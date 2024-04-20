За сутки на фронте более 100 боестолкновений, больше всего вражеских атак отбито на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. Всего враг нанес 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов. Данные по этой террористической атаке уточняются.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Волфино Сумской области; Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Ямполевка, Торское, Спорное, Дружба, Ивановское, Часов Яр, Дружковка, Нью-Йорк, Юрьевка, Новопокровское, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Обстановка на Востоке
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполевка, Терны, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.
Удары по врагу
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.
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