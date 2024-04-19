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Новости Помощь Украине
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Для передачи Украине доходов от активов РФ осталось найти только технические решения, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Євро

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что Еврокомиссия и Совет Европы близки к принятию решения о выделении Украине прибыли, полученной от замороженных российских активов.

По его словам, этим учреждениям осталось "найти только технические решения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дискуссии еще не закончены. Но есть определенные шаги вперед… И сейчас обсуждается вопрос, можно ли использовать этот процент (доходов от замороженных активов РФ. - Ред.) для восстановления Украины. И если можно, с какого года следует брать прибыль - с текущего, заработанных с начала войны или даже раньше", - сказал Ландсбергис журналистам на пресс-конференции.

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Он считает, что это решение будет найдено, поскольку политическая декларация G7 задала политический тон в этом направлении.

При этом глава МИД признал, что некоторые предварительные обсуждения не дали результатов, "но некоторые тенденции в дискуссии показывают, что основания (для оптимизма. - Ред.) есть".

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Во вторник Совет Европы принял резолюцию относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины и создания Международного компенсационного механизма (International Compensation Mechanism) для осуществления этого процесса.

Автор: 

Литва (2443) Габриэлюс Ландсбергис (157) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+2
Не передавайте в жодному разі гроші...
Лише озброєння в грошовому еквіваленті....
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19.04.2024 19:55
+1
запросіть з України "знавців", вони вам підкажуть як, куди і скільки. 🧐
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19.04.2024 19:51
+1
Помічник сівковича в ОПУ ім єрмака, знає як ці гроші «провести»…
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19.04.2024 20:06
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Правила форума Совет форумчан
залишилося знайти лише технічні рішення
...вжити рішучіх заходів та зробити конкретні кроки...
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19.04.2024 19:47 Ответить
запросіть з України "знавців", вони вам підкажуть як, куди і скільки. 🧐
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19.04.2024 19:51 Ответить
Не передавайте в жодному разі гроші...
Лише озброєння в грошовому еквіваленті....
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19.04.2024 19:55 Ответить
Помічник сівковича в ОПУ ім єрмака, знає як ці гроші «провести»…
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19.04.2024 20:06 Ответить
Рішення...
Це консенсус!

Досить і пари слів-
Я напишу їх дирекції-
Европарламенту-

Дайте мені можливість-
Цензор!

Буде яд!
Буде і профіт-

Я буду радий...
Та ті, кому не пофіг...
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19.04.2024 20:16 Ответить
Для передача Україні доходів від активів РФ залишилося знайти лише технічні рішення, Це аналогія із F-16
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19.04.2024 20:36 Ответить
спитайте в Бені або єрмака...
вони навчать
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19.04.2024 21:14 Ответить
В перекладі з дипломатичної мови це означає, що ці кошти (у вигляді зброї чи якомусь іншому) ніхто ніколи Україні не передасть
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19.04.2024 21:57 Ответить
 
 