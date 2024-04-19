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Новости
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Нидерланды выделяют более 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины, - министра обороны Оллонгрен

кайса,оллонгрен

Нидерланды объявили о выделении более 200 миллионов евро на новые инициативы по доставке Киеву средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Нидерландов, об этом сообщила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля.

"Средства ПВО и артиллерийские боеприпасы крайне нужны Украине. Ситуация грозит стать критической. Средства, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и как можно скорее поступят в Украину. Сейчас мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - отметила Оллонгрен.

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Средства ПВО

Также отмечается, что Нидерланды выделяют 150 миллионов евро в поддержку германской инициативы, направленной на скорую доставку средств противовоздушной обороны дальнего радиуса действия.

Кроме того, Министерство обороны закупает средства противовоздушной обороны малой дальности на 60 миллионов евро, которые можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.

Читайте также: Мы делаем все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину боеприпасы, – министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Артиллерийские боеприпасы

В Минобороны Нидерландов также сообщили о поддержке инициативы Эстонии по быстрой поставке Украине артиллерийских боеприпасов из имеющихся запасов. Это очень нужно, чтоб противостоять усилению российского давления на фронте. Ранее Нидерланды объявили, что внесут 250 миллионов евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.

Автор: 

Нидерланды (1570) ПВО (2704) помощь (7754) Оллонгрен (37)


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Дякуємо Нідерландам за допомогу Україні!!
Спостерігаймо за московськими агентами, зараз лайно ІПСО по команді ФСБ, понесуть мережами!!!
Шуфрич з бойком, знають цей сигнал, упродовж 11 років, гадять в Україні, і нічого, так і живуть з посвідченням з ВРУ !!!??
Співпадіння …. Чи сівкович, з ригоАНАЛАМИ на московії, пояснить
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19.04.2024 20:16 Ответить
Краще не грошима - одразу ППО
дЄрмак в позі чекає ... бакси....
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19.04.2024 20:21 Ответить
Чому? Міністерка Нідерландів!
Бо логіка!
Богу - так...

Наболіло...
Мир та війна-
Один хрен...

Тож і каже риторика...
Оллонгрен...

Хай буде так!
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19.04.2024 20:32 Ответить
і в нас могла би бути міністерка оборони, а Умеров мав би можливість в окопі кричати "За мною !!!"
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19.04.2024 21:58 Ответить
Фрідріх Ніцше - Жадання до влади.

Найкраща його праця, яка в українському виданні чомусь зкомпонована з найпопсовішою його працею про Заратустру
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19.04.2024 22:22 Ответить
Проблема влади...
У поній нездатності-

В непридатності...
Давати поради-
Іншим казнокрадам-
Не кради!
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19.04.2024 22:36 Ответить
Дякуємо, брати!
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19.04.2024 20:48 Ответить
 
 