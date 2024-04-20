Двое мужчин открыли огонь по полицейским в Винницкой области, погиб правоохранитель, еще один ранен, введена полицейская операция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция разыскивает лиц, которые ночью стреляли в полицейских в Винницкой области. От полученных травм один полицейский погиб, второй получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, сегодня, 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

"В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен", - говорится в сообщении.

Читайте также: Стрельба в Житомире: в авто нашли раненого мужчину. ФОТО

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к убийству правоохранителя.

В сети появилось видео с бодикамеры полицейского во время нападения на него и его напарника.

Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!