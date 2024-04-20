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Новости Помощь Украине
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Словаки, после отказа правительства поддержать инициативу Чехии, собрали более 2 млн евро на снаряды для Украины

Снаряди

Жители Словакии собрали более двух миллионов евро на покупку снарядов для Украины после того, как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева.

Сумму собрали менее чем за двое суток. В кампании, которая проходит под лозунгом "Если правительство не может – сможем мы", приняли участие более 32 тысяч человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Сбор средств помог запустить 99-летний Отто Шимко, участвовавший в словацком восстании против нацистов в 1944 году и переживший Холокост. "Мы должны выбросить Путина из Украины. Мы должны нанести ему поражение, - заявил он журналистам. - Я пережил Вторую мировую войну. Я воевал во время этой войны. И скажу вам: смысла в переговорах с Гитлером не было. И с Путиным нет смысла говорить".

Зузанна Ижакова по инициативе "Мир для Украины", которая сотрудничает с чешским фондом помощи Украине, отметила, что организаторы сбора приятно удивлены тем, насколько большой стала поддержка словаков. "Это признак сопротивления словаков внутренней и внешней политике Роберта Фицо", – считает она.

Читайте также: Словаки собирают деньги на снаряды для Украины, потому что их правительство не поддержало инициативу Чехии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока никак не комментировал успех этой инициативы. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что Словакия – демократическая страна и ее жители могут делать то, что хотят. Правительство, по его словам, вместо военной помощи будет оказывать Киеву другую помощь, например с разминированием.

Напомним, что партия Роберта Фицо "Курс – социальная демократия" победила на состоявшихся в Словакии парламентских выборах 30 сентября 2023 года. После этого правительство Словакии заявило, что останавливает отправку военной помощи Украине. К инициативе Чехии по поиску снарядов для Украины по всему миру и сбору средств присоединились 20 стран. Власти Словакии отказались в этом участвовать.

Также читайте: Словакия готова сотрудничать с Украиной в военной сфере "на коммерческой базе" - Фицо

Автор: 

боеприпасы (2330) помощь (7754) Словакия (975)


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Топ комментарии
+47
Українці щиро дякують словацькому народу
за воєнну допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.04.2024 00:01
+28
Нормальним словаками соромно за свій уряд.
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20.04.2024 00:03
+17
А в Україні хто вибрав зелений уряд ?
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20.04.2024 00:13
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Українці щиро дякують словацькому народу
за воєнну допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.04.2024 00:01 Ответить
А пам"ятаєш, яку "погань" валили недавно на словаків? Коли Фіцо призначили і він почав "фордибачить" у владі?
"Продажні прислужники *****!" "Чого ждать від тих, що фашистам служили!" "Вони завжди були продажними!"
І як тут у мене "лайном жбурляли ", коли я написав, що не треба ввважать народ винним за діяльність його окремих представників!
Цікаво - де зараз ця "козлорвань"?!!!
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20.04.2024 05:34 Ответить
Це та ситуація в Словаччини ,коли в питанні про допомогу
Україні народ і влада не єдині .
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20.04.2024 07:58 Ответить
Те ж саме й у нас! Народ хоче звільнення окупованих територій і жить у вільній країні - а влада "вертиться як воша на гребінці" і цьому упирається!
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20.04.2024 08:08 Ответить
Нормальним словаками соромно за свій уряд.
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20.04.2024 00:03 Ответить
а хто вибрав словацький уряд?
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20.04.2024 00:04 Ответить
Ну не 100% словаків. Це вам не кндр
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20.04.2024 00:08 Ответить
А в Україні хто вибрав зелений уряд ?
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20.04.2024 00:13 Ответить
урускаєзичні какли
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20.04.2024 00:14 Ответить
Та ні, тільки Львівська область проголосувала за Порошенко, решта за паяца
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20.04.2024 00:20 Ответить
Якби ж то. Знаю таких, що на Майдані були, а проголосували за малороса.
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20.04.2024 08:44 Ответить
то їм їбонітові кийки сильно паморки забили
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20.04.2024 09:08 Ответить
невістки!
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20.04.2024 09:14 Ответить
Привладні офшорники, з Урядового кварталу95, на такі дії, громадян Словаччини, не готові!!
Аброхамія з стефанчуком, гетьманцевим та іншими бойками шуфричами, можуть, це на пальцях пояснити, за Регламентом ВРУ і КМУ!
Співпадіння…
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20.04.2024 00:11 Ответить
Браво Отто Шимко!👏
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20.04.2024 00:14 Ответить
Притомна людина ще з тієї епохи цей Отто. І світла голова у 99 років.
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20.04.2024 00:32 Ответить
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20.04.2024 00:56 Ответить
Працювала зі словаками в Чехії.
Гарні люди,доброзичливі,відкриті.
Дякуємо вам,браття, за допомогу!
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20.04.2024 04:08 Ответить
Але чудо чудне і диво дивне: хто обрав тим гарним, відкритим, доброзичливим людям покидька фіцо?.. Чи то "мутрий наріт", чи то якісь гицелі, чи може... рептілоїди?..
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20.04.2024 12:02 Ответить
просто дід ще пам'ятає що таке війна та концтабір
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20.04.2024 07:40 Ответить
Треба щиро дякувати словакам, що підтримують Україну і не підтримують Фіцо, який проти постачання їй зброї Словаччиною.
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20.04.2024 07:58 Ответить
Говорят, что и сам Фицо на это дело 100€ нам задонатил.
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20.04.2024 08:00 Ответить
Молодці Словаки!!! Дякуємо!!!
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20.04.2024 08:49 Ответить
Хорошими делами прославиться нельзя,а туфтой пургой и войной Мавзолейной помойки аж бегом🏴‍☠️💥👹
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20.04.2024 09:21 Ответить
 
 