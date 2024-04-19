Туск об агенте, предлагавшем спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского: Для российских коллаборантов не будет никаких поблажек

Для лиц, коллаборирующих с российскими спецслужбами, не будет никаких поблажек.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поляк, планировавший покушение на президента Зеленского и действовавший в сотрудничестве с российскими спецслужбами, арестован два дня назад. Белорус, работавший на россиян и заказавший двум полякам покушение на соратника Навального – задержан. Те, кто должен был совершить покушение, также уже находятсям под стражей. Они связаны со средой футбольных ультрас. И это только в апреле. Никаких снисхождений для коллаборантов российских служб не будет. Мы выжжем железом любую измену и попытку дестабилизации",- написал Туск.

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Как сообщалось, по результатам тесного взаимодействия Службы безопасности, Офиса генерального прокурора Украины и польских органов правопорядка задержан гражданин Польши, предлагавший спецслужбам РФ сотрудничество в совершении покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

В пятницу стало известно, что совместными усилиями польских и литовских спецслужб задержаны двое поляков, которые 12 марта в Вильнюсе покушались на российского оппозиционера Леонида Волкова. Нападающими оказались гражданами Польши, они были задержаны еще 3 апреля.