Сбивание российских самолетов за пределами Украины является частью ее законного права на самооборону, - Столтенберг

Украина имеет право на самооборону и сбивание российских самолетов, которые используются для атак на Украину, является частью ее законного права на самооборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного Совета Украина-НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война, когда Россия атакует своего соседа, атакует Украину. Украина имеет право на самооборону, и это включает также удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Поэтому сбивание российских самолетов, которые используются для того, чтобы атаковать Украину, является частью законного права Украины на самооборону", - подчеркнул Столтенберг.

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О том, информировала ли Украина союзников по НАТО об обстоятельствах сбивания российского стратегического бомбардировщика, Столтенберг отметил, что участвовавший в этой встрече министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал партнеров по Альянсу об усилиях Воздушных сил Украины по защите собственной территории и воздушного пространства, включая поражение различных российских воздушных способностей.

"Что я могу сказать - это то, что союзники по НАТО будут наращивать поставки способностей воздушной защиты (для Украины. – Ред.). Несколько союзников сделали объявление сегодня о поставках большего количества средств ПВО. Я ожидаю конкретных объявлений в ближайшем будущем на основе информации, которую союзники довели до нас сегодня на этой встрече с (виртуальным) участием президента Зеленского", - отметил генеральный секретарь НАТО.

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