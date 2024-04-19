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Туск об агенте, предлагавшем спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского: Для российских коллаборантов не будет никаких поблажек

Глава польського уряду Дональд Туск

Для лиц, коллаборирующих с российскими спецслужбами, не будет никаких поблажек.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поляк, планировавший покушение на президента Зеленского и действовавший в сотрудничестве с российскими спецслужбами, арестован два дня назад. Белорус, работавший на россиян и заказавший двум полякам покушение на соратника Навального – задержан. Те, кто должен был совершить покушение, также уже находятсям под стражей. Они связаны со средой футбольных ультрас. И это только в апреле. Никаких снисхождений для коллаборантов российских служб не будет. Мы выжжем железом любую измену и попытку дестабилизации",- написал Туск.

Читайте также: В Польше задержан агент, предлагавший спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского

Как сообщалось, по результатам тесного взаимодействия Службы безопасности, Офиса генерального прокурора Украины и польских органов правопорядка задержан гражданин Польши, предлагавший спецслужбам РФ сотрудничество в совершении покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

В пятницу стало известно, что совместными усилиями польских и литовских спецслужб задержаны двое поляков, которые 12 марта в Вильнюсе покушались на российского оппозиционера Леонида Волкова. Нападающими оказались гражданами Польши, они были задержаны еще 3 апреля.

Автор: 

Зеленский (20202) покушение (1032) Туск (732)


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Топ комментарии
+7
Коли захотіли убити Кеннеді - він помер. І Саддам Хусейн помер і Муаммар Каддафі... А у нас тут просто горець якийсь безсмертний. 1001 замах і все - мимо...
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20.04.2024 09:42
+5
Прикро, що політик такого рівня, як Туск, бере участь у цьому дешевому юдо-малоросійському шапіто
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19.04.2024 23:23
+5
Після "замаху" на найвеличнішого в Одесі,Тарас Чорновіл на своєму ютуб каналі повідомив що орки на своїх ресурсах виклали відео з свого безпілотника,котре зняте під час перебування зеленського у звільненому Херсоні.Чорновіл цікавиться чому орки не скинули бімбу на свого ворога(зеленського),або не скоригували вогонь артилерії?Байки щодо 100500 замахів на сонцесяйного поширюють для зебілів в Україні,дивно що цю маячню поширює ще й Туск.
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20.04.2024 10:22
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Атож!
У фермерів не забалуєш!
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19.04.2024 22:57 Ответить
а не погано було б заблокувати біженців та ухилянтів. нафіг їм допомога польська.
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19.04.2024 23:05 Ответить
І що це дасть? Одразу Україна переможе Росію?
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19.04.2024 23:06 Ответить
звичайно,що ні,але навіщо жити на кошти ненависнтх вам поляків? додому і воювати з рашистами!
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20.04.2024 07:50 Ответить
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20.04.2024 10:58 Ответить
З наївною інтонацією: Це ж він і про активістів фермерів мабуть сказав?
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19.04.2024 23:05 Ответить
Прикро, що політик такого рівня, як Туск, бере участь у цьому дешевому юдо-малоросійському шапіто
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19.04.2024 23:23 Ответить
Ми всі бачимо якого рівня політик твій туск. Вже пів року не може розблокувати кордон
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20.04.2024 10:33 Ответить
Тут мова не за ступінь проукраїнськості Туска, а про його участь у цирку з превенції так званого "замаху на Хочбивтіка". Більш зручного пріпіздєнтіка для путлєра, ніж чинний Блазень на побігеньках у дЄьрьмачні, годі придумати. Тоді який сенс бункерному його вбивати?
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21.04.2024 17:53 Ответить
політик ЯКОГО рівня?? З сином МММ-щиком(AMBERGOLD), блокада фінансування з ЄС, "наш(свой) человек в Варшаве"© , а чому блокада кордонів почалась ОДРАЗУ після його перемоги на виборах???? Зерно возили вже більше року, на той час!!
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20.04.2024 10:51 Ответить
Відповів вище іншому дописувачу, вдруге не дублюватиму
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21.04.2024 17:54 Ответить
Ты с фермерами разберись, балабол
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19.04.2024 23:25 Ответить
На цю подію можна подивитись з іншої точки зору. Показуха "замовлення". Кому це вигідно ? Тому, хто поставив зеленсКОГО на посаду. І на кого працює він ? Якщо зеленсКИЙ - агент *****, то він світиться не буде аж до критичної точки для існування України. Засвітять першим дЄрмака у цю хвилину. Тільки не зеленсКОГО. Він потрібен для іншої цілі. ВИРІШАЛЬНОЇ. фсб буде проводити операції, які будуть свідчити про зеленсКОГО ворога саме тому, що він потрібен їм у майбутніх діях. Залужний заважав московії - його немає. Випадково ? Але зеленСКИЙ не проколовся ... ще. Це було промацання суспільства. Якось так.
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19.04.2024 23:52 Ответить
"Тому, хто поставив зеленсКОГО на посаду."? 73% українців?
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20.04.2024 00:01 Ответить
Та він світиться як прожектор на паровозі вже 5 років, тільки сліпі не бачуть. Оглянтесь, який песдець навкруги. Яку країну він прийняв, і яку сдасть.
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20.04.2024 06:20 Ответить
Я бачу. Ось чого 59% ще довіряють ? Отримали Бучу, Маріуполь і інше - це бачать. А скласти пазли ну ніяк. Допоки ? Як тільки прийде смерть у рідню ? Воювати будуть всі, і це не жарт.
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20.04.2024 07:10 Ответить
- Куме! Чули новину?
- Яку?
- Поляки упіймали в себе злочинців, які планували чи то вбить, чи то вкрасти нашого "президента"!
- Кого? "Блазня"?
- Його!
- Тю на вас! Та кому він потрібен? Хай краще піймають тих, хто організовує блокаду кордону!
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19.04.2024 23:59 Ответить
Яке співпаддіння.Дуда(презідент) знаходиться в США.Размовляє типу за украіну,но не с діючим презідентом,а з Трампом(пуделем путіна).І тут випадково ловять "агента який бажав здійснити замах на блазня.А перед цім показові висипання зерна з вагонів.Проти кого їде ця гібрідна війна???Ну не проти блазня.Він ніхто-він інструмент по развалу і унічтоженію України.
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20.04.2024 06:30 Ответить
А який сенс вбивати блазня?хуже вже точно не буде ...
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20.04.2024 07:43 Ответить
треба іх "колоти" - по повній!! може це ті самі, хто в шифера - "срылялі"??)) одна шайка!!))))
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20.04.2024 08:08 Ответить
Щось то не то. На такого як зеленський, путін просто молиться. Такого самозакоханого дурня ще пошукати треба!
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20.04.2024 09:35 Ответить
Коли захотіли убити Кеннеді - він помер. І Саддам Хусейн помер і Муаммар Каддафі... А у нас тут просто горець якийсь безсмертний. 1001 замах і все - мимо...
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20.04.2024 09:42 Ответить
Воно не безсмертне, воно піде на забій одразу ж після того, як виконає свою чорну справу зі знищення України! Адже після цього він стає своїм хазяям-кацапам не те що не потрібний, а навіть небезпечний, бо зі своїм неконтрольованим наркоманським потоком свідомості здуру може набалакати дуже багато зайвого. Це не янек, котрого можна і не дуже контролювати, бо він знає своє місце в бадитській ієрархії та сувору ціну невчасно і недоречно розкритого рота. До всіх своїх вад ze - ще й патякало та балабол, який при найменшому ослабленні контролю над ним несе ахінею і правду одночасно! Пригадаємо його прес-конференції.
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20.04.2024 11:16 Ответить
Після "замаху" на найвеличнішого в Одесі,Тарас Чорновіл на своєму ютуб каналі повідомив що орки на своїх ресурсах виклали відео з свого безпілотника,котре зняте під час перебування зеленського у звільненому Херсоні.Чорновіл цікавиться чому орки не скинули бімбу на свого ворога(зеленського),або не скоригували вогонь артилерії?Байки щодо 100500 замахів на сонцесяйного поширюють для зебілів в Україні,дивно що цю маячню поширює ще й Туск.
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20.04.2024 10:22 Ответить
 
 