Украинцы подали более 306 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие, принято более 285 тыс. решений. ИНФОГРАФИКА
С начала работы Единого реестра оружия с 23 июня 2023 года украинцы подали через Единый реестр оружия уже более 306 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр МВД.
Как отмечается, на сегодняшний день в ЕРО зарегистрировано уже 306 048 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия и т.д.
"По результатам их разработки правоохранители приняли более 285 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов", - сообщили в МВД.
Также сообщается, что всего за неполные 10 месяцев работы реестра в Едином окне гражданина авторизовалось более 70 тысяч пользователей.
В МВД напоминают, что сейчас идет опрос по владению оружием, присоединиться можно по ссылке.
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Бездарі на посадах в ЦОВВ, в оточенні ригоАналів, це свідома підготовка України агентурою ФСБ в Україні, для здачі Українців московським убивцям!
Табори ГУЛАГУ 2 в мордовії, наповнить прутін з потрошоним захопленими Українцями!!!
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Закон "про зброю" відверто маніпулятивний та дискримінаційний.
На всі види, з правом носіння. Але у Клименка свої плани, свої реєстри, свій обмежувальний закон, своя нагородна зброя, своя спроможність запроваджувати комендантські обмеження. Бо в них своя каста з броні та необмежених повноважень. Тепер ще в навчальні заклади позасовували, наче вони без них не можуть надати на тривожну кнопку. Від кого він може захистити, ракет чи шахедів?
Узурпація по підручникам ворога. З гаслами ми захищаємо ваші права, які ми вам видаємо як за необхідні.
Залишають на певний термін (зберігання, здається пів року). Якщо не має на ній кримінальної справи чи не з'явився господар.
Якщо калібр не в полі, то просто залишать(не викуповують, тільки під приводом кари маєш то все робити).