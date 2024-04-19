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Пентагон обещает передать Украине оружие сразу после голосования Конгресса
Пентагон готов оперативно отправить военную помощь Украине, как только американские законодатели проголосуют за соответствующий законопроект.
Об этом заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, пишет журналист Голоса Америки Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.
"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней <...> Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", - сказал Райдер.
Ранее стало известно, что Палата представителей 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.
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+4 Сергей Бойко #578883
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+2 Anatoly KANEVSKY #433903
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2 Освячення ножів
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https://uk.wikipedia.org › wiki › Освячення_ножів
Беріть ножі!» Освятили. Ударили в дзвони,: Реве гаєм: «Освятили!» Аж серце холоне! Освятили, освятили! Гине, москаль, гине! Розібрали, заблищали: По всій Україні ... (Т Г Шевченко, поема «ГАЙДАМАКИ»)
Десь так, і буде, по всій Україні у 21 столітті… Слава Україні
д(н)итися
В общем, есть надежда, что там привезли что-то нужное.