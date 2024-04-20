За сутки на фронте более 100 боестолкновений, больше всего вражеских атак отбито на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. Всего враг нанес 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов. Данные по этой террористической атаке уточняются.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Волфино Сумской области; Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Ямполевка, Торское, Спорное, Дружба, Ивановское, Часов Яр, Дружковка, Нью-Йорк, Юрьевка, Новопокровское, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполевка, Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

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