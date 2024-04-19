Сбивание российских самолетов за пределами Украины является частью ее законного права на самооборону, - Столтенберг
Украина имеет право на самооборону и сбивание российских самолетов, которые используются для атак на Украину, является частью ее законного права на самооборону.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного Совета Украина-НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война, когда Россия атакует своего соседа, атакует Украину. Украина имеет право на самооборону, и это включает также удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Поэтому сбивание российских самолетов, которые используются для того, чтобы атаковать Украину, является частью законного права Украины на самооборону", - подчеркнул Столтенберг.
О том, информировала ли Украина союзников по НАТО об обстоятельствах сбивания российского стратегического бомбардировщика, Столтенберг отметил, что участвовавший в этой встрече министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал партнеров по Альянсу об усилиях Воздушных сил Украины по защите собственной территории и воздушного пространства, включая поражение различных российских воздушных способностей.
"Что я могу сказать - это то, что союзники по НАТО будут наращивать поставки способностей воздушной защиты (для Украины. – Ред.). Несколько союзников сделали объявление сегодня о поставках большего количества средств ПВО. Я ожидаю конкретных объявлений в ближайшем будущем на основе информации, которую союзники довели до нас сегодня на этой встрече с (виртуальным) участием президента Зеленского", - отметил генеральный секретарь НАТО.
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під..марчелло треться нічого не поясниш, вони упороті і будуть жопи за неї рвати.
скорее всего этот мусор верой и правдой служил свиноцабакам...
Але, на жаль, чинна дипломатія опи ЄрЗе не здатна переконати союзників в цьому праві України.
Выглядит как будто он перед ****** оправдывается
БУДЬ-ЯКА ЦІЛЬ ворога ЗАКОННА ЦІЛЬ. Де б вона не була. Хоч над Тамбовом хоч у Буркіна Фасо.
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https://anhor.uz/world/bently-dead/
тобто бо бульболяндії теж мона шмальнути )
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