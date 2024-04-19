"Под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги": ГБР заявило о разоблачении мошенников, выдававших себя за его работников
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении группы мошенников, выдававших себя за его работников для выманивания денег.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"ГБР разоблачило группу мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги.
В частности, по оперативной информации, люди, не имеющие никакого отношения к правоохранительным органам, представлялись работниками ГБР.
Они предлагали широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов" - от закрытия уголовных производств до преследования конкурентов, заявителей и т.п.
По факту противоправных действий возбуждено уголовное производство, документируется и устанавливается полный круг лиц, причастных к сделкам.
Проводятся обыски по местам жительства, изымаются доказательства противоправной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", – говорится в сообщении.
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Хабар=ДБР
Пхе!
У нас в Україні дурять людей під виглядом державної влади - і то нічо!
тобто, хтось дзвонив правоохоронцям, суддям і найвищим службовцям і пропонував послуги?
а ті, тіпа, платили?
На дрони там, чи ще куди, резніков з бакановим…
адже ВСІМ відомо, шо "видурювати гроші в людей", мають право - ТІЛЬКИ ДБР!! 🤣🤣
Кожен крутиться як може, бувають прикрі "накладки"
який під видом завгоспа президента
захопив владу в країні...
поліціі треба звернути увагу..якщо татаров дозволить