Минобороны Германии заявило о "положительных сигналах" в поиске систем ПВО для Украины

Министерство обороны Германии по результатам заседания Совета Украина-НАТО заявило, что получило положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

"Мы ведем переговоры с Данией и Нидерландами о том, как они могут поддержать эту инициативу финансово. Другие партнеры соглашаются тщательно изучить вопросы поддержки", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В немецком оборонном ведомстве призвали других западных союзников присоединяться к инициативе, поскольку ситуация в Украине изменилась в худшую сторону: Россия все чаще использует планерные бомбы, которые могут быть развернуты на большом расстоянии.

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Потому, отметили в Минобороны, системы ПВО Украине сейчас очень необходимы.