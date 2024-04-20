Украинцы подали более 306 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие, принято более 285 тыс. решений. ИНФОГРАФИКА

С начала работы Единого реестра оружия с 23 июня 2023 года украинцы подали через Единый реестр оружия уже более 306 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр МВД.

Как отмечается, на сегодняшний день в ЕРО зарегистрировано уже 306 048 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия и т.д.

"По результатам их разработки правоохранители приняли более 285 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов", - сообщили в МВД.

Также сообщается, что всего за неполные 10 месяцев работы реестра в Едином окне гражданина авторизовалось более 70 тысяч пользователей.

В МВД напоминают, что сейчас идет опрос по владению оружием, присоединиться можно по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы подали более 175 тыс. заявлений на получение разных видов разрешений на оружие, - МВД