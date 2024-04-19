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"Под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги": ГБР заявило о разоблачении мошенников, выдававших себя за его работников

ДБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении группы мошенников, выдававших себя за его работников для выманивания денег.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР разоблачило группу мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги.

В частности, по оперативной информации, люди, не имеющие никакого отношения к правоохранительным органам, представлялись работниками ГБР.

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Они предлагали широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов" - от закрытия уголовных производств до преследования конкурентов, заявителей и т.п.

По факту противоправных действий возбуждено уголовное производство, документируется и устанавливается полный круг лиц, причастных к сделкам.

Проводятся обыски по местам жительства, изымаются доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", – говорится в сообщении.

ДБР про шахраїв

Автор: 

мошенничество (1216) ГБР (2968)


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Топ комментарии
+17
тобто конторі ще й 5-ти років немає а люди вже в курсі чим вони займаються
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19.04.2024 21:21
+13
Добру репутацію має ДБР в Україні якщо імітуючи їх можна просити хабарі!
Хабар=ДБР
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19.04.2024 21:21
+9
"Під виглядом співробітників Бюро видурювали у людей гроші"

Пхе!
У нас в Україні дурять людей під виглядом державної влади - і то нічо!
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19.04.2024 21:49
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Правила форума Совет форумчан
тобто конторі ще й 5-ти років немає а люди вже в курсі чим вони займаються
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19.04.2024 21:21 Ответить
Прям дослівно те що я хотів написати))
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19.04.2024 22:42 Ответить
Добру репутацію має ДБР в Україні якщо імітуючи їх можна просити хабарі!
Хабар=ДБР
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19.04.2024 21:21 Ответить
В ході розслідування ДБР вийшло на саму себе.
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19.04.2024 21:55 Ответить
Мабуть людям важко було відрізнити who is who!!!
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19.04.2024 21:23 Ответить
А вам? ХУ І з ХУ? Не думаю, що ви знаєте ЗАКОН настільки, щоб розуміти про що мова. То з ким в союзі ХУ-ФУ, чи то ЖИТНИЦЯ ХЛІБА РУК? АРХ М
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20.04.2024 03:29 Ответить
Такі часи, що відмінності "правоохоронців" від шахраїв майже не можливо визначити. Ще навіть буває так, що не завжді шахраї гірші. Як в тому анектоті: Стукають в двері помешкання грабіжники. Хазяєва питають: Хто там? У відповідь: Та не бійтеся, не поліція.
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19.04.2024 21:23 Ответить
Навіщо, ви людей, які сплачували хабарі називаєте "людьми"? Вони ж співучасники)))
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19.04.2024 21:23 Ответить
Клієнти знали шо ДБР це криша і вірили?
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19.04.2024 21:25 Ответить
При цій владі люди вже стали боятись так званих "правоохоронних" органів, бо до права людини вони не мають жодного відношення
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19.04.2024 21:28 Ответить
Це могли бути і колишні співробітники ДБР.
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19.04.2024 21:31 Ответить
Ні, ну все ж рехформуємо потроху. Вже є й набу, й назк, й дбр, й антикорсуд... Не кажучи вже про давно "перевірених" мвс та сбу. Не кожна людина в цій абракадабрі змикитує... Клює на все !
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19.04.2024 21:37 Ответить
Все це потрохо було до 2019, а зараз перетворилось все в тих, кому навіть прости люди двері бояться відчиняти
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19.04.2024 21:39 Ответить
Під виглядом - та від лукавого - то всі свої.
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19.04.2024 21:39 Ответить
Всі в Україні знають, що ДБР то і є шахраї.
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19.04.2024 21:46 Ответить
"Під виглядом співробітників Бюро видурювали у людей гроші"

Пхе!
У нас в Україні дурять людей під виглядом державної влади - і то нічо!
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19.04.2024 21:49 Ответить
Шахраї викрили шахраїв - це тільки у порхатозебільній шаурма владі розрослось до... ,на роялі... Шапіто...
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19.04.2024 22:01 Ответить
Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

тобто, хтось дзвонив правоохоронцям, суддям і найвищим службовцям і пропонував послуги?
а ті, тіпа, платили?
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19.04.2024 22:06 Ответить
Дійсно між шахраями та ДБР ніякої різниці нема. Деякі з них на державної службі.
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19.04.2024 22:08 Ответить
Дбр у таких випадках треба бути дуже обережними аби не вийти на своїх діючих співробітників які підробляють у неробочий час😆
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19.04.2024 22:22 Ответить
ТЦКшники так само говорять...
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19.04.2024 22:28 Ответить
Не мають жодного відношення...Гм, а які докази того , що не мають ? В пресслужбу по оголошенню набирають? "Повне коло осіб встановлюється" - самі написали, ніхто за язика не тягнув.
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19.04.2024 22:36 Ответить
Кадровики, нехай провітрять трудові, можливо, хто із своїх!!
На дрони там, чи ще куди, резніков з бакановим…
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19.04.2024 22:37 Ответить
це просто якісь мерзенні та огидні - ПОКИДЬКИ!!!! 😡😡
адже ВСІМ відомо, шо "видурювати гроші в людей", мають право - ТІЛЬКИ ДБР!! 🤣🤣
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19.04.2024 22:40 Ответить
Конкуренція зараз дуже велика - НАБУ, НАЗК, СБУ, МВС...
Кожен крутиться як може, бувають прикрі "накладки"
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20.04.2024 08:40 Ответить
отак в нас є шахрай
який під видом завгоспа президента
захопив владу в країні...
поліціі треба звернути увагу..якщо татаров дозволить
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19.04.2024 22:41 Ответить
Класс оце да. Ліпше би не так світились, а то що в державі піпець їм як?
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19.04.2024 22:42 Ответить
Брата Дерьмака памятаєте ? А брат судді Вовка з ОАСК чим займався ? І у фірмі Льохи Джиллі теж є " добровільні помічники" .
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19.04.2024 23:04 Ответить
Цікаво, а як вони своїх та шахраїв відрізняють?
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20.04.2024 07:34 Ответить
Свої знають пароль! 😂
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20.04.2024 08:42 Ответить
 
 