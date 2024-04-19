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Новости Помощь Украине
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В Сенате США обещают быстро поддержать законопроект о помощи Украине и отправить на подпись Байдену

чак,шумер

Сенат США быстро примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в частности, о помощи Украине.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Если Палата представителей отправит (Сенату. – Ред.) пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену", – подчеркнул Шумер.

Сенатор добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам". "Если США не поддержат Украину, они проиграют войну Путину", – подчеркнул лидер демократов.

Сенат с сегодняшнего дня ушел на перерыв до 29 апреля. Сам Шумер не уточнил, будут ли сенаторы собираться в экстренном порядке, чтобы быстрее принять помощь Украине и Израилю.

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Ранее, 19 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла правило для голосования пакета законопроектов с иностранной помощью, содержащего, в том числе, более 60 млрд долларов для Украины. Голосование должно состояться 20 апреля.

Автор: 

Конгресс США (1228) США (26368) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+3
Как можно давать пачку патронов ждать когда они закончатся , и насколько их хватит ? Чтоб потом собирать консилиум , и , не вближайшее время , давать ли ещё ?? Это как 5 литров топлива на 100 литровый бак , дотянет, или не дотянет ? Неужели **** не понятно, нужна атака, мощь, не голод боеприпасов , и консилиумы.. Нужны атаки, не защита, такая куиная стратегия затянется на года,.. Не нужно забывать Россия не маленькая , это запас мощи, Украина маленькая , но она должна быть накаченая, как культ стероидами . Это война, гибнут люди , ежеминутно, боксер идёт к победе ,наносит удар ,за ударом, но судья бьёт гонг..Неужели **** не понятно.....
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19.04.2024 23:50
+2
В мене вже переплутался в голові від цієї багатомісячної Санта Барбари хто кому сенат, а хто конгрес.
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19.04.2024 23:08
+2
проявилися знаки, що вказують на надію побачити можливість відкрити доступ до пошуку шляхів знайти сили для прориву у питанні бачення перспектив досягнення позитивних зрушень усправі розвідки спроб вирішення...
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19.04.2024 23:11
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Правила форума Совет форумчан
В мене вже переплутался в голові від цієї багатомісячної Санта Барбари хто кому сенат, а хто конгрес.
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19.04.2024 23:08 Ответить
50 на 50
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19.04.2024 23:10 Ответить
проявилися знаки, що вказують на надію побачити можливість відкрити доступ до пошуку шляхів знайти сили для прориву у питанні бачення перспектив досягнення позитивних зрушень усправі розвідки спроб вирішення...
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19.04.2024 23:11 Ответить
все становится на места, когда начинаешь понимать, что и Конгресс и Сенат - американские, а не украинские, и решают они в первую очередь свои американские вопросы.
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19.04.2024 23:33 Ответить
А кацапы напали на США или на Украину? .
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20.04.2024 01:03 Ответить
Ну так а ты, маларос обосратый, зачем повторяешь кацапские высеры?
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20.04.2024 05:43 Ответить
Цирк в них, а не вирішення питань. Продовжуватимуть далі хтось осміліє і вже вирішить перевірити чи такі ж США нерішучі коли вже на них напасти? Це ж було вже. Перл Харбор наприклад.
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20.04.2024 00:23 Ответить
у них не цирк, а борьба за власть. Кто решит проверить пусть проверяет но потом не обижается. Как вы сами сказали, Япония попыталась.
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20.04.2024 01:07 Ответить
Шумер? Жаль що не Шумахер.....
Було би швидше!
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19.04.2024 23:08 Ответить
Как можно давать пачку патронов ждать когда они закончатся , и насколько их хватит ? Чтоб потом собирать консилиум , и , не вближайшее время , давать ли ещё ?? Это как 5 литров топлива на 100 литровый бак , дотянет, или не дотянет ? Неужели **** не понятно, нужна атака, мощь, не голод боеприпасов , и консилиумы.. Нужны атаки, не защита, такая куиная стратегия затянется на года,.. Не нужно забывать Россия не маленькая , это запас мощи, Украина маленькая , но она должна быть накаченая, как культ стероидами . Это война, гибнут люди , ежеминутно, боксер идёт к победе ,наносит удар ,за ударом, но судья бьёт гонг..Неужели **** не понятно.....
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19.04.2024 23:50 Ответить
-- комунізм уже на горизонті!
-- а шо таке "горизонт"?
-- ну це така штука, шо до неї ідеш-ідеш і гуй дійдеш
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20.04.2024 00:00 Ответить
Справа не в Україні, яка нібито далеко від США і немає нібито значення. Справа в світовому авторитеті США, як гаранта порядку, а авторитет цей вже хитається в очах різних "тварь дрожащіх ілі право імєющіх" тоталітарних режимів у світі. І якщо вони раніше боялися США, то тепер вже не будуть.
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20.04.2024 00:28 Ответить
Даже Пентагон признал, что в США находятся украинские 4.2 млрд. долларов с 2023.
Почему не дать оружие Украине, на эти деньги?
Кто заморозил Ленд-лиз ( сотни танков, самолетов....) , в мае 2022, за который проголосовал Конгресс?
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20.04.2024 01:13 Ответить
В статье написано : "Сенат с сегодняшнего дня ушел на перерыв до 29 апреля." - если правда, то какое голосование ? Теперь нужно ждать до 29 апреля . дурдом. А между тем Байден может БЕЗ решениея Конгреса отправить военную помощь Украине.
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20.04.2024 09:56 Ответить
 
 