Для передачи Украине доходов от активов РФ осталось найти только технические решения, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что Еврокомиссия и Совет Европы близки к принятию решения о выделении Украине прибыли, полученной от замороженных российских активов.

По его словам, этим учреждениям осталось "найти только технические решения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дискуссии еще не закончены. Но есть определенные шаги вперед… И сейчас обсуждается вопрос, можно ли использовать этот процент (доходов от замороженных активов РФ. - Ред.) для восстановления Украины. И если можно, с какого года следует брать прибыль - с текущего, заработанных с начала войны или даже раньше", - сказал Ландсбергис журналистам на пресс-конференции.

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Он считает, что это решение будет найдено, поскольку политическая декларация G7 задала политический тон в этом направлении.

При этом глава МИД признал, что некоторые предварительные обсуждения не дали результатов, "но некоторые тенденции в дискуссии показывают, что основания (для оптимизма. - Ред.) есть".

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Во вторник Совет Европы принял резолюцию относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины и создания Международного компенсационного механизма (International Compensation Mechanism) для осуществления этого процесса.