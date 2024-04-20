Британия потратила менее половины средств из международного фонда поддержки Украины, - The Guardian
Министерство обороны Великобритании не использовало более половины из 900 миллионов фунтов стерлингов международного военного фонда для Украины из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из 900 миллионов фунтов стерлингов, пожертвованных правительствами девяти стран за последние два года, из которых 500 миллионов фунтов стерлингов поступило от Великобритании, только 404 миллиона фунтов стерлингов было выделено или израсходовано.
Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года.
Представители Минобороны отмечают, что задержки вызваны необходимостью оценить каждую из множества оборонных компаний, участвовавших в тендерах на получение контрактов.
Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины после широкомасштабного вторжения России в феврале того же года.
Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны Британии от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.
Деньги выделили Дания (£133 млн), Исландия (£3 млн), Литва (£5 млн), Нидерланды (£110 млн), Норвегия (£119 млн), Швеция (£26 млн), Австралия (£26 млн) и Новая Зеландия (4 млн фунтов).
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Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Реальність: "частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить до України раніше весни наступного року"
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Хочуть витратити гроші ефективно...
Британія наш перший та найнадійніший (майже) союзник.
Але там близько року вже немає українського посла. Бо довбень нормального звільнив, а британці що попало у нові посли не погоджували.
На Залужного агреман вже є, залишилося лише дочекатися на дії "Найвеличнішого".
А вони тут всюди