Британия потратила менее половины средств из международного фонда поддержки Украины, - The Guardian

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины из 900 миллионов фунтов стерлингов международного военного фонда для Украины из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из 900 миллионов фунтов стерлингов, пожертвованных правительствами девяти стран за последние два года, из которых 500 миллионов фунтов стерлингов поступило от Великобритании, только 404 миллиона фунтов стерлингов было выделено или израсходовано.

Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года.

Представители Минобороны отмечают, что задержки вызваны необходимостью оценить каждую из множества оборонных компаний, участвовавших в тендерах на получение контрактов.

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Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины после широкомасштабного вторжения России в феврале того же года.

Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны Британии от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Деньги выделили Дания (£133 млн), Исландия (£3 млн), Литва (£5 млн), Нидерланды (£110 млн), Норвегия (£119 млн), Швеция (£26 млн), Австралия (£26 млн) и Новая Зеландия (4 млн фунтов).