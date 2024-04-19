Решение о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО будет объявлено в ближайшее время, - Столтенберг

Решение о предоставлении Украине имеющихся у союзников систем противовоздушной обороны будет принято и объявлено в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы только что завершили виртуальное заседание Совета Украина-НАТО. Президент Зеленский проинформировал министров обороны Альянса о ситуации на поле боя и о потребностях Украины в противовоздушной обороне. Министры обороны стран НАТО согласились активизироваться и оказать Украине дальнейшую военную поддержку, включая большее количество систем противовоздушной обороны. НАТО определило, что есть в наличии у всего Альянса, и что есть системы, которые могут быть доступны для Украины.

Генсек НАТО приветствовал усилия Германии, включая недавнее решение по поставке дополнительных систем Patriot Украине. "В дополнение к Patriot есть другое вооружение, которое союзники могут предоставить, включая SAM-T. Многие союзники, у которых нет доступных систем, пообещали предоставить финансовую поддержку, чтобы приобрести их для Украины. Мы также работаем с промышленностью, чтобы увеличить производство и восстановить имеющиеся системы для дальнейшего использования", - подробно сообщил он.

Читайте также: Зеленский обратился к НАТО: В этом году мы не можем ожидать принятия решений, Украине нужны системы Patriot, снаряды, дальнобойное оружие и авиация

Кроме того, Столтенберг сообщил, что на сегодняшнем заседании министры также обсудили "многие другие неотложные нужды, включая снаряды 155 мм, средства для глубокого точного удара и дроны". "Каждый союзник по НАТО будет решать, что предоставить. Несколько союзников взяли обязательства во время заседания и завершают работать над ними, и вскоре я ожидаю их объявления", - добавил генсек НАТО.

Он также приветствовал прогресс Конгресса по поводу завтрашнего голосования по пакету помощи для Украины. "Я ожидаю, что закон будет принят без промедления. Союзники должны глубже копнуть в свои запасы и ускорить доставку ракет, артиллерийских боеприпасов и снарядов. Украина использует оружие, которое мы ей поставляем, чтобы разрушить возможности России вести бои. Поддержка Украины - это не благотворительность, а наша инвестиция в безопасность.

В то же время, он отказался озвучить конкретные цифры будущей помощи, сказав, что это конфиденциальная информация.

Читайте также: Столтенберг и Бербок призвали страны G7 передать больше систем ПВО для Украины