообщил депутат Госдуры хинштейн.".
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19.04.2024 19:37 Ответить
Вустами Столтенберга мед їсти
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19.04.2024 19:39 Ответить
Ну звичайно, він же не обіцяє "знизити ціну на газ у чотири рази"
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19.04.2024 19:41 Ответить
Газ український, які питання? Надприбутки отримує Фірташ і компанія. Російського газу українці не купують
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19.04.2024 19:48 Ответить
...не кажiть Юльцi , бо вона на тих цiнах ЕЭСУчена, ТА ПОТЯГ вiд неi давно вже вiдiйшов. Юля, зливай воду...
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19.04.2024 21:00 Ответить
Пхи... так як баб Юлька жере мед, нi один Столенберг не втовпится...
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19.04.2024 19:43 Ответить
Юлі вже 14 років у владі нема, альо!
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19.04.2024 19:49 Ответить
Та знаю , шо ви вже перевзувся, та як би там не було , тримаймо стрiй.
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19.04.2024 21:03 Ответить
як нема, а депутанша хто? не бабЮля?
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19.04.2024 21:07 Ответить
Та вона самоусунулася, то в Дубаi , то ще куди в Монако - сам дiдько ii знае.
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19.04.2024 21:09 Ответить
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19.04.2024 21:12 Ответить
виборів немає, тоді швидко самоприсунеться
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19.04.2024 23:13 Ответить
Ее песенка давно спета. Пенсионного возраста дама кушает, шо за себя кидает, поди окабанела в ляхах и гудке, шо ей всьо уже лiньки...

В августе 2011 года, через несколько дней после ареста Тимошенко по газовому делу, и тогда первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил: «Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко.


http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11596 Каддафі дав 4 млн євро на президентську компанію Тимошенко

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11586 Распечатки телефонных разговоров между фигурантами конфликта вокруг НЗФ

Ю.Тимошенко:"Эта биомасса мне поверит. Я тебя мало крышевала, когда Порошенко дела тебе шил? Я замазываюсь и замазываюсь, меня уже Пиня козлит за то, что я в коррупционной связи с тобой"

http://cenzoriv.net/index.php?name=articles&op=read&art=37&cat=59 З життя державної еліти: новий маєток родини Юлії Тимошенко

Попри кризу, Юлія Тимошенко та її родина продовжують обростати нерухомістю. У Дніпропетровську в них з'явилася ще одна триповерхова "хатинка".

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11632 Тимошенко, коли брала гроші у Березовського, не думала, що я коли-небудь з ним зустрінусь - Чекалкін

В інтерв'ю Чекалкін сказав: "Юлія Володимирівна, коли брала гроші у Березовського, не думала, що я коли-небудь з ним зустрінусь. Тому й не знала, що я дізнаюсь, який бюджет вона виписувала на проект "Веселі яйця" і як вони були використані"

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11635 10 фактів з життя Юлії Тимошенко

1995 рік проти Юлії Тимошенко було порушено першу кримінальну справу - за контрабанду $26 тис. Тимошенко затримали у Запорізькому аеропорту. До слова, серед тих, хто визволяв Юлю з першого її СІЗО, був Віктор Пінчук. Аналогічна справа була порушена у Москві - у речах подружжя Тимошенко

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11758 На закупке "Тамифлю" Тимошенко "наварила" 19 миллионов долларов

Суд США по округу Орегон вынес первое решение в пользу украинского государственного предприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC. Эта корпорация, как известно, вместе с украинской компанией «Интерфарм» выступали посредниками в закупке вакцины «Тамифлю» на средства украинского государственного бюджета, осуществленной правительством Тимошенко

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11584 Все интимно-бизнесовые скандалы Тимошенко

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11834 Перемога Тимошенко, або вся правда про газовий контракт 2009 року

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11833 «Оппоблок» и «Батькивщина» просят США не помогать Украине

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11855 Тимошенко не хочет курса Украины в НАТО и ЕС

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11786 Тимошенко-президент. Медведчук-премьер

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11795 Тимошенко активно підтримувала сепаратиста Ігоря Маркова

http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11077 Чорновил: Тимошенко - подлый человек. Это типичные тимошенко-медведчуковские мансы, которыми они промышляли в старые добрые времена

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20.04.2024 00:14 Ответить
але сектантам типа і..б..лана суліми і тут ще під..марчелло треться нічого не поясниш, вони упороті і будуть жопи за неї рвати.
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20.04.2024 08:11 Ответить
Доречi, вы нiчого не чули про долю каховського мента-пiдприемця, з часiв окупацii? Вiн з вами тусувався у NNNщика.
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19.04.2024 21:11 Ответить
ну про него возможно знает только кацап ННН - но вряд ли что он скажет...
скорее всего этот мусор верой и правдой служил свиноцабакам...
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20.04.2024 08:42 Ответить
Взагалі-то Україна має повне право на атаку будь-якою зброєю, в т.ч. давальницькою, союзницькою по всім військовим об'єктам касапів незалежно від їх розміщення, навіть не території штибу придністров'я. (щодо атак по критичній інфраструктурі касапів, НПЗ, тощо - про це ще можливо "а поговорити").
Але, на жаль, чинна дипломатія опи ЄрЗе не здатна переконати союзників в цьому праві України.
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19.04.2024 19:40 Ответить
згоден, але виправити цю помилку можна лише у відносно мирний час. А от виправити помилку союзників стосовно вимоги не застосовувати їхню зброю по ворожій території - можливо і потрібно було ще вчора.
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19.04.2024 23:26 Ответить
виправити цю помилку можна і треба зараз !!! зе н*ркоман через свою верховну зраду повинен оголосити вибори Президента та ВР, програти їх з тріском і піти на кічу за зраду України !!! яка б так не була заангажована конгресменка українського походження, трампістка Вікторія Спарц, але в цього вона права на 1000% !!! маячню про "біолабараторії" можна опустити !!!
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20.04.2024 07:15 Ответить
Зачем он это говорит?
Выглядит как будто он перед ****** оправдывается
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19.04.2024 19:43 Ответить
Сцыкливое НАТО. "Эскалации" боятся.
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19.04.2024 19:48 Ответить
Написано, що це пресконференція. Він відповідав на запитання якогось ідіота.
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19.04.2024 19:52 Ответить
А кацапські НПЗ, виявляються незаконними цілями. У них посівна скоро...
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19.04.2024 19:46 Ответить
Якесь ******* уявлення про війну у Заходу. Шо це за заяви яка ціль законна чі незаконна?
БУДЬ-ЯКА ЦІЛЬ ворога ЗАКОННА ЦІЛЬ. Де б вона не була. Хоч над Тамбовом хоч у Буркіна Фасо.
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19.04.2024 19:52 Ответить
Збиття німецьких літаків за межами Англії є частиною її законного права на самооборону, - У.Черчіль.
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19.04.2024 19:53 Ответить
Россияне похитили и убили американца, воевавшего за «ДНР».
Его якобы приняли за шпиона.
Похищенный в «ДНР» американский «военкор» Рассел Бентли убит.

Об этом сообщил «председатель Общественной палаты ДНР» Александр Кофман. «Людмила сообщила, что ее супруг Рассел Бентли «Техас» - убит. Я очень надеюсь, что выродкам это совершившим уже никто и ничего не поможет...», - заявил он. Кофман добавил, что его убийство повлечет за собой «колоссальнейшие репутационные потери» для «ДНР», пишет ASTRA.

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19.04.2024 19:56 Ответить
Там все гораздо цікавіше.

https://anhor.uz/world/bently-dead/
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19.04.2024 20:09 Ответить
да, животные остаются животными..
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19.04.2024 20:45 Ответить
ідіот - приїхав у парашу аби здохнути. В той час купа з раші і України рвонула в штати і хтось вже добре себе почуває, а хтось старається закріпитися. але як ржали росіськомовні далекобійники: з голоду не помремо - ми в америці
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19.04.2024 21:00 Ответить
Бідні таджики, бідні шахтьори. Хто виний ? Невістка. кацапські підари творять злочини на території Донеччини. Значить і винні шахтьори. Було таке ? Так, у ***** з і збиттям Боинга.
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19.04.2024 21:54 Ответить
Сиди вже тихо, Столтенберг, а то зараз вилезуть Байден, Саліван, Харіс та Остін та будуть розказувати, що це веде до ескалації, та США не підтримує удари на території країни-агресора.
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19.04.2024 20:06 Ответить
Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України.

тобто бо бульболяндії теж мона шмальнути )
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19.04.2024 20:30 Ответить
пнх
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19.04.2024 20:51 Ответить
Шановні європейці, коли щодня ваші міста будуть бомбити, тоді й філософствуйте на тему, як можна відповісти, а як негуманно, нам буде цікаво послухати.
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19.04.2024 21:10 Ответить
Яке цікаве формулювання!

І як, в Норвегії, наприклад, вже ідуть з Україною перемовини про відрядження 1-2 БУК-ів куди-небудь на північ, наприклад в Кіркенес. Зі збереженням права збивати будь-які літаки засрашки, які можуть бути використані для атаки на Україну? Одна назва - "Оленья".
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19.04.2024 21:21 Ответить
Хто тягне Столтенберга за язик ? ***** ? кремль ? Це ж війна. Не СВО. Чи Столтенберг погодився на СВО ?
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19.04.2024 21:50 Ответить
 
 