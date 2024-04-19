В течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений, больше всего враг атаковал на Авдеевском направлении, - Генштаб ВСУ
Продолжаются 786-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За сутки зафиксировано 79 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
В общем враг нанес 25 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в результате обстрелов есть жертвы среди гражданского населения.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполевка, Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области, Терны и Торское Донецкое области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Юрьевка, Новопокровское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток при поддержке авиации совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бояться їх капітани...
Штурми... злі...
Десь у скважині -
Татарстану-
Жінки голі...
Без ***** в сарафані...
Я бачу наротив-
Лише мені... я к автору-
Розкрий свій позитив...
Можна і зі смаком...
На мене?
Дай дієслово...
А бо щось невїбенне...
Вольєри...
Клітки, сіті...
Тримають в них..
Тримають в них Нас-
Самі себе...В них тримаємо-
І це передаємо дітям...
Полк фактично було повністю знищено і через це вороже командування було змушене його вивести із зони бойових дій.