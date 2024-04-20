Словаки, после отказа правительства поддержать инициативу Чехии, собрали более 2 млн евро на снаряды для Украины

Жители Словакии собрали более двух миллионов евро на покупку снарядов для Украины после того, как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева.

Сумму собрали менее чем за двое суток. В кампании, которая проходит под лозунгом "Если правительство не может – сможем мы", приняли участие более 32 тысяч человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Сбор средств помог запустить 99-летний Отто Шимко, участвовавший в словацком восстании против нацистов в 1944 году и переживший Холокост. "Мы должны выбросить Путина из Украины. Мы должны нанести ему поражение, - заявил он журналистам. - Я пережил Вторую мировую войну. Я воевал во время этой войны. И скажу вам: смысла в переговорах с Гитлером не было. И с Путиным нет смысла говорить".

Зузанна Ижакова по инициативе "Мир для Украины", которая сотрудничает с чешским фондом помощи Украине, отметила, что организаторы сбора приятно удивлены тем, насколько большой стала поддержка словаков. "Это признак сопротивления словаков внутренней и внешней политике Роберта Фицо", – считает она.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока никак не комментировал успех этой инициативы. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что Словакия – демократическая страна и ее жители могут делать то, что хотят. Правительство, по его словам, вместо военной помощи будет оказывать Киеву другую помощь, например с разминированием.

Напомним, что партия Роберта Фицо "Курс – социальная демократия" победила на состоявшихся в Словакии парламентских выборах 30 сентября 2023 года. После этого правительство Словакии заявило, что останавливает отправку военной помощи Украине. К инициативе Чехии по поиску снарядов для Украины по всему миру и сбору средств присоединились 20 стран. Власти Словакии отказались в этом участвовать.

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