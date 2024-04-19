"Под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги": ГБР заявило о разоблачении мошенников, выдававших себя за его работников

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении группы мошенников, выдававших себя за его работников для выманивания денег.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР разоблачило группу мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги.

В частности, по оперативной информации, люди, не имеющие никакого отношения к правоохранительным органам, представлялись работниками ГБР.

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Они предлагали широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов" - от закрытия уголовных производств до преследования конкурентов, заявителей и т.п.

По факту противоправных действий возбуждено уголовное производство, документируется и устанавливается полный круг лиц, причастных к сделкам.

Проводятся обыски по местам жительства, изымаются доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", – говорится в сообщении.