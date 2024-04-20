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Новости Война
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Утром войска РФ ударили баллистикой по Одессе, пострадал инфраструктурный объект, - Силы обороны

ракета,іскандер,балістика

Враг продолжает системный ракетный террор Юга Украины. Еще с ночи оккупанты атаковали баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.

"На рассвете враг направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесчине. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря. Уже утром нанесен террористический удар баллистикой c ВОТ Крым по Одессе.

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Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В течение ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны уничтожены 3 вражеских разведдрона на Криворожье, Николаевщине и Одесчине.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.

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Запорожье (2645) Одесса (7864) ракеты (3549)


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то чи бува не від того невідомого лише нам об'єкту дим на півобрію?... або то дивна витівка природи...
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20.04.2024 10:30 Ответить
Вчера , то в Южном - хранилище зерна.
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20.04.2024 10:45 Ответить
Убрали Гуменюк , теперь не знаем и того , шо хоть крохами знали.
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20.04.2024 10:48 Ответить
А все бочку катили журнашлюхи-козлы на Гуменюк, шо именно она скрывала инфу.
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20.04.2024 10:50 Ответить

ударили балістикою
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20.04.2024 11:31 Ответить
Всім, схоже, пох.

P.S. Згадалося також "CLOSE THE SKY".
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20.04.2024 12:05 Ответить
Давайте залишимо ще на один термін продажну злодюжну пиз.оту з Банкової. То й не залишиться "інфраструктурних об"єктів, отже - і проблем.
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20.04.2024 17:51 Ответить
 
 