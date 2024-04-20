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Двое мужчин открыли огонь по полицейским в Винницкой области, погиб правоохранитель, еще один ранен, введена полицейская операция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция разыскивает лиц, которые ночью стреляли в полицейских в Винницкой области. От полученных травм один полицейский погиб, второй получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, сегодня, 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

"В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен", - говорится в сообщении.

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На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к убийству правоохранителя.

вбивство поліцейського на Вінниччині

В сети появилось видео с бодикамеры полицейского во время нападения на него и его напарника.

Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+32
пожежником працювати дуже добре, але якщо пожежа - то хоч бери та звільняйся
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20.04.2024 10:30
+27
Коменданська година...хто може вести себе нахабно по відношенню до ментів..і відмовити показати докумнти...диверсанти, мажори депутатиі тіж самі силовики в нетверезому стані
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20.04.2024 10:28
+27
Коменданська година! Один поліцейский підходить, інший тримає автомат із знятим запобіжником в напрямку авто. Перед заступом на службу, інструктаж, вибачте, був формальним.
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20.04.2024 10:49
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Що тут розбиратися. Вбивці вбили людину. Везли незаконно зброю чи ще щось. Під суд таких.
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20.04.2024 12:48 Ответить
Не хотів вбивати, випустивши майже обійму))?
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20.04.2024 15:34 Ответить
ти на своєму дивані-ну дуже пильний і здогадливий! було б дуже цікаво подивитися на тебе пораненого,як би ти себе вів під твоїм бойовим диваном,логічно і мудрО чи не дуже?
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20.04.2024 15:18 Ответить
ТАКЕ відчуття,що пишуть одні"алкаші" кацапи, платні провокатори і бандюки Загинув молодий хлопець при чергуванні,хлопець який можливо і не мав того досвіду патрульного,але він ЗАГИНУВ І замість співчуття рідним різна тварь гадить всю поліцію. Скажу одне--ідіть в поліцію і одержите бронь.а можливо і кулю. Я прожив довге життя,маю стаж 44 роки .мав десятки приводів "спілкуватись" з ДАЇ,поліцією. АЛе ніколи не ображав їх (хотя і мав би право) Бо НАША ПОЛІЦІЯ з нашої вулиці,нашого будинку і вона такаж як і все суспільство Подивіться на себе в дзеркало--ви вибирали собі в правителі трижди зека., ідеолога КПРС, хлопчиків які принижують державу і вміють тільки базікати. Велике співчуть близьким і рідним загиблого,а пораненому --вилікуватись і стати в стрій,щоб боротись з тварями і бандюкми з виправленням помилок своїх і і з досвідом..
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20.04.2024 12:25 Ответить
шо значить "не мав досвіду"? він професіонал, а не дружинник. Нічого іншого робити не вміє, вчився на поліцая.
До того ж я не бачу там ознак блок-посту. Десь посеред лісу стояли. Колядували, явно
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20.04.2024 12:39 Ответить
А ви не знаєте,ЩО ПРОФЕСІОНАЛОМ ( в любій професії) СТАНОВЛЯТЬСЯ НЕ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ ,А ПІСЛЯ ДЕКІЛЬКА РОКІВ РОБОТИ?? А цьому хлопцю всього 20 років. Думаю ,що вам потрібно думати коли таке пишете
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20.04.2024 14:02 Ответить
Не професіонал мав би стояти поруч з досвідченим професіоналом. Але все через сраку. Поставили хлопця який має робити брудну роботу. Велика кількість поліціантів сховавшись за бронею і яка не пішла воювати, на своєму робочому місці сховалась ще далі за молодими хлопцями.
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20.04.2024 14:22 Ответить
Та Цензор вже давно смердить. Тут тільки лайно накидувати вміють, і коли треба і коли ні.
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20.04.2024 12:57 Ответить
Щось не віриться, що поліція буде боротися з буньдюками.
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20.04.2024 14:06 Ответить
Ні, чувачок, то спочатку "він з твоєї вулиці" а трохи пізніше він стає "птіцей не твого польоту". От кого тобі хотілось послать
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21.04.2024 13:20 Ответить
Вночі, вдвох на трасі і на такому розслабоні...
Якісь словесні загравання "а ля хороший поліцай" ніякої координації дій між собою. Той туди пішов, той там десь копирсається.
Результат не примусив чекати.
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20.04.2024 12:31 Ответить
шось тут не так... для стрілянини потрібна значна причина
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20.04.2024 12:36 Ответить
Так, однозначно. Скоріше за все підгрузилися по дорозі наркотою.
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20.04.2024 12:43 Ответить
Непрофісіонелізм поліцейських. Біда в поліції з кадрами!
Ніч, підозрілі чуваки на авто під ЗСУ (військових, волонтерів і т.д.). Хі хі ха ха, загравання від злочинців, щоб психологічно розслабити непрофесійних поліцейських............... Повне порушення всіх інструкцій від поліцейських! Війна на дворі, а вони так халатно відносяться до виконання обов"язків.

п.с. сам бачу в мирних містах повно таких авто їздить, страшно уявити собі скільки покидьків маскуються з такими авто. Такі авто тільки повинні їздити на нолі! Всі такі авто потрібно заборонити на " мирній " Україні.
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20.04.2024 12:41 Ответить
що ти верзеш ? ремонтувати авто теж на нулі ? односельчанин взимку приїжджав на авто завантажили йому продуктів ,сітки , свічки , акумулятори . чи йому поїздом везти . через двох злочинців всі солдатам пішки ходити ?
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20.04.2024 14:10 Ответить
То троль - лишньохромосоме потомственно біосміття, пише "на нолі" "на мирній Україні" так тільки під.арт спілкуються!
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22.04.2024 21:05 Ответить
Щось мені підказуе, що то такі військові як я стюардеса. Звичайні бандюгани які прикриваються військом
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20.04.2024 12:41 Ответить
Дуже багато баньдюків покупляли собі місця в тилу у продажних військових в якійсь, наприклад, військовій частині десь у Вінниці чи Ужгороді рахується і розсікають роблячи свої чорні справи на "військових - волонтерських" машинах. На ноль незаберуть, бо він служить в тилу на проплаченому місці, а він може і зброєю, і наркотиками і будь чим займатись. Бронь має, прикривається військовою формою, камуфльованою машиною і т.д. Може ці двоє зброєю торгують ?! В корумпованій Державі завжди так є і цим користуються бандюки і корупціонери.
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20.04.2024 12:52 Ответить
дивно що не забрали камеру
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20.04.2024 13:24 Ответить
Очень жаль этих копов... (
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20.04.2024 13:33 Ответить
а чому копів не добили? глуха ніч, добий, загрузи в іх авто і скоти в ярок. могли кілька годин собі виграти, в паніку не впали а незрозуміло чому просто поїхали
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20.04.2024 13:44 Ответить
лохи недосвідчені...
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20.04.2024 13:50 Ответить
Никто никого не собирался убивать, поэтому всё нелогично и выглядит нелепо, у людей и так нервы ни к чёрту а тут ещё оружие под рукой, всем известно что мусора могут до*баться на ровном месте, а может быть менты не причём а эти двое мутили незаконные делишки и сдали нервы перед обыском.
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20.04.2024 13:58 Ответить
Так это люди были, просто нервы у них не на ровном месте
Я прав, руцкий?
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20.04.2024 14:04 Ответить
Следствие покажет кто прав, ты ведь веришь судьям и прокурорам.
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20.04.2024 14:06 Ответить
Я скабеевой верю, стране уа и конечно тебе
Расскажешь нам руцкую правду?
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20.04.2024 14:15 Ответить
Скабеева тупая п*зда, страна уа спорный сайт что есть то есть, но я не зацикливаюсь на паре ресурсов и читаю многое.
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20.04.2024 14:17 Ответить
Гужва конечно острее тупой п*зды, о чем спор?
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20.04.2024 14:25 Ответить
Я уехал из Винницы ещё при Кучме, поэтому кто такой Гужва не знаю и если ты думаешь что я как пылесос все сайты поглощаю, это не так, избирательно читаю новости на разных ресурсах, если нет времени просто бегло просматриваю. Между прочим на этом сайте время от времени прикрывают зелёную жопу, так что не всё так просто.
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20.04.2024 14:29 Ответить
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20.04.2024 13:57 Ответить
машину спалити обов'язково
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20.04.2024 15:34 Ответить
Тому що це від влади кіно ,тільки з поганим кінцем!
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20.04.2024 16:28 Ответить
вот как всегда у бандюков оружие есть, а у граждан - нет. если бы было у всех - глядишь и менты бы как-то протокольно действовали, ну и инструкции свои поменяли.
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20.04.2024 14:23 Ответить
Поліцейські вели себе коректно,законно перевіряли. На мою думку,якщо їм дороге власне життя,потрібно в ситуаціях найменшої непокори,бидлячества тощо,агресії-негайно застосовувати зброю,не дивлячись чи там хтось у військовій формі чи "волонтер2 чи есбеушник,що ******** ксівою...Була недавно історія,де наче спецназ ГУР поклав обличчям в землю великий блок-пост під Харковом,мовляв поліція їх постійно ображала. І що? Все нормально. А що спецназ РОЗВІДКИ робив зі зброєю в НАШОМУ тилу? Я думав,що він повинен діяти в ростилу....
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20.04.2024 15:15 Ответить
То ти певно думаєш, що українська розвідка оформлює на параші дозволи на пмп і мешкає собі спокійно в "ростилу"?!
"Кракен" щодня їздив з казарм до тренувального табору. От такі вони "диваки" - в проміжках між рейдами в тил ворога тренуються та відпрацьовують бойові навички. І звісно ж - стріляють так само. А жирні кабани , тобто поліціянти, чудово про це знали і з чийогось замовлення зупиняли Кракен щодня на півгодини-годину "для перевірок". Поліціянти самі напросилися і отримали те, на що заслужили.
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20.04.2024 16:34 Ответить
Милий херр Романов,ну для чого ви пишете цю маячню? Ви нормальний херр,чи не дуже?
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20.04.2024 18:48 Ответить
Я би сказав у відповідь, що від херра чую, але який з вас "херр"? На крайній випадок - прищик на дупі.
П.С. Я виклав факти, а маячню написало ти.
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21.04.2024 00:54 Ответить
юра, ти себе з боку бачиш? поліція перевіряє спецназ розвідки чи ще якої секретної спецслужби? тобі не тісно з такими вільними поглядами на життя?
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21.04.2024 09:30 Ответить
я то себе бачу,а ти знаходишся в суцільному тумані...війна,блок-пост,їде машина з затемненими стеклами,наповнена похмурими особами зі зброєю,в них на лобі написано,що це браві архаровці Буданова? і що ці архаровці роблять у нашому тилу? кіна про радянських розвідників бачив, Володя в тумані? у німців була система перепусток,аусвайсів тощо (в СССР теж),ці перепустки періодично мінялися і тому радян.розвідникам приходилось періодично знищувати прискіпливих фельджандармів (сотнями за раз).. а у нас що? незрозумілі але дуже русскоязичниє чуваки,замість російських тилів чомусь шастають українськими і дуже лютують на поліцію,яка хоче подивитися що це за спецназ такий....
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21.04.2024 10:30 Ответить
Кіна про радянських розвідників дивляться тільки пі.дараси і кацапські тролі 😂😂🥲
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22.04.2024 22:16 Ответить
поки не пізно ..добавте в інструкцію :
вдівати в темну пору доби бронижелет.
з совка памятаю що треба стояти біля чела праворуч..а тут просто полісмен відкритий був для нападу ..
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20.04.2024 15:30 Ответить
чому ти тут це написав?
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20.04.2024 15:43 Ответить
Не досить ясно, що було із напарником. чому він не страхував.
По правилам, уночі треба всіх виводити із авто, руки на капот, а потім доглядати.
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20.04.2024 15:47 Ответить
якраз треба не випускати з машини
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20.04.2024 16:02 Ответить
В усіх порядних країнах існує "тихе" правило - вбивць поліцейського при затриманні не шкодують.
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20.04.2024 17:14 Ответить
в порядних країнах немає каст недоторканих, дотримуються прав для всіх затриманих, а коли поліцейський що порушив перед громадянином, якісь права,то сплачують відшкодування мільйонні громадянам,і не брешуть через" помийки"
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20.04.2024 17:30 Ответить
Щось пішло не за планом! ДРГ так

може бути! Неадекватний військовий теж може бути! Але панове в країні війна якщо хтось у тилу забув так ось вам приклад що війна! Правоохоронці в цьому випадку як кошенята сліпі,посеред дорозі у якихось полях зупиняти авто серед ночі ну це якось дивно! Для цього існує блокпост!!!!!
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20.04.2024 17:43 Ответить
Никого не жалко, никого
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20.04.2024 17:47 Ответить
Іпсо московитське вийшло неабияке, роздмухують із всієї сили.
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20.04.2024 17:48 Ответить
Другого копа взагалі не видно. Нападники втікають не забравши у пораненого копа бодікамери. Після нападу в руці у пораненого копа мобілка але він не викликає допомогу навіть по рації. З'являється якийсь цивільний починає голосити. Питання на питанні. Версія може то був гоп-стоп на трасі який натрапив на наркодилерів в військовій формі?
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20.04.2024 18:25 Ответить
Другий то Поліцейській наче. Тільки дивно чому він не знає що сталось....
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20.04.2024 23:15 Ответить
ні, там ніби то якийсь цивільний - друг поліцейських. Бо один вже вбитий, інший тяжко поранений, але з'явився третій, що прибіг і можливо думав, що то поліцейські стріляли. Звідкіля прибіг? можливо то якраз був свідок, якого поліція тримає для оформлення протоколів, можливо то взагалі родич чи друг у кого поряд хата і поліцейські там вечеряли чи ловили рибу в ставку. начальство точно не розповість подробиць. Але поведінка поліцейських дуже дивна, розслаблена як ніби після хорошого обіду чи може просто не відпочивші сонні. ну то це ж не передок - хай відпочивають перед чергуванням.
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21.04.2024 09:38 Ответить
Відпочивають на тому світі ГАГАГА
сміття не хоче на фронт, але доля наздогнала ГАГАГА
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21.04.2024 12:32 Ответить
угашений?
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23.04.2024 01:31 Ответить
вони їхали з виклику по домашньому насиллю, везли з собою алкаша в відділок який дебоширів. отой алкаш очунявся і вибіг з їх авто
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22.04.2024 14:22 Ответить
Згоден,забагато питань....
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20.04.2024 19:31 Ответить
Везли в багажнику відкат в ОП за місяць!? Тепер питання хто це: митники, перевертні-мусора, сбу-шники???
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20.04.2024 19:48 Ответить
А де ж той другий поліцейський був. Першого смертельно поранили, а напарник прибіг - шо случілось
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20.04.2024 20:42 Ответить
З місцевими ведуться нахабно.
А якщо диверсанти? Зовсім,як діти,з автоматами і в броні,безпорадні,не знають що робити,навіть якщо сили рівні: два на два.
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20.04.2024 21:39 Ответить
Ну це ж не в спину беззбройному всадити три кулі, як було у Дніпрі. І то він поліцаям встиг натовтки пику.
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20.04.2024 22:15 Ответить
В нас говорять-вчора пасли корови,а тепер взійшли у місто і несуть себе,як велике цабе.
Жодного по вигляду,як супермен,як полісмен.Та ще,хвала судді,який скасував крупний штраф,які ті хотіли вкалатити незаконно.
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20.04.2024 23:18 Ответить
Десь так і є. Кожний поліцай з села намагається пристроїти своє чадо теж в мусарню. Вже цілі династіїї дармоїдів повиростали.
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21.04.2024 10:05 Ответить
Думаю в багажнику була зброя. Тому законодавцям треба приймати закон про можливість володіння зброєю зареєстрованою для населення. Бо ці два воїни без зброї не можуть вже існувати. Держава ж дала їм дозвіл на володіння та знищення зброєю ворогів. Тому відповідальність за дану ситуацію несе і держава, яка боїться озброєних громадян які є воїнами, що захистили Український народ як джерело влади.
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20.04.2024 21:57 Ответить
Хто б не були ці двоє, очевидно що вони профі дуже високого рівня, у поліціянтів не було жодного шансу і навіть якби один з них тримав нападників на мушці було б два трупи поліціянтів замість одного, тільки і всього.
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20.04.2024 23:00 Ответить
Схоже про "ножик" то була ключова фраза.
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20.04.2024 23:17 Ответить
от тому то в поліції теж повинні бути профі- постійне тренування і тести на психологічному рівні. все таки реакція повинна бути відповідна. Я маю малий досвід але навіть я розумію з тих ситуацій, що були в мене в житті, що лише тренованість з реагування на різні ситуації дає можливість швидко реагувати на виклики.
Звичайно ж і злочинці знатимуть всі тонкощі підготовки поліцейських але що це їм дасть, коли всі можливі ситуації будуть передбачені тими тренуваннями. Вигадати щось дуже оригінальне і неочікуване для персічного злочинця просто неможливо. Злих геніїв дуже небагато. І вони теж помиляються. Така природа людини - приймати хоч інколи помилкові рішення. Тим більше коли маємо омаль часу для аналізу і прийняття. Ці двоє злочинців не зразу ж стали стріляти, вони чекали, що все може пройти в безпечному для них розвитку події.
Якби поліцейські були розумнішими, вони б догадавшись про якусь незаконність чогось у машині, могли б відпустити цих двох, а потім викликати підмогу. але я підозрюю, що вони були не там де треба і про нічну зупинку вони не повідомили колег.
Ще одна зовсім дика версія - їх хтось послав на цю дорогу, що повинна була бути вільною для проїзду, таким чином підставивши. Причин безліч - особисті стосунки чи певна дотошність саме цієї бригади, що не захоче брати хабар за недогляд авто і тому включила камери (чи можливо камери взагалі не відключаються? - навряд чи).
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21.04.2024 09:57 Ответить
Прикро що таке трапляється у цей непростий час ... А що до камер поліцейських , хіба вона не записує десь у хмару , задля протидії приховати злочин ?
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21.04.2024 00:49 Ответить
може саме з хмари хтось витягнув для загального огляду попередньо порізавши? чи я занадто доброї думки про поліцейське начальство?
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21.04.2024 09:59 Ответить
Як зазначається, сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. Джерело:

А они что, все автомобили района знают в лицо? Как они ночью, двигаясь навстречу определили, что это не известный им автомобиль? Они были на вызове, везли дебошира в участок, они при этом обязаны проверять какие-либо машины встречающиеся на дороге? В том районе есть комендантский час и ночью нельзя передвигаться по улице без спец.пропуска? Может они просто надеялись, что малость бабла срубят со столь позднего и возможно не трезвого ездока?
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21.04.2024 10:13 Ответить
Завтра мєнти тобі домалюють "картину маслом". Будуть і винні (уже із "зізнаннями") і відбитки пальців, і зброя, і гільзи і трасологічна експертиза, і повний багажник наркоти і зброї і (це вже по рішенню єрмаків-сирських-умерових) - інструкції від фсб, і "сліди" до Залужного і ДУК ПС і, відповідно - чистки командного складу ЗСУ. Чекай
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21.04.2024 21:38 Ответить
Уже написали что их взяли в Одессе, что они хотели свалить из Украины и что они везли в ящиках боевые гранаты. Про следы к Залужному и ПС пока ничего не было.
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21.04.2024 21:56 Ответить
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