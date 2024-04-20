Утром войска РФ ударили баллистикой по Одессе, пострадал инфраструктурный объект, - Силы обороны
Враг продолжает системный ракетный террор Юга Украины. Еще с ночи оккупанты атаковали баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.
Как отмечается, информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.
"На рассвете враг направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесчине. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря. Уже утром нанесен террористический удар баллистикой c ВОТ Крым по Одессе.
Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В течение ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны уничтожены 3 вражеских разведдрона на Криворожье, Николаевщине и Одесчине.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.
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ударили балістикою
P.S. Згадалося також "CLOSE THE SKY".