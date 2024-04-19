В Сенате США обещают быстро поддержать законопроект о помощи Украине и отправить на подпись Байдену
Сенат США быстро примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в частности, о помощи Украине.
Об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Если Палата представителей отправит (Сенату. – Ред.) пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену", – подчеркнул Шумер.
Сенатор добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам". "Если США не поддержат Украину, они проиграют войну Путину", – подчеркнул лидер демократов.
Сенат с сегодняшнего дня ушел на перерыв до 29 апреля. Сам Шумер не уточнил, будут ли сенаторы собираться в экстренном порядке, чтобы быстрее принять помощь Украине и Израилю.
Ранее, 19 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла правило для голосования пакета законопроектов с иностранной помощью, содержащего, в том числе, более 60 млрд долларов для Украины. Голосование должно состояться 20 апреля.
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Було би швидше!
-- а шо таке "горизонт"?
-- ну це така штука, шо до неї ідеш-ідеш і гуй дійдеш
Почему не дать оружие Украине, на эти деньги?
Кто заморозил Ленд-лиз ( сотни танков, самолетов....) , в мае 2022, за который проголосовал Конгресс?