Ночью в Запорожье прогремел взрыв, под утро оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесчине.

В ночь на 20 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Запорожье", – отметил он.

Никаких подробностей пока не известно.

Ближе к утру и утром 20 апреля войска РФ также пытались нанести ракетный удар по Одесчине. По данным Воздушных сил, оккупанты запускали в направлении региона управляемую авиационную ракету, предположительно Х-59, а позже - баллистическую. Во время последней тревоги в Одессе слышали взрывы. О последствиях ракетной атаки на Одесскую область тоже пока не сообщалось.

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