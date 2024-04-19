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Новости Помощь Украине
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Пентагон обещает передать Украине оружие сразу после голосования Конгресса

Пет Райдер

Пентагон готов оперативно отправить военную помощь Украине, как только американские законодатели проголосуют за соответствующий законопроект.

Об этом заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, пишет журналист Голоса Америки Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.

"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней <...> Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", - сказал Райдер.

Читайте также: США должны предоставить ПВО Украине безотлагательно, - Пентагон

Остап Яриш про заяву Пентагону щодо зброї для України

Ранее стало известно, что Палата представителей 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1446)


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Топ комментарии
+4
Думаю что она уже в Польше , погружена на фуры , и ждёт результатов голосования.
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19.04.2024 22:29
+2
Тобто конгрес ще років 5 буде приймати рішення
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19.04.2024 22:26
+2
пєнтагон, ти патараПісь-ка!
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19.04.2024 22:27
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19.04.2024 22:13 Ответить
ПентаГон - гонить.....
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19.04.2024 22:14 Ответить
Там ше ж Атакамси Баидена бодрять - так з розгону і підпише?
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19.04.2024 22:20 Ответить
а коли планується те голоСування???
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19.04.2024 22:24 Ответить
Майже по всій Україні повітряна тривога - на всіх сайтах мовчання...
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19.04.2024 22:26 Ответить
Дякуємо США за допомогу Україні!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2 Освячення ножів

Wikipedia

https://uk.wikipedia.org › wiki › Освячення_ножів

Беріть ножіОсвятили. Ударили в дзвони,: Реве гаєм: «Освятили!» Аж серце холоне! Освятили, освятили! Гине, москаль, гине! Розібрали, заблищали: По всій Україні ... (Т Г Шевченко, поема «ГАЙДАМАКИ»)

Десь так, і буде, по всій Україні у 21 столітті… Слава Україні
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19.04.2024 22:26 Ответить
Коліївщина такий собі приклад. До того ж гайдамаків підтримували з Росії. Але потім стратили її керівників.
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19.04.2024 23:02 Ответить
Тобто конгрес ще років 5 буде приймати рішення
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19.04.2024 22:26 Ответить
пєнтагон, ти патараПісь-ка!
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19.04.2024 22:27 Ответить
і кангрєсс тоже патараПісь-ка
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19.04.2024 22:29 Ответить
Головне не запізд(н)итися
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20.04.2024 00:08 Ответить
якшо піндо.. пінтагон запізниться в Україні, то встигне на Чикагщині
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20.04.2024 00:12 Ответить
Думаю что она уже в Польше , погружена на фуры , и ждёт результатов голосования.
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19.04.2024 22:29 Ответить
Glavnoje Patriot 10 system i raketi dlia nix dali,eto samoje vaznoje,potom uze mozno smotret sto dalse
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19.04.2024 22:30 Ответить
Головне все, але Петріот вперед!!!
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19.04.2024 23:08 Ответить
Та нема питань. Ми перенесемо Великдень на неділю 21.04.24. ! Голосуйте, хлопці ! Це боротьба зі ЗЛОМ !
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19.04.2024 22:36 Ответить
Пентагон з Богом!!! Думаю літаки транспортні вже загружені, одразу завтра після голосування вперед!!!
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19.04.2024 23:04 Ответить
і не сподівайся. Там всьо по протоколу.
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19.04.2024 23:24 Ответить
так то так, але буквально вчора вже якийсь транспортник пролетів над нашим містом. А от де -не скажу...
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20.04.2024 05:54 Ответить
Очень жаль, что нету альтернативных кандидатов, между ферштейн путин и моськой беней, лучше моська.
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20.04.2024 04:37 Ответить
Вчера вечером Ан-124 прилетел из Gdynia в румынский аэропорт Constanta. У меня осталась https://www.flightradar24.com/A124/34d70ec1 ссылка , но сегодня flightradar не открывает и пишет, что ничего не было😀 Хотя вчера рейс был в топе на первом месте и тысячи людей следило за ним.
В общем, есть надежда, что там привезли что-то нужное.
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20.04.2024 10:57 Ответить
Не потрібно обманювати. Післі голосування в Конгресі і якщо воно буде позитивне (в чому є сумніви) , то ще мусить бути підпис Байдена. І думаю тут ми побачимо справжній цирк, як Байден буде затягувати з ним і можливо, що і не підпише. Якщо ми думаємо, що Байден бажає нам перемоги, то ми дуже помиляємося. Байден хоче за рахунок України ослабити росію. Якраз тому він і заблокуав Ленд-ліз.
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20.04.2024 11:09 Ответить
 
 