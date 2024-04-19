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Новости Помощь Украине
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Минобороны Германии заявило о "положительных сигналах" в поиске систем ПВО для Украины

Patriot

Министерство обороны Германии по результатам заседания Совета Украина-НАТО заявило, что получило положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

"Мы ведем переговоры с Данией и Нидерландами о том, как они могут поддержать эту инициативу финансово. Другие партнеры соглашаются тщательно изучить вопросы поддержки", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В немецком оборонном ведомстве призвали других западных союзников присоединяться к инициативе, поскольку ситуация в Украине изменилась в худшую сторону: Россия все чаще использует планерные бомбы, которые могут быть развернуты на большом расстоянии.

Читайте также: Решение о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО будет объявлено в ближайшее время, - Столтенберг

Потому, отметили в Минобороны, системы ПВО Украине сейчас очень необходимы.

Автор: 

Германия (6926) ПВО (2704)


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Топ комментарии
+1
Міноборони Німеччини заявили про "позитивні сигнали"

Хтось пернув обнадійливо?
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19.04.2024 21:44
+1
Через 2 года появились положительные сигналы в поиске ПВО для Украины .... прогресс!?
Трамп, 19.04.24:
Выживание Украины важно для США, но Европе стоит выделять больше денег, чтобы страна могла защититься.
Почему Европа не может выделять "такие же или сопоставимые" по размеру деньги, чтобы помочь стране, которая "в этом отчаянно нуждается?
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19.04.2024 21:51
+1
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19.04.2024 22:00
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Міноборони Німеччини заявили про "позитивні сигнали" у Міністра Оборони при спілкуванні із урядом ФРН у майбутніх пошуках пошуку систем ППО для (можливо) України - але ще неясно кому заявили....
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19.04.2024 21:40 Ответить
Міноборони Німеччини заявили про "позитивні сигнали"

Хтось пернув обнадійливо?
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19.04.2024 21:44 Ответить
Через 2 года появились положительные сигналы в поиске ПВО для Украины .... прогресс!?
Трамп, 19.04.24:
Выживание Украины важно для США, но Европе стоит выделять больше денег, чтобы страна могла защититься.
Почему Европа не может выделять "такие же или сопоставимые" по размеру деньги, чтобы помочь стране, которая "в этом отчаянно нуждается?
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19.04.2024 21:51 Ответить
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19.04.2024 22:00 Ответить
проявилися знаки, що вказують на надію побачити можливість відкрити доступ до пошуку шляхів знайти сили для прориву у питанні бачення перспектив досягнення позитивних зрушень у справі розвідки спроб вирішення...
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19.04.2024 22:19 Ответить
Немцам надо отдать должное , они реально помогают Украине . Ну да есть у них нунктик по поводу тауруса , и что ? Они в другом месте нормально помогают. Время и до тауруса дойдёт.
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19.04.2024 22:37 Ответить
У 2036му році надійдуть, ось тільки рішення приймуть у європарламенті, єврокомісії, парє, раді Європи, європейськоій раді, євроспілці любителів смаженого карася, євроклубі любителів затримок німецьких поїздів, а також після затвердження рішення спостережної ради гамбургського ріпербану.
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19.04.2024 23:32 Ответить
"Сигнали" це непогано, але пертіоти краще
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20.04.2024 05:50 Ответить
 
 