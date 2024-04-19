Минобороны Германии заявило о "положительных сигналах" в поиске систем ПВО для Украины
Министерство обороны Германии по результатам заседания Совета Украина-НАТО заявило, что получило положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
"Мы ведем переговоры с Данией и Нидерландами о том, как они могут поддержать эту инициативу финансово. Другие партнеры соглашаются тщательно изучить вопросы поддержки", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В немецком оборонном ведомстве призвали других западных союзников присоединяться к инициативе, поскольку ситуация в Украине изменилась в худшую сторону: Россия все чаще использует планерные бомбы, которые могут быть развернуты на большом расстоянии.
Потому, отметили в Минобороны, системы ПВО Украине сейчас очень необходимы.
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Хтось пернув обнадійливо?
Трамп, 19.04.24:
Выживание Украины важно для США, но Европе стоит выделять больше денег, чтобы страна могла защититься.
Почему Европа не может выделять "такие же или сопоставимые" по размеру деньги, чтобы помочь стране, которая "в этом отчаянно нуждается?