В Сенате США обещают быстро поддержать законопроект о помощи Украине и отправить на подпись Байдену

Сенат США быстро примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в частности, о помощи Украине.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Если Палата представителей отправит (Сенату. – Ред.) пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену", – подчеркнул Шумер.

Сенатор добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам". "Если США не поддержат Украину, они проиграют войну Путину", – подчеркнул лидер демократов.

Сенат с сегодняшнего дня ушел на перерыв до 29 апреля. Сам Шумер не уточнил, будут ли сенаторы собираться в экстренном порядке, чтобы быстрее принять помощь Украине и Израилю.

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Ранее, 19 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла правило для голосования пакета законопроектов с иностранной помощью, содержащего, в том числе, более 60 млрд долларов для Украины. Голосование должно состояться 20 апреля.