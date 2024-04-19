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Новости Помощь Украине
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Решение о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО будет объявлено в ближайшее время, - Столтенберг

столтенберг

Решение о предоставлении Украине имеющихся у союзников систем противовоздушной обороны будет принято и объявлено в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы только что завершили виртуальное заседание Совета Украина-НАТО. Президент Зеленский проинформировал министров обороны Альянса о ситуации на поле боя и о потребностях Украины в противовоздушной обороне. Министры обороны стран НАТО согласились активизироваться и оказать Украине дальнейшую военную поддержку, включая большее количество систем противовоздушной обороны. НАТО определило, что есть в наличии у всего Альянса, и что есть системы, которые могут быть доступны для Украины.

Генсек НАТО приветствовал усилия Германии, включая недавнее решение по поставке дополнительных систем Patriot Украине. "В дополнение к Patriot есть другое вооружение, которое союзники могут предоставить, включая SAM-T. Многие союзники, у которых нет доступных систем, пообещали предоставить финансовую поддержку, чтобы приобрести их для Украины. Мы также работаем с промышленностью, чтобы увеличить производство и восстановить имеющиеся системы для дальнейшего использования", - подробно сообщил он.

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Кроме того, Столтенберг сообщил, что на сегодняшнем заседании министры также обсудили "многие другие неотложные нужды, включая снаряды 155 мм, средства для глубокого точного удара и дроны". "Каждый союзник по НАТО будет решать, что предоставить. Несколько союзников взяли обязательства во время заседания и завершают работать над ними, и вскоре я ожидаю их объявления", - добавил генсек НАТО.

Он также приветствовал прогресс Конгресса по поводу завтрашнего голосования по пакету помощи для Украины. "Я ожидаю, что закон будет принят без промедления. Союзники должны глубже копнуть в свои запасы и ускорить доставку ракет, артиллерийских боеприпасов и снарядов. Украина использует оружие, которое мы ей поставляем, чтобы разрушить возможности России вести бои. Поддержка Украины - это не благотворительность, а наша инвестиция в безопасность.

В то же время, он отказался озвучить конкретные цифры будущей помощи, сказав, что это конфиденциальная информация.

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Автор: 

НАТО (9943) ПВО (2704) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+3
- Сьогодні ти його не мала б, якби й хотіла, - сказала Королева. - Моє правило таке: варення на завтра і варення на вчора. Тільки не на сьогодні.
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра.

(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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19.04.2024 19:44
+3
Нормальні рішення. Партнери попереджали владу про напад - влада звинуватила партнерів в зраді і сказали - ми не бачимо ознак майбутньої війни. Партнери зробили висновки, що влада не адекватна і надали зброю для захисту - фактично для ведення партизанської війни (NLOW, Stinger тощо)
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19.04.2024 20:02
+1
Хочеться сказати тільки одне: щоб ви усі .........!!!
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19.04.2024 19:49
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- Сьогодні ти його не мала б, якби й хотіла, - сказала Королева. - Моє правило таке: варення на завтра і варення на вчора. Тільки не на сьогодні.
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра.

(Л. Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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19.04.2024 19:44 Ответить
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19.04.2024 20:03 Ответить
Хочеться сказати тільки одне: щоб ви усі .........!!!
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19.04.2024 19:49 Ответить
Ми вже бачили суверенні рішення на передодні 24.02.22
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19.04.2024 19:53 Ответить
Нормальні рішення. Партнери попереджали владу про напад - влада звинуватила партнерів в зраді і сказали - ми не бачимо ознак майбутньої війни. Партнери зробили висновки, що влада не адекватна і надали зброю для захисту - фактично для ведення партизанської війни (NLOW, Stinger тощо)
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19.04.2024 20:02 Ответить
Дякуємо за допомогу, Західним Партнерам!!
Тепер московське лайно ФСБшне, зашумить по мережі….
Пильнуймо убогих московитів …. Водопілля на московії, винесло лайно сруськага міфа на поверхню, з московських вигрібних …
От воно і буде видно, де потече… від кого…
Слава Україні!
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19.04.2024 20:21 Ответить
Імпотенти! Сподіваюсь цього разу черговим ППР не залишиться, але згодом побачим.
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19.04.2024 20:24 Ответить
А ще швидше можна?, бо найближчий час, як показує практика, ми розуміємо в різних одиницях вимірювання - шо для українців тиждень, для вас півріччя. Час сьогодні в Україні дуже дорогий, мабуть найдорожчий в світі.
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19.04.2024 20:31 Ответить
Якщо дуже швидко передати то ескалація. Путін нападе
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19.04.2024 20:44 Ответить
Все одно треба операторів підготувати з 2 місяці, навряд чи в Україні є на 7 батерей підготовлений персонал
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19.04.2024 20:46 Ответить
Хотілось би думати, що операторів завбачливо готували з запасом.
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19.04.2024 20:56 Ответить
Нужно не ждать ни Патриота, ни Ф-16 и самим сделать ЭФФЕКТИВНОЕ и ДЕШЕВОЕ ПВО на платформе с 5-7 направляющими для подвески ракет «воздух-воздух» (например, AIM-120) установить модуль связи, камеры и необходимые датчики, топливный бак (например, баллоны с водородом и кислородом) для двигателя с винтом, рулевое управление и аккумулятор для питания оборудования и генератора для подзарядки (с трансмиссией от винтового двигателя), парашют для спуска пустой установки (без ракет) и все это подцепить на обычный и недорогой стратостат (наполненный дешевым водородом), поднять на высоту от 32 до 40 км, управление с заносом как по ветру, так и с двигателем над территорией противника на глубину до 600 км от пункта управления платформой (горизонт прямой видимости для радиосигнала). ПаРашинский С-400 сбивает цели на высоте до 27 км, а даже шрапнель не долетит до 32 км. Радиус поражения с платформы на такой высоте может превышать 200 и даже 300 км (в зависимости от модификации ракеты). Теоретически возможно поражение целей на расстоянии до 900-1000 км от пункта управления (при наличии средств сопровождения и наведения от обычных радаров до видео со спутников). Для сохранения баланса и центра тяжести нужно запускать крайние ракеты попарно, а последнюю - по центру, то есть 3 залпа по 5 ракет, а 4 залпа по 7 ракет по целям.
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19.04.2024 20:43 Ответить
Радары тоже можно подцепить на стратостаты с кабелем от земли для электропитания, спуска и якоря, думаю до 15-16 км поднять возможно и надблюдать воздушное пространство вглубь до 500 км!
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19.04.2024 20:56 Ответить
Ни что не мешает по той же схеме сбрасывать со стратостатов бомбы на Москву (до 500 кг и более) как планирующие, так и обычные - дешево и сердито!
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19.04.2024 21:19 Ответить
Варто бути досить обережним , чуючи із уст натівських, американських , чи то європейських лицемірних балаболів слова "найближчим часом." Вони мають властивості ,у часовому вимірі ,розтягуватися рівно так само, як їхнє "найближчим часом" із літаками,або "американська допомога "найближчим часом" із серпня минулого року і до сьогодні .за словами "найближчим часом" .як за димовою завісою добре приховати обіцянки.котрі не будуть скоро виконуватися -"бла бла бла"
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19.04.2024 20:59 Ответить
та не спішіть так сильно, хай вже кацапи *********** все повністю
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19.04.2024 22:26 Ответить
 
 