Словаки, после отказа правительства поддержать инициативу Чехии, собрали более 2 млн евро на снаряды для Украины
Жители Словакии собрали более двух миллионов евро на покупку снарядов для Украины после того, как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева.
Сумму собрали менее чем за двое суток. В кампании, которая проходит под лозунгом "Если правительство не может – сможем мы", приняли участие более 32 тысяч человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Сбор средств помог запустить 99-летний Отто Шимко, участвовавший в словацком восстании против нацистов в 1944 году и переживший Холокост. "Мы должны выбросить Путина из Украины. Мы должны нанести ему поражение, - заявил он журналистам. - Я пережил Вторую мировую войну. Я воевал во время этой войны. И скажу вам: смысла в переговорах с Гитлером не было. И с Путиным нет смысла говорить".
Зузанна Ижакова по инициативе "Мир для Украины", которая сотрудничает с чешским фондом помощи Украине, отметила, что организаторы сбора приятно удивлены тем, насколько большой стала поддержка словаков. "Это признак сопротивления словаков внутренней и внешней политике Роберта Фицо", – считает она.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока никак не комментировал успех этой инициативы. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что Словакия – демократическая страна и ее жители могут делать то, что хотят. Правительство, по его словам, вместо военной помощи будет оказывать Киеву другую помощь, например с разминированием.
Напомним, что партия Роберта Фицо "Курс – социальная демократия" победила на состоявшихся в Словакии парламентских выборах 30 сентября 2023 года. После этого правительство Словакии заявило, что останавливает отправку военной помощи Украине. К инициативе Чехии по поиску снарядов для Украины по всему миру и сбору средств присоединились 20 стран. Власти Словакии отказались в этом участвовать.
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за воєнну допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
"Продажні прислужники *****!" "Чого ждать від тих, що фашистам служили!" "Вони завжди були продажними!"
І як тут у мене "лайном жбурляли ", коли я написав, що не треба ввважать народ винним за діяльність його окремих представників!
Цікаво - де зараз ця "козлорвань"?!!!
Україні народ і влада не єдині .
Аброхамія з стефанчуком, гетьманцевим та іншими бойками шуфричами, можуть, це на пальцях пояснити, за Регламентом ВРУ і КМУ!
Співпадіння…
Гарні люди,доброзичливі,відкриті.
Дякуємо вам,браття, за допомогу!