Общие боевые потери РФ с начала войны - около 458 580 человек (+750 за сутки), 7213 танков, 11 678 артсистем, 13 873 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 458,58 тысяч российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 458 580 (+750) человек,
- танков ‒ 7213 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13873 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 11678 (+20) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 763 (+1) ед,
- самолетов – 348 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),
- крылатые ракеты ‒ 2109 (+13),
- корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15717 (+46) ед,
- специальная техника – 1918 (+3).
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Два вижили (у обох хребту скоріш за все манічка), один на концерті, ще одного шукають (фан зону прошерстіть козломорді) це я до чого - підготовка одного пілота на стратегічний бомбардувальник коштує як сам бомбардувальник.
Слава нації - 3,14Zда фідерації.
Щас вообше этих "спикеров" не слушаю, считаю забрехались как ZEмарахвон. Боюсь что у нас потери мирняка больше в разы! Мы ж незнаем всего что на опукированных землях твориться...
Тобі гидко від втрат в ППО - нам теж радісно.
При Залужному була інша війна, треба було зупиняти орду і палить броню тим що було в наявності, на автівки, якщо це ПМЗ, боєкомплет не витрачали. Засоби ППО розміщуються далеко від лінії фронту і навіть якщо їх виявляли то вразить було нічим. Нагадаю що 155 калібр і химери у нас почали з'являтися вже після звільнення Харьківщини. Квадрокоптери використовувались для спостереження і їх бойове застосування розпочалося десь в середені літа 23-го року, звідци і зміни у статистиці.
ЗИ а що марахвон транслюється у Норвегії, отак прям з ранку і до ранку?
Но це так, деталі.
Ізюм дійсно визволили у вересні але перед цим добряче відігнавши кацапів від Харкова. Про Київщину, Сумщину, Чернігівщіну і казати нічого - все власними силами.
Жест доброї молі з Херсону на початку листопада 22-го, то це без сумніву і завдяки наявності химер.
99 одиниць техніки, 1 жирний пєпєлац, 2 Х-22! та 750 чумардосів.
Арта 20, броня 29, логістика 46.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 458 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.