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Британия потратила менее половины средств из международного фонда поддержки Украины, - The Guardian

лондон,велика,британія

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины из 900 миллионов фунтов стерлингов международного военного фонда для Украины из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из 900 миллионов фунтов стерлингов, пожертвованных правительствами девяти стран за последние два года, из которых 500 миллионов фунтов стерлингов поступило от Великобритании, только 404 миллиона фунтов стерлингов было выделено или израсходовано.

Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года.

Представители Минобороны отмечают, что задержки вызваны необходимостью оценить каждую из множества оборонных компаний, участвовавших в тендерах на получение контрактов.

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Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины после широкомасштабного вторжения России в феврале того же года.

Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны Британии от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Деньги выделили Дания (£133 млн), Исландия (£3 млн), Литва (£5 млн), Нидерланды (£110 млн), Норвегия (£119 млн), Швеция (£26 млн), Австралия (£26 млн) и Новая Зеландия (4 млн фунтов).

Автор: 

Великобритания (4918) помощь (7754) The Guardian (29)


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Єрмак з гетьманцевим та аброхамією, «можуть допомогти» Британцям щодо «використання» грошей на допомогу Україні!
Вони «десь загубили», більше 650 партій ГумДопомоги від Західних Партнерів і не тільки, тільки за 2022-23 роки…

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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20.04.2024 09:58 Ответить
А якщо війна буде 10 років, то зєля буде 10 років правити? То можна зробити висновок, що зєля прямо зацікавлений у війні і це і ' поясненням їхньої маячні про "парад на червоній площі", коли весь світ каже про необхідність заморозки.
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20.04.2024 10:04 Ответить
Той хто вірить у те що зєбло не хоче уходити через те що переживає за країну типу "кинути у такий важкий час" - клінічні адійоти. Звісно, що мета дєрьмака стати фактичним диктатором з номінальною фігурою гундосного блазня
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20.04.2024 10:57 Ответить
А мотивацію українців ви з якої країни збираєтесь купляти? Ви (влада і "земарафонне" суспільство) вбили в людях своєю тупістю і корупцією всю мотивацію, люди не бачать причини гинути за ці території
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20.04.2024 10:02 Ответить
Ніхто більше грошей не дасть. Гундосики, мяті футболки, щетина, страждання у бункері тут не поможуть, бо красти вже ЗАСЬ. І тут якраз вилізли каци з прекрасною пропозицією. Тож вгадайте, що буде.
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20.04.2024 10:13 Ответить
готовься ***** сегодня член сосать с горя после 9 вечера,или ***** боты уже по 3 хера в ротяку получают за плохую работу?)
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20.04.2024 10:23 Ответить
Очікування: "Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії"

Реальність: "частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить до України раніше весни наступного року"
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20.04.2024 10:17 Ответить
"Представники Міноборони зазначають, що затримки спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів."
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Хочуть витратити гроші ефективно...
Британія наш перший та найнадійніший (майже) союзник.
Але там близько року вже немає українського посла. Бо довбень нормального звільнив, а британці що попало у нові посли не погоджували.
На Залужного агреман вже є, залишилося лише дочекатися на дії "Найвеличнішого".
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20.04.2024 10:52 Ответить
Всюди,де керують індуси - страшна бюрократія!
А вони тут всюди
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20.04.2024 16:47 Ответить
 
 