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Украинцы подали более 306 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие, принято более 285 тыс. решений. ИНФОГРАФИКА

С начала работы Единого реестра оружия с 23 июня 2023 года украинцы подали через Единый реестр оружия уже более 306 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр МВД.

Как отмечается, на сегодняшний день в ЕРО зарегистрировано уже 306 048 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия и т.д.

Реєстр зброї

"По результатам их разработки правоохранители приняли более 285 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов", - сообщили в МВД.

Также сообщается, что всего за неполные 10 месяцев работы реестра в Едином окне гражданина авторизовалось более 70 тысяч пользователей.

В МВД напоминают, что сейчас идет опрос по владению оружием, присоединиться можно по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы подали более 175 тыс. заявлений на получение разных видов разрешений на оружие, - МВД

Автор: 

МВД (9316) оружие (10198) разрешение (149)


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Топ комментарии
+8
її вже роздавати треба а не опитувати
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20.04.2024 09:49
+6
Ящик гранат. Без реєстрації.

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20.04.2024 09:32
+6
Це мізєр ! Має бути 6-8 млн.
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20.04.2024 09:38
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гранати вважаються зброєю?
як подати заяву на ящик гранат, в асортименті?
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20.04.2024 09:24 Ответить
Ящик гранат. Без реєстрації.

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20.04.2024 09:32 Ответить
да тут видавати підряд треба, а не розглядати. зараз з урахуванням "ухилізму", 300 тис бажаючих до хєра, мабуть пенси, молодь, яка може нашкрябати на саме дешеве, та з бронею
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20.04.2024 09:31 Ответить
В Ізраілі солдати по вулицях ходять з автоматами - мабуть і кожнии громадянин має зброю
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20.04.2024 09:35 Ответить
В Ізраїлі, зі зброєю у громадян, якраз проблеми
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20.04.2024 09:43 Ответить
Не довіряють?
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20.04.2024 09:44 Ответить
Це мізєр ! Має бути 6-8 млн.
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20.04.2024 09:38 Ответить
Ага, а цены видел? Они сейчас накручивают +100% наверное.

Мак милан под 0.5бмг уже у них больше ляма стоит. Продать квартиру - купить ствол. Вторая квартира на пристрел и обвесы ))

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20.04.2024 10:18 Ответить
Ну ви вибрали один із найдорожчих стволів. Краще мати щось простіше хочь за 70-100к ніж не мати нічого.
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20.04.2024 10:35 Ответить
Усі заяви узеленських розраховани на дебілів.
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20.04.2024 09:41 Ответить
її вже роздавати треба а не опитувати
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20.04.2024 09:49 Ответить
.. звичайне, чергове уточнення "розстрільних списків Портнова", у нього з зєлєнськими-дермаками схожі цілі
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20.04.2024 09:51 Ответить
Бездіяльність Зеленського, та його призначенців з Урядового кварталу95, з 2019 року, коштувала тисячами СМЕРТЕЙ для Ураїнців!
Бездарі на посадах в ЦОВВ, в оточенні ригоАналів, це свідома підготовка України агентурою ФСБ в Україні, для здачі Українців московським убивцям!
Табори ГУЛАГУ 2 в мордовії, наповнить прутін з потрошоним захопленими Українцями!!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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20.04.2024 09:53 Ответить
Озброєні українці-страшний сон зеленої (і не тільки) корумпованої\продажної влади.
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20.04.2024 09:53 Ответить
Немає закону про самозахист, немає закону про володіння КОРОТКОСТВОЛЬНОЮ вогнепальною зброєю.
Закон "про зброю" відверто маніпулятивний та дискримінаційний.
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20.04.2024 10:09 Ответить
Не дозвіл має бути, а сертифікат.
На всі види, з правом носіння. Але у Клименка свої плани, свої реєстри, свій обмежувальний закон, своя нагородна зброя, своя спроможність запроваджувати комендантські обмеження. Бо в них своя каста з броні та необмежених повноважень. Тепер ще в навчальні заклади позасовували, наче вони без них не можуть надати на тривожну кнопку. Від кого він може захистити, ракет чи шахедів?
Узурпація по підручникам ворога. З гаслами ми захищаємо ваші права, які ми вам видаємо як за необхідні.
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20.04.2024 10:16 Ответить
Не переживай!Я тебе в "дії" намалюю.
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20.04.2024 11:47 Ответить
Кто знает а трофейное регистрируют?
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20.04.2024 10:32 Ответить
Якщо в межах калібру, переробляють на не автоматичну і дають змогу володіти,тільки при умовах. А перед тим
Залишають на певний термін (зберігання, здається пів року). Якщо не має на ній кримінальної справи чи не з'явився господар.
Якщо калібр не в полі, то просто залишать(не викуповують, тільки під приводом кари маєш то все робити).
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20.04.2024 16:41 Ответить
Буча в цій країні може повторюватися багато разів. Це не Швейцарія.
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20.04.2024 12:21 Ответить
це не особиста зброя
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20.04.2024 14:08 Ответить
я суворо проти озброєння населення. Наші дикуни не вміють себе поводити зі зброєю. Наші дикуни навіть поважати один одного не можуть. Мої діти мають жити в безпечній крахни, а не напханій озброєними аборигенами та дегенератами. Хочеш мати зброю? Пройди мільйон кругів пекла. Вистачає того, що бандюки і провладні мають зброю.
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20.04.2024 17:32 Ответить
 
 