Нидерланды выделяют более 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины, - министра обороны Оллонгрен

Нидерланды объявили о выделении более 200 миллионов евро на новые инициативы по доставке Киеву средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Нидерландов, об этом сообщила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля.

"Средства ПВО и артиллерийские боеприпасы крайне нужны Украине. Ситуация грозит стать критической. Средства, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и как можно скорее поступят в Украину. Сейчас мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - отметила Оллонгрен.

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Средства ПВО

Также отмечается, что Нидерланды выделяют 150 миллионов евро в поддержку германской инициативы, направленной на скорую доставку средств противовоздушной обороны дальнего радиуса действия.

Кроме того, Министерство обороны закупает средства противовоздушной обороны малой дальности на 60 миллионов евро, которые можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.

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Артиллерийские боеприпасы

В Минобороны Нидерландов также сообщили о поддержке инициативы Эстонии по быстрой поставке Украине артиллерийских боеприпасов из имеющихся запасов. Это очень нужно, чтоб противостоять усилению российского давления на фронте. Ранее Нидерланды объявили, что внесут 250 миллионов евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.